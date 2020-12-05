 ″Північний потік-2″: республіканці закликали Блінкена до нових санкцій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2021

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Новини

"Північний потік-2": республіканці закликали Блінкена до нових санкцій

Конгресмени-республіканці заявили про розбіжність між рішучими заявами проти газопроводу "Північний потік-2" і реальними діями адміністрації Джо Байдена.

Судно Фортуна, на яке США наклали санкції через участь у будівництві Північного потоку-2

Судно "Фортуна", на яке США наклали санкції через участь у будівництві "Північного потоку-2"

П'ятеро конгресменів-республіканців застерегли адміністрацію президента США Джо Байдена від укладення "залаштункової угоди" з Німеччиною щодо газопроводу "Північний потік-2". Рішучі заяви нового уряду США проти газопроводу не супроводжувалися настільки ж рішучими діями, стверджують республіканці у листі до державного секретаря Ентоні Блінкена, оприлюдненому в понеділок, 8 березня.

"Ми побоюємося, що цю розбіжність можна лише пояснити бажанням залишити простір для залаштункової угоди з Німеччиною. Будь-яка угода, яка не зупиняє завершення "Північного потоку-2", буде помилковою", - йдеться у листі.

Республіканці закликали Блінкена додати інші компанії, що беруть участь у проєкті, до санкційного списку. Адже поки США запровадили санкції лише проти російської компанії "КВТ-Рус", яка є власником судна-трубоукладача "Фортуна".А ці санкції, мовляв, анонсувала ще адміністрація експрезидента США Дональда Трампа наприкінці його перебування на посаді.

При цьому республіканці припускають, що адміністрація Байдена може погодитися на угоду з Німеччиною, яка скасовує санкції Конгресу, в обмін на зобов'язання Берліна забезпечити транзит газу Україною або обіцянку інвестувати в європейську енергетичну інфраструктуру. Такі дії не тільки підірвали б безпекові інтереси США та Європи, але й стали б випадом проти Конгресу США, йдеться в листі Блінкену.

Також конгресмени зауважили, що адміністрація Байдена має інформувати про свої домовленості з Німеччиною щодо газопроводу інших європейських партнерів. 

"Зокрема, про переговори з Берліном слід всерйоз консультуватися з нашим стратегічним партнером Україною та нашими союзниками в Центральній та Східній Європі, а не просто повідомляти їх", - підкреслили республіканці.

Суперечливий газопровід

Газогін "Північний потік-2" споруджується для постачання газу з Росії до Німеччини дном Балтійського моря в обхід України та інших східноєвропейських держав. Українське керівництво постійно виступало проти спорудження цього газопроводу, називаючи його "політичним проєктом Кремля". Схожу думку висловлювала Польща й деякі інші східноєвропейські держави, а також США. Водночас у Берліні запевняють, що цей проєкт є виключно економічним і не має нічого спільного з політикою. Аналогічний газопровід "Північний потік" для постачання газу з Росії до Німеччини було запущено в 2011 році.

Після ухвалення Конгресом США наприкінці 2019 року законопроєкту про запровадження санкцій проти операторів суден, що використовуються для прокладання труб під час спорудження газопроводу, роботи над завершенням будівництва "Північного потоку-2" суттєво загальмували. У грудні 2020 року Конгрес США ухвалив законопроєкт, що передбачає нові санкції проти компаній, які беруть участь в проєкті. Після цього десятки європейських фірм оголосили про вихід з проєкту. 

Дивитись відео 11:32

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