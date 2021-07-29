Олена Зеркаль про транзит газу, "Північний потік-2" і водень для ГТС (19.02.2021)

Чи є ще шанси зупинити газогін "Північний потік-2"? Що буде з транзитом газу через Україну та цінами на газ для населення після 2024 року? І як водень може врятувати ГТС України? Олена Зеркаль, нині радниця голови правління Нафтогазу, а в минулому заступниця міністра закордонних справ України розповіла в інтерв'ю DW.