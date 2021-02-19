 Литва запропонувала призупинити будівництво ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2021

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Новини

Литва запропонувала призупинити будівництво "Північного потоку-2"

Укладання труб "Північного потоку-2" слід призупинити до виборів в Державну думу Росії, запланованих на 19 вересня, вважає глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Труби для будівництва Північного потоку-2 на німецькому острові Рюген

Труби для будівництва "Північного потоку-2" на німецькому острові Рюген

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" слід призупинити до виборів в Держдуму РФ. З такою пропозицією міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters в п'ятницю, 19 лютого.

При цьому він підкреслив, що офіційний Вільнюс не пропонує скасувати проєкт. Призупинення, на думку Ландсбергіса, має стати компромісом між прихильниками і супротивниками газопроводу.

До укладання труб, вважає міністр, слід повернутися, коли Європа "буде мати справу з демократично обраною владою Росії", додав Ландсбергіс. Можливе укладення газових контрактів з Москвою у відповідь на репресії щодо опозиції "не стане для Росії правильним сигналом, а також роздробить європейську єдність", пояснив він.

Слід зазначити, що вибори депутатів наступного складу російської Державної думи заплановані на 19 вересня.

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Санкції США проти судна-трубоукладача "Північного потоку-2"

У січні Федеральне відомство Німеччини з морського судноплавства і гідрографії дозволило подальше будівництво газопроводу в водах ФРН, але німецькі екологи опротестували видачу документа. Дію дозволу тимчасово призупинено. У водах Данії будівництво відновилося лише в лютому і, як очікується, завершиться до травня.

Будівництво "Північного потоку-2" викликало бурхливі дискусії в ряді країн. Так, у Вашингтоні вважають, що він зробить Європу залежною від російського газу. А після резонансного отруєння російського опозиціонера Олексія Навального в Німеччині і Європі почалися розмови про можливе введення санкцій, які стосуватимуться спірного газопроводу.

У січні міністерство фінансів США запровадило санкції щодо залученого до будівництва "Північного потоку-2" судна-трубоукладача "Фортуна" і його компанії-власника "КВТ-Рус". А в лютому група конгресменів закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена перевірити можливість введення подібних заходів стосовно 11 кораблів під російським прапором і ще чотирьох іноземних, які, як вважають американські законодавці, пов'язані з будівництвом газопроводу.

В уряді Німеччини підтримують будівництво газопроводу і вважають його суто економічним проєктом.

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