Блінкен пояснив Маасу, чому "Північний потік-2" - погана ідея

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом (Heiko Maas) проєкт газопроводу "Північний потік-2" під час засідання міністрів закордонних справ країн НАТО 23-24 березня у Брюсселі.

"Президент (США Джо. - Ред.) Байден тривалий час чітко дотримується погляду, що "Північний потік-2" - погана ідея. Я підтвердив це в особистій розмові з міністром закордонних справ Маасом. І я чітко дав зрозуміти, що фірми, які беруть участь у будівництві трубопроводу, ризикують опинитися під санкціями США", - зазначив Блінкен на пресконференції за підсумками засідання міністрів НАТО, повідомляє кореспондент DW.

Він також пообіцяв Маасу, що Вашингтон і далі стежитиме за намаганнями завершити або сертифікувати газопровід. "І якщо ці зусилля матимуть місце, то ми продемонструємо рішучість у застосуванні санкцій", - додав держсекретар США.

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Блінкен: "Північний потік-2" загрожує Україні

"Цей трубопровід розколює Європу, а також наражає Україну та Центральну Європу на загрозу маніпуляції та примусу з боку Росії. Він також суперечить проголошеним Європою цілям у сфері енергетичної безпеки", - пояснив Блінкен.

Водночас держсекретар США назвав зустріч зі своїм німецьким колегою "прекрасною". Він запевнив, що розбіжності довкола "Північного потоку-2" не завадять співпраці між Вашингтоном і "одним з найближчих наших союзників" Німеччиною у багатьох інших питаннях.

"Північний потік - 2" - спірний проєкт газопроводу, що має з'єднати Росію та Німеччину дном Балтійського моря. Єврокомісія, а також низка країн ЄС вже довгий час виступають проти газопроводу, намагаються протистояти його будівництву також США, які запровадили низку санкцій проти компаній, які залучені до будівництва. Україна як найбільший транзитер газу з Росії до ЄС так само активно виступає проти реалізації проєкту газогону.