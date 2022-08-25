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Четвертий, п'ятий та шостий енергоблоки ЗАЕС
Четвертий, п'ятий та шостий енергоблоки ЗАЕСФото: Konstantin Mihalchevskiy/SNA/IMAGO
ПолітикаУкраїна

На ЗАЕС відновили живлення, але всі енергоблоки відключені

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Запорізька АЕС - найбільша АЕС в Європі, принаймні двічі сьогодні втрачала з'єднання з лінією електропередач, утім наразі живлення відновлено, йдеться у заяві МАГАТЕ із посиланням на українську владу.

https://www.dw.com/uk/usi-energobloki-na-zaes-vidkluceni-popri-vidnovlenna-zivlenna-magate/a-62933525

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), яка перебуває під контролем сил РФ, відновила з'єднання із енергосистемою України - лінією зв'язку ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Про це повідомила пресслужбаМіжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) ввечері четверга, 25 серпня, із посиланням на дані української влади. Однак всі шість енергоблоків станції залишаються відключеними.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що ЗАЕС, найбільша атомна електростанція в Європі, принаймні двічі втрачала з'єднання з лінією електропередач протягом дня, але наразі воно знову поновлене", - йдеться у заяві пресслужби агенції. "Усі шість блоків залишаються відключеними від мережі після відновлення лінії електропередачі", - йдеться у повідомленні.

Там також зазначається, що ЗАЕС підключена до живлення від сусідньої теплоелектростанції, яка може забезпечити резервну електроенергію в разі потреби.

У МАГАТЕ наголосили, що не мають інформації про пряму причину знеструмлення. Водночас в агенції нагадали, що сьогоднішньому інциденту передувала серія обстрілів в районі ЗАЕС, які завдали шкоди станції та "поглибили занепокоєння щодо ядерної безпеки та безпеки на об'єкті, який контролюється російськими військами, але продовжує обслуговуватися українським персоналом".

МАГАТЕ хоче прибути на ЗАЕС до 5 вересня - Bloomberg

"Майже щодня на Запорізькій атомній електростанції або поблизу неї відбувається новий інцидент. Ми не можемо дозволити собі більше втрачати час. Я сповнений рішучості особисто очолити місію МАГАТЕ на станцію найближчими днями, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та охороною", - наводить слова генерального директора Рафаеля Гроссі пресслужба МАГАТЕ.

Раніше про те, що візит місії на станцію може статися найближчими днями заявляв український міністр енергетики Герман Галущенко.

Крім того, видання Bloomberg із посиланням на власні джерела, обізнані у ситуації, повідомило, що МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня. За їх даними, місії нададуть ширші повноваження для розслідування обстрілів станції, ніж передбачалося.

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