 Зеленський: Меркель і Макрон послаблюють свої позиції щодо РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський: Меркель і Макрон послаблюють свої позиції щодо РФ

Зеленський заявив, що відчуває підтримку Меркель і Макрона, але при цьому сказав, що, на його думку, вони послаблюють свої позиції щодо РФ.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у 2020 році, архівне фото

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у 2020 році, архівне фото

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у четвер, 20 травня, заявив, що відчуває підтримку канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) і президента Франції Еммануеля Макрона. Утім, він зауважив, що, на його думку, вони послаблюють свої позиції щодо РФ.

Зеленський запевнив, що Україна й далі працюватиме у нормандському форматі, та нагадав про зустріч з Макроном і доєднання Меркель по відеозв'язку. "Я відчуваю їхню підтримку, вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше. Вони знають мою думку, я дуже відкритий з ними. Я вважаю, що вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо Росії", - сказав президент України.

За його словами, це пов'язано з економічною ситуацією та з тиском всередині цих країн, бізнесу на них щодо санкцій. "У Німеччині пов'язано з тим, що також є санкційний тиск через "Північний потік-2". Дуже складний вибір, але поки що я знаю, що вони підтримують Україну. Зараз є узгоджені кластери щодо припинення війни, кластери між Німеччиною і Францією, але немає узгодження з російської сторони", - зазначив Зеленський.

У цьому зв'язку він нагадав, що раніше запропонував зустріч президенту РФ Володимиру Путіну й що вже розпочато розмову між офісом президента України і РФ з цього приводу. Також президент України повідомив, що наразі немає зрушень для зустрічі лідерів чотирьох країн у нормандському форматі.

Зеленський: паспортизація жителів ОРДЛО - перший крок до анексії територій

Володимир Зеленський також вважає паспортизацію жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей першим кроком до анексії територій Росією. "Це точно перший крок, оскільки те ж саме відбувалося колись у Криму. Кримчанам роздавали російські паспорти. Це велика проблема", - сказав Зеленський на пресконференції, відповідаючи на запитання про російську паспортизацію жителів ОРДЛО.

Пріоритети Зеленського

У своєму вступному слові президент України заявив, що його пріоритет номер один - будувати "країну без олігархів". "Справді країну без олігархів. Думаю, ви вже відчуваєте перші наші кроки. Країну для 40 мільйонів, а не для сотні "Форбс", - сказав Зеленський.

Він додав, що країну треба будувати такою, яка не чекає санкційної політики інших країн. "Україна має сама захищати свої інтереси і має проводити сильну санкційну політику", - додав президент. За його словами, санкційну політику необхідно проводити проти контрабандистів, "злодіїв у законі", нелегальних виробників спирту, "скрутчиків податків". 

Дивитись відео 07:06

Два роки Зеленського: провали і здобутки з точки зору Європи (20.05.2021)

Також за темою

Ukraine Volodymyr Selensky

Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти контрабандистів 15.04.2021

РНБО планує запровадити санкції ще проти 12 контрабандистів, повідомив Зеленський. Він також розповів про плани розробити законопроєкт про статус олігарха, а також поділився, про що розмовлятиме з Меркель і Макроном.

Deutsch-Französischer Sicherheitsrat | PK Merkel und Macron

Меркель і Макрон нагадали про обов'язок обох сторін втілити "Мінськ" 16.04.2021

Обидві сторони конфлікту на Донбасі повинні втілити мінські домовленості, наголосили у розмові з Зеленським Меркель і Макрон.

Ukraine Volodymyr Selenskiy

Коментар: Зеленський хоче переобратися, борючись з Медведчуком 12.05.2021

Звинувачення Віктора Медведчука в державній зраді паралізують його діяльність в Україні. Головне тепер - довести їх у суді. Але це, схоже, не основна мета команди президента Зеленського, пише Сергій Руденко.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський і голова Європейської Ради Шарль Мішель на саміті Україна-ЄС у жовтні 2020 року

Як у ЄС оцінили другий рік президентства Зеленського (відео)

Що у Брюсселі думають про політику Зеленського щодо Донбасу та Криму, санкції щодо Медведчука та реформи.  

Вагон київського метро

Чи подорожчає проїзд у громадському транспорті Києва

Владу Києва просять в кілька разів підняти ціну проїзду в громадському транспорті. Експерти сумніваються в розрахунках.  