 Шмигаль застеріг ЄС від завершення ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2021

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Новини

Шмигаль застеріг ЄС від завершення "Північного потоку-2"

Якщо газопровід "Північний потік-2" введуть в експлуатацію, Росія буде агресивнішою, застеріг ЄС прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Handelsblatt.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в лютому цього року

Завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" не в інтересах Європи, оскільки це посилить агресію з боку Росії, застерігає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю німецькому діловому виданню Handelsblatt, опублікованому в понеділок, 22 березня.

За словами Шмигаля, "якщо "Північний потік-2" буде введений в експлуатацію, Росія стане отримувати більш високі прибутки, завдяки яким зможе, окрім іншого, фінансувати свої агресивні дії в Україні". "Це не може збігатися з інтересами ЄС", - вважає глава українського уряду.

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Шмигаль на форумі в Берліні

Раніше, 19 березня, Денис Шмигаль взяв участь в Німецько-українському економічному форумі в Берліні, де у вітальному слові говорив про "особливе партнерство" з Німеччиною. При цьому ані сам український прем'єр, ані інші представники України на форумі не зачіпали тему будівництва "Північного потоку-2", головного подразника в німецько-українських відносинах.

Натомість про газопровід Шмигаль згадав у той же день під час зустрічі з головою Бундестагу Вольфґанґом Шойбле (Wolfgang Schäuble). "Денис Шмигаль подякував Вольфґанґу Шойбле і депутатам Бундестагу за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також зазначив, що Україна розглядає "Північний потік-2" як геополітичну загрозу для всієї Європи", - цитує прем'єра пресслужба українського уряду.

США вимагають припинення будівництва газопроводу

Також 18 березня голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що кожна структура, що бере участь в проєкті "Північний потік-2", повинна негайно припинити діяльність або ж готуватися потрапити під американські санкції. За його словами, Вашингтон перевіряє відомості про компанії, задіяні в реалізації проєкту.

Газопровід "Північний потік-2" повинен поставляти російський газ безпосередньо в Європу дном Балтійського моря. Загальна потужність двох ниток трубопроводу становить 55 мільярдів кубометрів газу на рік. На сьогодні будівництво закінчено більш ніж на 90 відсотків.

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