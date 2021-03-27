 Влада Німеччини відхилила заперечення екологів щодо ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2021

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Влада Німеччини відхилила заперечення екологів щодо "Північного потоку-2"

Екологи протестують проти згоди влади на прокладення ділянки газопроводу в економічній зоні ФРН. Влада Німеччини вважає побоювання екологів невиправданими.

Російське судно-трубоукладач Фортуна

Російське судно-трубоукладач "Фортуна"

У Німеччині дві екологічні організації зазнали поразки у спробі заблокувати подальше будівництво газопроводу "Північний потік-2". Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) у четвер, 1 квітня, відхилило заперечення Німецького союзу охорони природи та біорізноманіття (NABU) і природоохоронної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) "після ретельного вивчення". В результаті дозвіл BSH на подальше прокладення суперечливого газопроводу з Росії в ФРН "Північний потік-2" залишається в силі.

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NABU і DUH опротестували виданий в січні BSH дозвіл на подальше прокладення газопроводу за допомогою судна-трубоукладача в період з кінця вересня до кінця травня. Цей дозвіл стосується прокладення труб на ділянці завдовжки 16,5 кілометра в економічній зоні ФРН у Балтійському морі.

Екологи побоюються, що трубоукладальні роботи матимуть негативні наслідки для морської екосистеми і заповідної зони для птахів в цьому районі. BHS, однак, відхилило ці заперечення "після нової всеосяжної перевірки". У відомстві дійшли висновку, що можна не побоюватися значних негативних наслідків для морської екосистеми і заповідної для птахів зони в Померанській бухті.

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Газопровід вже майже побудували

Компанія Nord Stream 2 AG вперше після відновлення будівництва оприлюднила точні дані про хід трубоукладання: "Станом на 31 березня прокладено 2339 кілометрів (з 2460 кілометрів), або 95 відсотків газопроводу "Північний потік 2". Залишилося прокласти близько 121 кілометра (5 відсотків) від загальної протяжності газопроводу".

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна і країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Водночас уряд ФРН підтримує цей проєкт.

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