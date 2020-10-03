 Отруєння Навального: ОЗХЗ готова відправити експертів до Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Отруєння Навального: ОЗХЗ готова відправити експертів до Росії

Гендиректор ОЗХЗ заявив, що організація готова в короткі терміни відправити своїх експертів до РФ у справі отруєння Олексія Навального. Раніше Росія надіслала організації відповідний запит.

Штаб-квартира ОЗХЗ у Гаазі (архівне фото)

Штаб-квартира ОЗХЗ у Гаазі (архівне фото)

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) повідомила в понеділок, 5 жовтня, що готова надати необхідну експертну підтримку у відповідь на запит РФ через "закиди у застосуванні хімічної зброї проти Олексія Навального".

Читайте також: Маас пояснив, коли будуть санкції ЄС проти РФ через отруєння Навального

В організації нагадали, що 1 жовтня отримали від РФ запит щодо відправлення експертів з технічного секретаріату організації до Російської Федерації з метою співпраці з російськими експертами.

2 жовтня генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас письмово відповів на цей запит. "Він запевнив органи влади РФ, що технічний секретаріат готовий надати запитувану експертну допомогу і команда експертів може розпочати роботу в короткі терміни", - йдеться у повідомленні на сайті ОЗХЗ.

Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що РФ звернулася до технічного секретаріату ОЗХЗ з пропозицією направити в Росію фахівців для співпраці зі з'ясування обставин отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Читайте також: Російська влада арештувала квартиру і рахунки Навального

Навальний звинуватив у своєму отруєнні Путіна

Нещодавно Навальний у інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel заявив, що за його отруєнням стоїть Путін. Він уточнив, що не має інших пояснень того, що сталося.

Незабаром після цього інтерв'ю прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Навальний працює на ЦРУ США. Навальний у відповідь заявив, що подасть на Пєскова до суду, та вимагав надати докази його нібито співпраці з ЦРУ.

Отруєння російського опозиціонера

Російському опозиціонеру стало зле 20 серпня на борту літака, що летів із Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували. 22 серпня Навального доправили для лікування в Берлін. Російський політик 19 діб перебував у штучній комі. 23 вересня Навального виписали з клініки Charité в Берліні.

Експерти спецлабораторії Бундесверу на запит клініки Charité провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди отрути "Новачок". Згодом до аналогічних висновків прийшли лабораторії в Швеції та Франції.

Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на Олексія Навального і надсилала Берліну кілька запитів про правову допомогу.

Читайте також: Сенатори США запропонували персональні санкції проти РФ через отруєння Навального 

Дивитись відео 03:01

Німецький токсиколог про "Новачок" і отруєння Навального (08.09.2020)

Також за темою

Maas empfängt Katars Außenminister

Маас пояснив, коли будуть санкції ЄС проти РФ через отруєння Навального 03.10.2020

Якщо Організація з заборони хімічної зброї підтвердить отруєння Олексія Навального отрутою "Новачок", то з боку Євросоюзу буде чітка відповідь. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Washington: Das Kapitol - Sitz des US-Kongresses

Сенатори США запропонували персональні санкції проти РФ через отруєння Навального 25.09.2020

Представлений групою американських сенаторів від двох партій законопроєкт передбачає персональні санкції проти осіб, причетних до отруєння Олексія Навального і спроб приховати замах.

Charité entlässt Kremlkritiker Nawalny

Навальний подасть до суду на прессекретаря Путіна 01.10.2020

Російський опозиціонер Олексій Навальний подасть до суду на речника президента РФ Дмитра Пєскова за його слова про співпрацю опозиціонера з ЦРУ.

Реклама

Докладно

екскандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська

Тихановська у Берліні розповіла, про що говоритиме з Меркель

Світлана Тихановська розповіла в інтерв'ю DW про те, чого очікує від зустрічі з канцлеркою ФРН у Берліні.  

Плавуча сонячна електростанція у німецькому містечку Веце

Плавучі сонячні електростанції у затоплених кар'єрах

У густонаселених ФРН та Нідерландах для фотовольтаїки використовують колишні вугільні кар'єри та інші водойми.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  