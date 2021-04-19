 Меркель у ПАРЄ закликала до діалогу з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2021

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Меркель у ПАРЄ закликала до діалогу з Росією

Попри конфлікти з РФ, Європа має зберігати з Москвою діалог, а питання "Північного потоку-2" є політизованим, заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Історія з переслідуванням опозиціонера Олексія Навального та політика Кремля щодо України істотно затьмарюють відносини Європи та Росії, але й за цих обставин необхідно зберігати майданчик для діалогу. Про це у вівторок, 20 квітня, під час відеовиступу на весняній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) завила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel).

"У нас багато конфліктів з Росією. Але я залишаюся тією людиною, яка весь час каже: ми повинні розмовляти одне з одним. Ми повинні продовжувати діалог", - наголосила Меркель.

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Якість російського газу однакова в усіх газогонах

Польський депутат, голова політичної групи Європейської народної партії в ПАРЄ Александер Почей запитав у канцлерки, чому Німеччина продовжує реалізовувати проєкт з будівництва газогону "Північний пототік-2" і "не говорить з Росією в один голос з усією Європою".

Меркель, своєю чергою, відповіла, що ФРН завжди виступала за те, аби Україна зберігала роль країни-транзитера газу до ЄС. "Я знаю, що довкола "Північного потоку-2" існує чимала суперечливих поглядів, зокрема, я знаю ставлення багатьох європейських країн. Але я хотіла б наголосити, що газ, який ще не пішов по "Північному потоку-2", але йде по "Північному потоку-1", не гірший за газ, який йде через Україну, і газ, який йде з Росії через Туреччину", - пояснила Меркель. За її словами, через те, що багато хто бачить це питання інакше, довкола "Північного потоку-2" розгорнулася політична боротьба і дискусія, "як далеко ми повинні заходити у питаннях торгівлі з Росією, зокрема  в енергетиці". "У цьому зв’язку Німеччина виступила за будівництво "Північного потоку-2", - наголосила канцлерка.

Водночас Меркель зауважила, що у Берліні стурбовані станом здоров'я і подальшою долею Навального і "намагаються застосувати важелі тиску" на російську владу у цих питаннях. Окрім цього, вона нагадала, що Євросоюз запровадив санкції проти Росії у зв'язку зі справою Навального, незаконною анексією Криму та участю РФ у конфлікті на Донбасі. На її думку, це є проявом європейської єдності у ставленні до політики російської влади.

Меркель критикує Путіна в особистих розмовах

Український депутат Олексій Гончаренко від групи консерваторів попросив Анґелу Меркель відповісти на запитання, чи вважає вона Володимира Путіна вбивцею. І хоча головуючий на сесії президент ПАРЄ Рік Дамс зробив з цього приводу зауваження і попросив Гончаренка утриматися від образ у сесійній залі, канцлерка на це запитання все-таки відповіла.

"Щодо Володимира Путіна, скажу так, що коли йдеться про критику на його адресу, я її не приховую і висловлюю в особистих розмовах", - сказала Меркель, додавши, що, зокрема, критикує російського президента щодо дотримання прав людини в Росії.

Дивитись відео 05:57

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