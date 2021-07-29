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Олена Зеркаль - українська дипломатка та правниця. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олена Зеркаль".
Олена Зеркаль була заступницею міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції з серпня 2014 до листопада 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Чому в Україні досі вважають, що "Північний потік-2" не запрацює? Чого очікувати від зустрічі Зеленського з Байденом? Чи може водень врятувати ГТС України? І що буде з цінами на газ для населення восени? Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль розповіла в інтерв'ю DW.
В інтерв'ю DW радниця голови правління "Нафтогазу України" Олена Зеркаль про те, чи є ще шанси зупинити проєкт газопроводу "Північний потік - 2" між Росією та Німеччиною, та про ціни на газ для населення після 2024 року.
Чи є ще шанси зупинити газогін "Північний потік-2"? Що буде з транзитом газу через Україну та цінами на газ для населення після 2024 року? І як водень може врятувати ГТС України? Олена Зеркаль, нині радниця голови правління Нафтогазу, а в минулому заступниця міністра закордонних справ України розповіла в інтерв'ю DW.
Про зарплати чиновників та міністрів в Україні, перспективи промислового безвізу між Україною та ЄС, реформу СБУ відповідно до стандартів НАТО та "відданість" Володимиру Зеленському - віцепрем'єрміністр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Що змусило Олену Зеркаль подати у відставку? Чого прагне у зовнішній політиці Володимир Зеленський? А також що загрожує Росії у суді в Гаазі? Про це заступниця очільника МЗС Олена Зеркаль в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Що змусило Олену Зеркаль подати у відставку? Чого прагне у своїй зовнішній політиці Володимир Зеленський? А також що загрожує Росії у суді в Гаазі? Про це та інше заступниця очільника МЗС України Олена Зеркаль розповіла в ексклюзивному інтерв'ю DW.