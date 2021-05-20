Рада закликає США запровадити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG

Верховна Рада України закликає Конгрес США запровадити санкції проти всіх учасників будівництва газопроводу "Північний потік-2". За відповідне звернення до Конгресу США проголосували 292 народні депутати у п'ятницю, 21 травня, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"Верховна Рада України закликає Палату представників і Сенат Конгресу Сполучених Штатів Америки 117-го скликання використати весь наявний інструментарій, передбачений американським законодавством, для повного та незворотного зупинення будівництва газопроводу в рамках проєкту "Північний потік-2" шляхом застосування блокуючих санкцій проти всіх учасників цього російського геополітичного проєкту, у тому числі Nord Stream 2 AG", - йдеться у зверненні.

Народні депутати висловили занепокоєння, що запропоновані Державним департаментом США в доповіді Конгресу 19 травня додаткові санкції не передбачають заходів проти ключової компанії учасника "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG.

У зверненні зазначено, що "Північний потік-2" є черговою спробою РФ використовувати енергетику як інструмент гібридної війни та прямо загрожує енергетичній безпеці України і Європи.

Народні депутати нагадали, що українські та міжнародні суди розглядають кілька справ щодо причетності посадових осіб РФ до організації терактів, вчинення злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.

На думку депутатів, концентрація російських трубопроводів у Балтійському морі може дати Росії привід для активного захисту "Північного потоку-2", починаючи з формальних процедур контролю руху суден у Балтійському морі, а згодом, як у випадку з Україною, і більше агресивної поведінки - блокування кораблів, впливу на торгівлю в регіоні.

Депутати переконані, що єдиним довгостроковим механізмом забезпечення невикористання Росією "Північного потоку-2" як енергетичної зброї є повне блокування можливості його завершення та введення в експлуатацію. "Реалізація "Північного потоку-2" остаточно розв'яже руки РФ і дозволить продовжити російське військове вторгнення до Східної України", - наголошується у зверненні.

"Нафтогаз" закликав США зберегти санкції

Тим часом національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" також закликає США зберегти санкції проти "Північного потоку-2", передає його пресслужба. Згідно з повідомленням, голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко і десятки українських парламентаріїв і представників громадськості звернулися з відкритим листом до США і країн Європи, в якому закликають зберегти санкції проти "Північного потоку-2".

"Північний потік-2" залишається основною геостратегічною загрозою для України і Європи. Ми закликаємо сторони у Вашингтоні, Берліні та Брюсселі, які наділені повноваженнями і відповідальністю, застосувати всі засоби, необхідні для зупинення цього проєкту", - йдеться в листі.

Його автори висловлюють стурбованість з приводу пропозицій Державного департаменту США, наданих Конгресом, про відмову від санкцій проти швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, її виконачого директора та співробітників цієї компанії.

Сенатори США вимагають повернути санкції

Тим часом сенатор-республіканець Кевін Крамер 20 травня ініціював законопроєкт про скасування рішень адміністрації президента США Джо Байдена щодо санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Крім Крамера, документ з вимогами відновити санкції підписали ще 13 законодавців. Також вони зажадали посилення обмежувальних заходів щодо Кремля.

Нагадаємо, США відмовилися вводити санкції проти оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG. При цьому держдепартамент США запропонував ввести санкції проти чотирьох російських суден і чотирьох компаній, причетних до будівництва газопроводу.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, зняття санкцій із будівництва газопроводу "Північний потік-2" стане поразкою для США й особисто президента Джо Байдена.

Уряд у Берліні натомість стверджує, що "Північний потік-2" є передусім економічним проєктом, наголошуючи водночас на необхідності збереження за Україною статусу транзитера газу.

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