Зеленський: Меркель і Макрон послаблюють свої позиції щодо РФ

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у четвер, 20 травня, заявив, що відчуває підтримку канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) і президента Франції Еммануеля Макрона. Утім, він зауважив, що, на його думку, вони послаблюють свої позиції щодо РФ.

Зеленський запевнив, що Україна й далі працюватиме у нормандському форматі, та нагадав про зустріч з Макроном і доєднання Меркель по відеозв'язку. "Я відчуваю їхню підтримку, вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше. Вони знають мою думку, я дуже відкритий з ними. Я вважаю, що вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо Росії", - сказав президент України.

За його словами, це пов'язано з економічною ситуацією та з тиском всередині цих країн, бізнесу на них щодо санкцій. "У Німеччині пов'язано з тим, що також є санкційний тиск через "Північний потік-2". Дуже складний вибір, але поки що я знаю, що вони підтримують Україну. Зараз є узгоджені кластери щодо припинення війни, кластери між Німеччиною і Францією, але немає узгодження з російської сторони", - зазначив Зеленський.

У цьому зв'язку він нагадав, що раніше запропонував зустріч президенту РФ Володимиру Путіну й що вже розпочато розмову між офісом президента України і РФ з цього приводу. Також президент України повідомив, що наразі немає зрушень для зустрічі лідерів чотирьох країн у нормандському форматі.

Зеленський: паспортизація жителів ОРДЛО - перший крок до анексії територій

Володимир Зеленський також вважає паспортизацію жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей першим кроком до анексії територій Росією. "Це точно перший крок, оскільки те ж саме відбувалося колись у Криму. Кримчанам роздавали російські паспорти. Це велика проблема", - сказав Зеленський на пресконференції, відповідаючи на запитання про російську паспортизацію жителів ОРДЛО.

Пріоритети Зеленського

У своєму вступному слові президент України заявив, що його пріоритет номер один - будувати "країну без олігархів". "Справді країну без олігархів. Думаю, ви вже відчуваєте перші наші кроки. Країну для 40 мільйонів, а не для сотні "Форбс", - сказав Зеленський.

Він додав, що країну треба будувати такою, яка не чекає санкційної політики інших країн. "Україна має сама захищати свої інтереси і має проводити сильну санкційну політику", - додав президент. За його словами, санкційну політику необхідно проводити проти контрабандистів, "злодіїв у законі", нелегальних виробників спирту, "скрутчиків податків".