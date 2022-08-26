МАГАТЕ планує візит місії на Запорізьку АЕС наступного тижня

Спеціальна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує візит до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) наступного тижня, заявила радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль в ефірі радіо НВ 25 серпня.

За її словами, зараз вирішуються логістичні питання щодо перевезення персоналу місії до ЗАЕС, але росіяни обстрілами створюють штучні перешкоди для їхнього прибуття.

За даними агентства Bloomberg, МАГАТЕ розраховує отримати доступ до станції до 5 вересня. Спочатку представники агентства збиралися відвідати ЗАЕС тільки для того, щоби переконатися, що запаси збагаченого урану залишилися недоторканими. Проте, за даними джерел видання, до складу місії увійдуть фахівці з безпеки, а це означає, що МАГАТЕ зможе провести експертизу обстрілів АЕС, за допомогою якої можна буде притягнути до відповідальності винних.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує особисто очолити місію. "Майже щодня на Запорізькій атомній електростанції або поблизу неї відбувається новий інцидент. Ми не можемо дозволити собі більше втрачати час. Я сповнений рішучості особисто очолити місію МАГАТЕ на станцію найближчими днями, щоби допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та охороною", - йдеться в його заяві, опублікованій 25 серпня на сайті агентства.

ЗАЕС в окупації

З 4 березня ЗАЕС перебуває під контролем сил РФ та систематично зазнає обстрілів. За останніми даними військової розвідки Великобританії, війська РФ розмістили бронетранспортери в 60 метрах від реактора на ЗАЕС. Україна звинувачує РФ у "ядерному шантажі", наполягає на демілітаризації станції та закликає МАГАТЕ до розгортання місії на ЗАЕС разом із Організацією Об'єднаних Націй.

25 серпня ЗАЕС вперше в історії відключилася від енергомережі. Раніше експерт Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки України Дмитро Гуменюк пояснював в інтерв'ю DW небезпеку відключення від електромережі: при пошкодженні живлення, повному знеструмленні енергоблоку та не втручанні персоналу, за три години "може повторитися доля Фукусіми".

Згодом живлення на Запорізькій АЕС відновили, але всі шість енергоблоків залишились відключеними. За даними української національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", станом на ранок п'ятниці, 26 серпня, всі енергоблоки ЗАЕС досі відключені від мережі. "Власні потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України. Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена, ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає", - йдеться у повідомленні компанії.

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