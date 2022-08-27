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Російський солдат на ЗАЕС
Російський солдат на ЗАЕСФото: AP/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

РФ не підписала документ ООН, де критикували окупацію ЗАЕС

Євгенія Наконечна | Анатолій Арні
5 хв. тому

РФ відмовилась підписувати підсумковий документ конференції договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Напередодні візиту МАГАТЕ стало відомо про погрози персоналу Запорізської АЕС від російських військових.

https://www.dw.com/uk/rf-zablokuvala-dokument-oon-de-kritikuvali-okupaciu-zaporizkoi-aes/a-62949860

Росія відмовилась підписувати підсумковий документ за результатами оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка тривала з 1 серпня. Зустріч у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку завершилась 26 серпня без підписання комюніке.

"На превеликий жаль, на цій конференції не вдалося дійти згоди", - заявив президент конференції Густаво Злаувінен.

Причиною відмови РФ від підписання стали претензії до змісту п'яти розділів проєкту підсумкової угоди, але конкретики російські представники не навели. Один з членів делегації заявив, що інші країни використовують конференцію, щоби "звести рахунки з Росією" через розв'язану нею війну в Україні.

Однією з головних тем зустрічі була ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Згідно з проєктом документа, з яким ознайомилося агентство AFP, учасники конференції хотіли висловити "серйозне занепокоєння" військовими діями на територіях українських АЕС, зокрема на Запорізькій. Також у документі критикувався факт того, що українська влада більше не має контролю над ЗАЕС, що веде до негативних наслідків для безпеки в регіоні.

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РФ погрожує працівникам ЗАЕС напередодні візиту місії МАГАТЕ

Тим часом декілька співробітників Запорізької АЕС анонімно розповіли виданню The Telegraph, що російські військові погрожують персоналу окупованої станції напередодні візиту інспекторів ООН і Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). За словами одного зі співрозмовників видання, кількох працівників затримали вдома або дорогою на роботу, а кількість цивільних людей на станції звели до мінімуму.

"Наше керівництво замовчує це, щоби не створювати паніку, а люди, які повертаються після цих підвальних "розмов", взагалі нічого не говорять. Не дивно, якщо під час візиту місії вони раптом почнуть говорити те, що їм наказали", - каже чоловік. Він попереджує: "На період візиту планують звести до мінімуму присутність нашого персоналу, а в кожну диспетчерську посадити по парі своїх представників, які голосно кричатимуть, як вони чекали на "звільнення від київського режиму".

За даними джерел видання, працівники ЗАЕС не можуть більше проводити регулярні навчання та контролювати обладнання станції, оскільки військові забороняють пересування по території в нічний час. "Відчуття, що ми у в'язниці суворого режиму: постійний психологічний тиск, немає можливості зв'язатися з сім'ями, тому що відключили будь-який зв'язок, заборонили мобільні телефони", - описав ситуацію на станції ще один із працівників.

Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС для інспекції має відбутися наступного тижня. Її збирається очолити генеральний директор агентства Рафаель Гроссі. Спочатку представники МАГАТЕ збиралися відвідати станцію тільки для того, щоби переконатися, що запаси збагаченого урану залишилися недоторканими. Проте, за даними джерел агентства Bloomberg, до складу місії увійдуть фахівці з безпеки, а це означає, що МАГАТЕ зможе провести експертизу обстрілів АЕС, за допомогою якої можна буде притягнути до відповідальності винних.

ЗАЕС перебуває під контролем сил РФ з 4 березня. 

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