 У водах Данії відновили прокладання труб ″Північного потоку-2″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.02.2021

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Економіка

У водах Данії відновили прокладання труб "Північного потоку-2"

Судно-трубоукладач "Фортуна" успішно провело морські випробування і приступило до прокладання труб у водах Данії, повідомила компанія-оператор будівництва "Північного потоку-2".

Будівництво газопроводу Північний потік-2

Судно "Фортуна" може протягом доби прокладати до 0,4 кілометра труб під водою

Компанія-оператор будівництва газогону "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG повідомила про відновлення робіт з укладення труб газопроводу в водах Данії. Як зазначається в опублікованому в суботу, 6 лютого, коментарі на сайті компанії, судно-трубоукладач "Фортуна" у цей день приступило до трубоукладки в водах Данії. "Всі роботи проводяться згідно з відповідними дозволами", - йдеться в повідомленні компанії.

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У Nord Stream 2 AG зазначили, що підготовча робота до початку відновлення укладення труб на цій ділянці розпочалася ще 24 січня.

Власне, ще з 15 січня "Фортуна" мала право приступати до робіт з укладання труб газогону "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Данії. Очікується, що "Фортуна" завершить роботи в данських водах до середини останнього тижня травня, а потім приступить до укладання труб в водах Німеччини, де будівництво триватиме до червня. Розрахункова швидкість укладання труб "Фортуни" становить 0,4 кілометра на добу, на швидкість будівництва можуть впливати погода і технічні умови, повідомляє агенція новин "Інтерфакс".

Нагадаємо, після того, як Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти швейцарського підрядника, чиє судно займалося прокладкою труб газогону в Балтійському морі, російський "Газпром" вирішив самотужки добудовувати газопровід. Натепер з приблизно 2460 кілометрів газопроводу укладено понад 2300 кілометри, тобто 94 відсотки. У грудні 2020 року "Фортуна" проклала 2,6 кілометра газогону "Північний потік-2" у виключній економічній зоні ФРН.

Як повідомлялося, в уряді Німеччини не бачать підстав відмовлятися через вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному від спорудження цієї газової магістралі, що має напряму поєднати газотранспортні системи Росії і Німеччини.

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