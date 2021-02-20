18 компаній припинили роботу над "Північним потоком-2" через санкції США - Держдеп

Санкції США проти газопроводу "Північний потік-2" призвели до того, що принаймні 18 європейських компаній припинили свою діяльність у цьому проєкті. Про це йдеться в оприлюдненій в понеділок, 22 лютого, доповіді Державного департаменту США до Конгресу, копія якої є в агенції dpa. Серед цих компаній, зокрема, агентство називає страхову групу Zurich Insurance Group та будівельну компанію Bilfinger.

"Державний департамент проводив широкі консультації з урядами іноземних держав через демарші, послідовну роботу з послами та високопосадовцями в європейських столицях та зустрічі з країнами-членами ЄС та іншими відповідними європейськими країнами до лютого 2021 року", - йдеться в доповіді. Державний департамент вважає, що "Північний потік-2" несе загрозу трансатлантичній безпеці, роблячи Європу надто залежною від російських джерел енергії.

Як повідомив 22 лютого речник Держдепу Нед Прайс, США наклали санкції на російську компанію "КВТ-Русь", яка сприяє роботі трубоукладального судна "Фортуна", котре залучене до будівництва "Північного потоку-2". Втім, згадані в доповіді 18 компаній, які припинили роботу на газопроводом, не підпали під санкції, підтвердив Прайс. "Вони не підпали під американські санкції саме тому, що продемонстрували свою добру волю (вийшовши з проєкту. - Ред.)", - зазначив він.

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"Давайте надамо Володимиру Путіну шанс провести вільні вибори до Державної думи цієї осені (19 вересня 2021 року. - Ред.) із дозволом для опозиції брати у них участь. А до того, давайте зупинимо будівництво газопроводу "Північний потік-2", - сказав Прайс.

Суперечливий газопровід

Газогін "Північний потік-2" має зв'язати газотранспортні системи Росії і Німеччини, щоб постачати російський газ напряму з РФ до ФРН, в обхід України та інших східноєвропейських держав. Українське керівництво постійно виступало проти спорудження цього газопроводу, називаючи його "політичним проєктом Кремля". Схожу думку висловлювала Варшава й деякі інші східноєвропейські держави, а також США та окремі країни-члени ЄС. Водночас у Берліні запевняють, що цей проєкт є виключно економічним і не має нічого спільного з політикою.