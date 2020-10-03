Отруєння Навального: ОЗХЗ готова відправити експертів до Росії

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) повідомила в понеділок, 5 жовтня, що готова надати необхідну експертну підтримку у відповідь на запит РФ через "закиди у застосуванні хімічної зброї проти Олексія Навального".

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В організації нагадали, що 1 жовтня отримали від РФ запит щодо відправлення експертів з технічного секретаріату організації до Російської Федерації з метою співпраці з російськими експертами.

2 жовтня генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас письмово відповів на цей запит. "Він запевнив органи влади РФ, що технічний секретаріат готовий надати запитувану експертну допомогу і команда експертів може розпочати роботу в короткі терміни", - йдеться у повідомленні на сайті ОЗХЗ.

Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що РФ звернулася до технічного секретаріату ОЗХЗ з пропозицією направити в Росію фахівців для співпраці зі з'ясування обставин отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

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Навальний звинуватив у своєму отруєнні Путіна

Нещодавно Навальний у інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel заявив, що за його отруєнням стоїть Путін. Він уточнив, що не має інших пояснень того, що сталося.

Незабаром після цього інтерв'ю прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Навальний працює на ЦРУ США. Навальний у відповідь заявив, що подасть на Пєскова до суду, та вимагав надати докази його нібито співпраці з ЦРУ.

Отруєння російського опозиціонера

Російському опозиціонеру стало зле 20 серпня на борту літака, що летів із Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували. 22 серпня Навального доправили для лікування в Берлін. Російський політик 19 діб перебував у штучній комі. 23 вересня Навального виписали з клініки Charité в Берліні.

Експерти спецлабораторії Бундесверу на запит клініки Charité провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди отрути "Новачок". Згодом до аналогічних висновків прийшли лабораторії в Швеції та Франції.

Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на Олексія Навального і надсилала Берліну кілька запитів про правову допомогу.

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