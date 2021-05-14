 Олена Зеркаль теж пішла з ″Нафтогазу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2021

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Новини

Олена Зеркаль теж пішла з "Нафтогазу"

Олена Зеркаль заявила про завершення роботи в "Нафтогазі України". Тим часом у держкомпанії повідомили про призначення нових радників голови правління.

Олена Зеркаль

Олена Зеркаль (архівне фото) з січня 2020 року працювала в НАК "Нафтогаз України"

Радниця голови правління національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" Олена Зеркаль залишила компанію. Про це Зеркаль повідомила в середу, 26 травня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook. "Трудова книжка сьогодні в мене в руках, період роботи в "Нафтогазі" завершено", - написала Зеркаль.

У якості досягнень команди, з якою вона працювала у "Нафтогазі", Зеркаль виділила передусім стримування добудови газопроводу "Північний потік-2".

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Призначено нових радників голови правління "Нафтогазу"

У "Нафтогазі" підтвердили, що Олена Зеркаль, Альона Осмоловська та Вадим Гламаздін вирішили завершити роботу в компанії.

Також у держкомпанії повідомили про призначення радниками голова правління Мирона Василика і Романа Супруна. ""Нафтогаз" посилює управлінську команду задля досягнення якісних змін у взаємодії зі стейкхолдерами, проведення справжніх і складних реформ, а також пошуку нових інструментів протидії проєктові "Північний потік-2". Саме над такими завданнями працюватимуть у національній акціонерній компанії Мирон Василик і Роман Супрун", - йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що Василик на позиції радника голови правління займатиметься питаннями розширення співпраці НАК із міжнародними організаціями, а Супрун виконуватиме обов'язки керівника у напрямку взаємодії з парламентом, органами держвлади та іншими зацікавленими сторонами групи "Нафтогаз".

Олена Зеркаль у січні 2020 року стала радницею тодішнього голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва. З серпня 2014 по листопад 2019 року Зеркель обіймала посаду заступниці міністра закордонних справ. У МЗС Зеркаль відповідала за європейську інтеграцію, представляла Україну в міжнародних судах у справах проти Росії та брала участь в тристоронніх переговорах про "зимові пакети" поставок російського газу до України в 2014-2016 роках.

Упродовж двох років вона була залучена до переговорів щодо продовження транзиту російського газу до Європи після 2019 року. Також на посаді заступниці глави МЗС України Олена Зеркаль була залучена до роз'яснення ризиків та протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Тематикою протидії спорудження газогону "Північний потік-2" Зеркаль займалася й в НАК "Нафтогаз України". Ще однією сферою її відповідальності став захист "Нафтогазу" в міжнародних судах проти "Газпрому".

Вітренко невдоволений через брак тиску на "Газпром"

Чинний голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" зазначав, що компанія недостатньо використала свої юридичні можливості тиску на "Газпром" через антимонопольний орган ЄС для перенесення точок продажу російського газу європейським компаніям на кордон Україна-РФ. Вітренко також вважає за необхідне тиснути на Росію для розблокування експорту середньоазійського газу в Європу та надання такої можливості експорту незалежним російським добувачам.

Як повідомлялося, 28 квітня Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів НАК "Нафтогаз України", на якому вирішили звільнити голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва і призначити новим керівником компанії Юрія Вітренка, який виконував обов'язки міністра енергетики, а раніше був виконавчим директором компанії.

Згодом п'ятеро членів наглядової ради НАКу оголосили про дострокове припинення своїх повноважень. 19 травня уряд України повідомив про переобрання п'ятьох членів наглядової ради.

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