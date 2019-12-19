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Сергій Кислиця

Сергій Кислиця - український дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Кислиця".

Український дипломат Сергій Кислиця з грудня 2019 року є постійним представником України при ООН. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський призначив Єльченка послом України в США

Зеленський призначив Єльченка послом України в США 19.12.2019

Володимир Зеленський призначив нинішнього представника України в ООН Володимира Єльченка послом в США. Натомість Україну в ООН тепер представлятиме Сергій Кислиця.
Поліція розслідує пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в Миколаївській області

Поліція розслідує пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в Миколаївській області 16.09.2019

Напередодні місцеві жителі повідомили про пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в селі Богданівка Миколаївської області. Поліція порушила одразу два кримінальних провадження.
Рада Безпеки ООН проведе засідання, присвячене річниці анексії Криму

Рада Безпеки ООН проведе засідання, присвячене річниці анексії Криму 13.03.2019

15 березня відбудеться засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, присвячене п'ятій річниці анексії Криму Росією. Тим часом Росія планує запуск на півострові двох електростанцій, повідомляє Reuters.
Генасамблея ООН закликала Росію припинити репресії у Криму

Генасамблея ООН закликала Росію припинити репресії у Криму 19.12.2016

ООН називає анексію Криму "тимчасовою окупацією".