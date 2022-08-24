МАГАТЕ очікує отримати доступ до ЗАЕС у найближчі дні

Україна готова надати коридор для візиту місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку атомну електростанцію і просить розглянути можливість постійної присутності її експертів там.

Представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) розраховують отримати доступ до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) у найближчі дні. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 23 серпня.

"Очікується, що місія відбудеться протягом наступних кількох днів, якщо поточні переговори увінчаються успіхом", - йдеться на сайті агентства.

Гроссі наголосив, що за інформацією від України, обстріли станції продовжувалися 20-22 серпня, через що була пошкоджена інфраструктура ЗАЕС, зокрема, трансформатори сусідньої теплоелектростанції, що спричинило тимчасове відключення лінії електропередач, яка сполучає цю станцію з ЗАЕС. "Присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та охороною на майданчику і зменшить ризик серйозної ядерної аварії в Європі", - заявив Гроссі.

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Україна готова надати коридор для місії МАГАТЕ

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона готова забезпечити коридор для прибуття місії Організації Об'єднаних Націй та МАГАТЕ на ЗАЕС. "Ми раді, що всі цивілізовані люди нас почули, і зараз ми очікуємо на приїзд. Ми готові зробити безпечний коридор, щоб вони поїхали на поки що окуповану територію", - повідомив він на пресконференції за підсумками саміту міжнародної Кримської платформи 23 серпня.

Разом із тим він зауважив, що повністю убезпечити станцію може лише повне виведення всіх російських військ і техніки з її території, адже наразі Україна не може контролювати, що відбувається на ЗАЕС і тому "небезпека - стовідсоткова". "Тобто все що завгодно може бути: мінування, вибухи чи небезпечне від'єднання від наших мереж і переключення потоку на інший напрямок. Це може призвести до трагедії для всього світу", - наголосив Зеленський.

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Росія намагається уникнути відповідальності

В свою чергу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, скликаному на запит Росії ввечері 23 серпня, наголосив, що прибуття місії МАГАТЕ на станцію є критично важливим для розвіювання міфів, які намагається створити російська пропаганда. "Частину заручників окупанти навчили, що вони мають говорити і що мають показувати МАГАТЕ. Тому дуже важливо провести місію так, щоби міжнародна спільнота побачила реальну ситуацію, а не російське театральне шоу", - зазначив він.

За словами Кислиці, РФ применшує значення загроз, які створила на ЗАЕС і намагається відволікти увагу від питань демілітаризації та деокупації станції. "Очевидно, що будь-яка місія, МАГАТЕ чи ООН, перебуваючи на станції, фіксуватиме грубі порушення норм і вимог ядерної безпеки. Тому Росія намагається уникнути відповідальності. Але це не вдасться", - резюмував він.

Зважаючи на масштаби поточних викликів і загроз, він закликав МАГАТЕ розглянути питання про постійну присутність своїх експертів на ЗАЕС до відновлення повного контролю над цим ядерним об'єктом з боку компетентних органів України.