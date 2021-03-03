Вашингтон вимагає від компаній негайно вийти з проєкту "Північний потік-2"

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен закликав компанії, залучені до спорудження газопроводу "Північний потік-2", негайно вийти з реалізації цього проєкту. Відповідну заяву Блінкена Держдепартамент США поширив у четвер, 18 березня. "Держдепартамент вкотре застерігає, що будь-яка компанія, залучена до (спорудження. - Ред.) газопроводу "Північний потік-2", ризикує потрапити під санкції США та повинна негайно припинити роботу над газогоном", - йдеться в заяві очільника американського дипломатичного відомства.

Блінкен також запевнив, що у Вашингтоні уважно відстежують хід робіт зі спорудження цього газопроводу та оцінюють інформацію про компанії, причетні до реалізації проєкту.

"Погана угода для Німеччини й України"

""Північний потік-2" - це погана угода для Німеччини, України і для наших союзників і партнерів в Центральній і Східній Європі", - додав Блінкен. Згідно з оцінкою багатьох адміністрацій США, "Північний потік 2" слід вважати "геополітичним проєктом Росії, націленим на те, щоб розділити Європу і послабити європейську енергетичну безпеку", зазначив керівник американського зовнішньополітичного відомства.

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Блінкен вказав на нещодавні рішення американського Конгресу, де переважна більшість законодавців незалежно від їхньої партійної приналежності підтримали запровадження санкцій США проти цього проєкту.

Нагадаємо, 10 березня на слуханнях у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США Блінкен заявив, що США й надалі вживатимуть заходів, аби не допустити завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Тоді ж він визнав, що Держдепартамент перевіряє можливість запровадження санкцій стосовно компаній, що беруть участь в його будівництві, зокрема оператора газопроводу, компанії Nord Stream 2 AG, яка поки що не потрапила під обмежувальні заходи.

Для Берліна й Москви "Північний потік-2" - поза політикою

Раніше попри різку критику з боку США в Берліні та Москві наголошували, що проєкт "Північний потік-2" є виключно економічним і не має політичної складової. У Німеччині сподіваються за допомогою збільшення імпорту газу з Росії уможливити безболісну відмову від ядерної енергетики та від генерації струму з бурого й кам'яного вугілля, а також зменшити обсяги шкідливих викидів у атмосферу.

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Водночас у Берліні постійно наголошували на важливості збереження ролі України як транзитера російського газу, в тому числі й для ЄС. У Німечині також часто критикують позицію США щодо "Північного потоку-2". Серед аргументів критиків Вашингтона є й закиди на адресу американців, які, мовляв, під виглядом боротьби з геополітичним впливом Росії лобіюють інтереси власних експортерів скрапленого газу, що має замінити російський трубопровідний газ.