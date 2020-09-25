Меркель таємно відвідала Навального в клініці - Spiegel

Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) таємно відвідала російського опозиціонера Олексія Навального, коли той проходив після отруєння лікування в берлінській клініці Charité. Про це ввечері у неділю, 27 вересня, повідомило німецьке видання Spiegel, не розкриваючи своїх джерел.

На думку журналістів видання, цей візит свідчить про те, наскільки серйозно канлерка ФРН сприйняла ситуацію з отруєнням Навального. Речник Меркель відмовився коментувати цей візит, зауважує Spiegel.

Тим часом Навальний підтвердив факт візиту. "Зустріч була, але не варто називати її "секретною". Скоріше приватна зустріч та розмова з родиною. Я дуже вдячний Меркель за те, що вона навідала мене в лікарні", - написав російський опозиціонер у своєму Twitter.

Читайте також: Російська влада арештувала квартиру і рахунки Навального

Нагадаємо, що Олексій Навальний 32 дні лікувався в берлінській клініці Charité, звідки його виписали 23 вересня. Російському опозиціонеру стало зле 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували. 22 серпня Навального доставили для лікування в Берлін. Протягом 19 діб росіянин перебував у штучній комі.

На прохання клініки експерти спецлабораторії збройних сил Німеччини провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок". Згодом ці висновки підтвердили лабораторії в Швеції і Франції. Росія заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на опозиціонера.