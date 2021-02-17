Київ і Варшава закликали Байдена зупинити "Північний потік-2"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау закликали президента США Джо Байдена не допустити завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Із таким закликом до президента США вони звернулися у своїй спільній статті, опублікованій у понеділок, 22 лютого, у виданні Politico.

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"Ми закликаємо президента США Джо Байдена використати всі наявні в його розпорядженні засоби, щоб не допустити завершення проєкту", - йдеться у статті.

Глави МЗС двох країн зазначили, що в цьому питанні США продовжують відігравати критично важливу роль. "Необхідно спростувати твердження про те, що "Північний потік-2" став "занадто великим, щоб зазнати невдачі", і що його просто треба завершити. Якщо проєкт буде успішним, Росія може спробувати переконати українську громадськість у тому, що Захід не піклується про власні принципи і, зрештою, про безпеку і процвітання України", - вважають міністри.

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Щодо позиції Німеччини у питанні добудови газогону, то глави МЗС України і Польщі зазначили, що ФРН є "нашим близьким союзником і партнером", але у цьому проєкті йдеться не про енергетичну безпеку Німеччини. У статті наголошується, що Київ високо цінує зусилля Німеччини щодо встановлення миру на Донбасі та її життєво важливу підтримку реформ в Україні.

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"Ми поважаємо право Німеччини висловлювати свою точку зору. Але ми також твердо переконані в тому, що такі проєкти не можна розглядати вузько через призму двосторонніх відносин, а натомість необхідно підходити до них із ширшої перспективи інтересів і безпеки Європи загалом", - заявили міністри.

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