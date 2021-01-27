Суд у Москві виніс вирок Олексію Навальному: 3,5 року колонії реально

Російському опозиціонеру Олексію Навальному замінили умовний термін покарання на реальний.

Симоновський суд Москви під час виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) у вівторок, 2 лютого, замінив умовний термін покарання на 3,5 року Олексію Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. Суддя Наталія Рєпнікова визнала політика винним у порушенні зобов'язань за умовним покаранням, накладеним на нього у цій справі. Враховуючи той факт, що Навальний майже рік перебував під домашнім арештом, в колонії він проведе два з половиною роки.

"Суд постановив клопотання ФСВП про заміну умовного терміну Навальному задовольнити. До набрання вироком законної сили обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зачитала рішення суддя.

Раніше під час засідання прокурорка заявила, що Навальний не виправився і демонстративно показує зневагу до законів Росії. Вона просила суд призначити Навальному реальне покарання та направити його в колонію загального режиму. При цьому вона просила зарахувати йому той строк, який він уже відбув у цій справі під домашнім арештом.

Сам Навальний вкотре наголосив, що його реальний строк буде пов'язаний з "емоціями" російського президента. "До цього часу ви боялися мене посадити. Однак зараз це особиста образа вашого президента Путіна. Тому що він сидить у своєму бункері, нічому не тішиться - ні аквадискотеці, ні цілющим грязям", - зазначив Навальний.

Справа "Ів Роше"

Нагадаємо, ще у 2014 році Замоскворецький суд Москви визнав Навального і його брата Олега винними у шахрайстві в особливо великому розмірі у справі "Ів Роше". Олексія Навального засудили до 3,5 позбавлення волі умовно з випробувальним терміном п'ять років. У серпні 2017 року призначений Навальному випробувальний термін був продовжений до кінця грудня 2020 року.

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Між тим 20 серпня 2020 року Навальному стало зле під час перельоту з Томська до Москви. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебував у комі та був підключений до апарату штучного дихання. 22 серпня Навального доставили для лікування в Берлін у клініку Charité. 19 діб він перебував у штучній комі. У цей час експерти Бундесверу провели токсикологічний аналіз проб, узятих у політика, і виявили в них сліди отрути "Новачок". Ці висновки підтвердили також лабораторії у Швеції та Франції та експерти ОЗХЗ. В отруєнні політика звинуватили Москву.

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Із Charité Навального виписали 23 вересня 2020 року, після чого він кілька місяців перебував у Німеччині на реабілітації. Через отруєння Навального з ініціативи ФРН і Франції ЄС запровадив санкції щодо кількох чиновників з адміністрації президента, ФСБ та міноборони РФ. Під санкціями опинився і НДІ органічної хімії і технологій, у якому, як припускають, у часи СРСР створили отруту "Новачок".

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17 січня 2021 року Навальний повернувся з Німеччини до Москви, де його затримали під час прикордонного контролю. Як повідомила ФСВП, опозиціонера було оголошено в розшук та затримано через порушення умов випробувального терміну.

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У ФСВП зазначили, що Навальний був зобов'язаний з'являтися на реєстрацію в інспекцію два рази на місяць. Виклики в інспекцію були припинені на час проходження ним лікування в берлінський клініці Charite. Однак з жовтня до кінця випробувального терміну не прибував на реєстрацію, чим порушив умови, стверджують у ФСВП.

Судові органи Росії визнали арешт Навального 17 січня законним.

Лідери Євросоюзу, а також європейські та американські політики закликають Москву негайно звільнити опозиціонера. У десятках міст Росії і світу 23 і 31 січня відбулись протести проти арешту Навального. На акціях на підтримку опозиціонера затримали кілька тисяч осіб.

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