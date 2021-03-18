 Шмигаль нагадав Шойбле про геополітичні загрози ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2021

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Новини

Шмигаль нагадав Шойбле про геополітичні загрози "Північного потоку-2"

Україна розглядає "Північний потік-2" як геополітичну загрозу для всієї Європи, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з головою Бундестагу Вольфґанґом Шойбле.

Спорудження газопроводу Північний потік-2

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що Україна розглядає спорудження газопроводу "Північний потік-2" як геополітичну загрозу для всієї Європи. Таку заяву Шмигаль зробив напередодні, 19 березня, під час зустрічі з головою Бундестагу Вольфґанґом Шойбле (Wolfgang Schäuble), повідомляє у суботу, 20 березня, пресслужба Кабміну України.

"Денис Шмигаль подякував Вольфґанґу Шойбле і депутатам Бундестагу за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також зазначив, що Україна розглядає "Північний потік-2" як геополітичну загрозу для всієї Європи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, український прем'єр-міністр висловив сподівання, що Німеччина виконуватите активну роль у питанні деокупації Криму, зокрема в рамках нової ініціативи "Кримська платформа".

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Також Шмигаль нагадав голові Бундестагу, що за активної підтримки німецьких партнерів в Україні триває реформа децентралізації. Зазначається, що керівник уряду України також подякував депутатам Бундестагу за торішнє ухвалення резолюції про створення в Берліні Центру документації, присвяченого історії націонал-соціалістичної окупації.

"Сподіваємося, що буде підтримано наше прохання про будівництво окремого пам'ятника в пам'ять про мільйони українців, загиблих під час Другої світової війни", - зазначив Шмигаль. Під час зустрічі Шмигаль і Шойбле також обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці, йдеться в повідомленні.

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Різні позиції Берліна й Києва

Як повідомлялося, США, Україна, а також низка східноєвропейських держав розглядають спорудження газогону "Північний потік-2" як винятково інструмент розширення російського економічного й політичного впливу в ЄС. США зокрема запровадили санкції проти учасників цього проєкту й погрожують розширити їх.

Натомість, попри різку критику з боку США, України й деяких країн-членів ЄС, у Берліні та Москві наголошували, що проєкт "Північний потік-2" є винятково економічним і не має політичної складової. У Німеччині сподіваються за допомогою збільшення імпорту газу з Росії уможливити безболісну відмову від ядерної енергетики та від генерації струму з бурого й кам'яного вугілля, а також зменшити обсяги шкідливих викидів у атмосферу.

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Водночас у Берліні постійно наголошували на важливості збереження ролі України як транзитера російського газу, в тому числі й для ЄС. У Німеччині також часто критикують позицію США щодо "Північного потоку-2". Серед аргументів критиків Вашингтона є й закиди на адресу американців, які, мовляв, під виглядом боротьби з геополітичним впливом Росії лобіюють інтереси власних експортерів скрапленого газу, що має замінити російський трубопровідний газ.

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