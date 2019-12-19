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Сергій Кислиця - український дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Кислиця".
Український дипломат Сергій Кислиця з грудня 2019 року є постійним представником України при ООН. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.