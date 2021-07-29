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Олена Зеркаль

Олена Зеркаль - українська дипломатка та правниця. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олена Зеркаль".

Олена Зеркаль була заступницею міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції з серпня 2014 до листопада 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеркаль про газ і Північний потік-2: про зраду ще рано говорити (відео)

Зеркаль про газ і "Північний потік-2": про зраду ще рано говорити (відео) 29.07.2021

Чому в Україні досі вважають, що "Північний потік-2" не запрацює? І що буде з цінами на газ для населення восени? Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль розповіла в інтерв'ю DW.

Що Зеленський запропонує Байдену щодо газу і водню - Олена Зеркаль в інтерв'ю DW (28.07.2021) 28.07.2021

Чому в Україні досі вважають, що "Північний потік-2" не запрацює? Чого очікувати від зустрічі Зеленського з Байденом? Чи може водень врятувати ГТС України? І що буде з цінами на газ для населення восени? Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль розповіла в інтерв'ю DW.

В Україні переконані, що Північний потік-2 не запрацює

В Україні переконані, що "Північний потік-2" не запрацює 28.07.2021

Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль продовжує наполягати, що угода між ФРН і США щодо "Північного потоку-2" є наразі політичною домовленістю. Вона переконує, що газогін ще має бути сертифікований.
Олена Зеркаль стала радницею глави міністерства енергетики України

Олена Зеркаль стала радницею глави міністерства енергетики України 01.06.2021

Колишня радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль стала радницею міністра енергетики України.

Олена Зеркаль теж пішла з Нафтогазу

Олена Зеркаль теж пішла з "Нафтогазу" 26.05.2021

Олена Зеркаль заявила про завершення роботи в "Нафтогазі України". Тим часом у держкомпанії повідомили про призначення нових радників голови правління.
Водень замість газу через українську ГТС у Євросоюз? (відео)

Водень замість газу через українську ГТС у Євросоюз? (відео) 06.04.2021

Для України та української ГТС відкриваються нові можливості у зв'язку з переходом ЄС на енергоносій водень. Наскільки країна готова для виробництва, транспортування і зберігання "зеленого" водню?
Зеркаль про Північний потік - 2: Найкраще, якби газопровід зупинили санкції США

Зеркаль про "Північний потік - 2": Найкраще, якби газопровід зупинили санкції США 19.02.2021

В інтерв'ю DW радниця голови правління "Нафтогазу України" Олена Зеркаль про те, чи є ще шанси зупинити проєкт газопроводу "Північний потік - 2" між Росією та Німеччиною, та про ціни на газ для населення після 2024 року.

Олена Зеркаль про транзит газу, "Північний потік-2" і водень для ГТС (19.02.2021) 19.02.2021

Чи є ще шанси зупинити газогін "Північний потік-2"? Що буде з транзитом газу через Україну та цінами на газ для населення після 2024 року? І як водень може врятувати ГТС України? Олена Зеркаль, нині радниця голови правління Нафтогазу, а в минулому заступниця міністра закордонних справ України розповіла в інтерв'ю DW.

Зеркаль очолить захист Нафтогазу в міжнародних судах проти Газпрому

Зеркаль очолить захист "Нафтогазу" в міжнародних судах проти "Газпрому" 14.05.2020

Олена Зеркаль очолить захист "Нафтогазу" в міжнародних арбітражах та іноземних судах у суперечках із Росією й російським монополістом "Газпром".
Арбітраж у Гаазі визнав юрисдикцію у позові України проти Росії

Арбітраж у Гаазі визнав юрисдикцію у позові України проти Росії 21.02.2020

Арбітражний трибунал у Гаазі ухвалив рішення на користь України у позові Києва проти Москви щодо порушення Конвенції ООН з морського права. Суд визнав за собою юрисдикцію розглядати справу по суті.
Олена Зеркаль стала радницею глави Нафтогазу

Олена Зеркаль стала радницею глави "Нафтогазу" 29.01.2020

Ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль стала радницею голови правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва.

Дмитро Кулеба про життя на одну зарплату і турборежим з НАТО (відео)

Дмитро Кулеба про життя на одну зарплату і "турборежим" з НАТО (відео) 21.01.2020

Про зарплати міністрів в Україні, перспективи промислового безвізу між Україною та ЄС, реформу СБУ відповідно до стандартів НАТО та "відданість" Володимиру Зеленському - віцепрем'єрміністр Дмитро Кулеба в інтерв'ю DW.

Дмитро Кулеба про життя на одну зарплату, "турборежим" з НАТО і промисловий безвіз (21.01.2020) 21.01.2020

Про зарплати чиновників та міністрів в Україні, перспективи промислового безвізу між Україною та ЄС, реформу СБУ відповідно до стандартів НАТО та "відданість" Володимиру Зеленському - віцепрем'єрміністр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Олена Зеркаль про відставку, політику Зеленського та суд над Росією в Гаазі (відео)

Олена Зеркаль про відставку, політику Зеленського та суд над Росією в Гаазі (відео) 29.11.2019

Що змусило Олену Зеркаль подати у відставку? Чого прагне у зовнішній політиці Володимир Зеленський? А також що загрожує Росії у суді в Гаазі? Про це заступниця очільника МЗС Олена Зеркаль в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Олена Зеркаль про свою відставку: Мене ніхто не примушував

Олена Зеркаль про свою відставку: "Мене ніхто не примушував" 29.11.2019

Чому заступниця міністра закордонних справ Україна Олена Зеркаль йде у відставку? Чи можна досягнути миру з Росією та чого очікувати від зустрічі "нормандської четвірки"? Про це вона розповіла в інтерв'ю DW.

Олена Зеркаль про свою відставку, політику Зеленського та суд над Росією в Гаазі (29.11.2019) 29.11.2019

Що змусило Олену Зеркаль подати у відставку? Чого прагне у своїй зовнішній політиці Володимир Зеленський? А також що загрожує Росії у суді в Гаазі? Про це та інше заступниця очільника МЗС України Олена Зеркаль розповіла в ексклюзивному інтерв'ю DW.
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