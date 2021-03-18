 У Німеччині закликали до мораторію на добудову ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2021

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Новини

У Німеччині закликали до мораторію на добудову "Північного потоку-2"

"Проєкт є серйозним каменем спотикання для перезавантаження трансатлантичних відносин", - вважає координатор трансатлантичної співпраці при уряді ФРН Петер Баєр. Утім, у МЗС ФРН так не вважають.

Газопровід Північний потік-2

Прокладка труб газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії

Координатор трансатлантичної співпраці при уряді ФРН Петер Баєр (Peter Beyer) на тлі різкої критики з боку США закликав до мораторію на добудову газопроводу "Північний потік-2". "Проєкт є серйозним каменем спотикання для перезавантаження трансатлантичних відносин", - наводить слова чиновника видання Wirtschaftswoche в середу, 31 березня. За його словами, американці очікують, що Берлін не тільки змінить риторику, а й здійснить відповідні кроки.

Натомість у МЗС ФРН наголосили, що попри таку заяву Петера Баєра, позиція уряду Німеччини щодо цього проєкту "не змінилася", повідомляє інформагенція Reuters.

Різні позиції Берліна й Вашингтона

Як повідомлялося, США, Україна, а також низка східноєвропейських держав розглядають спорудження газогону "Північний потік-2" як винятково інструмент розширення російського економічного й політичного впливу в ЄС. США зокрема запровадили санкції проти учасників цього проєкту й погрожують розширити їх.

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Попри різку критику з боку США, України й деяких країн-членів ЄС, у Берліні та Москві наголошували, що проєкт "Північний потік-2" є винятково економічним і не має політичної складової. У Німеччині сподіваються за допомогою збільшення імпорту газу з Росії уможливити безболісну відмову від ядерної енергетики та від генерації струму з бурого й кам'яного вугілля, а також зменшити обсяги шкідливих викидів у атмосферу.

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Водночас у Берліні постійно вказували на важливість збереження ролі України як транзитера російського газу, в тому числі й для ЄС. У Німеччині також часто критикують позицію США щодо "Північного потоку-2". Серед аргументів критиків Вашингтона є й закиди на адресу американців, які, мовляв, під виглядом боротьби з геополітичним впливом Росії лобіюють інтереси власних експортерів скрапленого газу, що має замінити російський трубопровідний газ.

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