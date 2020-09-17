Навальний вимагає повернути йому одяг, в якому він був під час отруєння

Російський опозиціонер Олексій Навальний вимагає від влади РФ повернути йому його одяг, в якому він був госпіталізований в Омську після отруєння. Про це він заявив у понеділок, 21 вересня. "Мене зараз цікавить одне: мій одяг. А саме той одяг, в якому я був в день отруєння 20 серпня. 30 днів "дослідчої перевірки" були використані для того, щоб ховати цей найважливіший доказ", - йдеться в дописі на сайті Навального.

Він повідомив, що перед тим як дозволити відвезти його до Німеччини, з нього зняли весь одяг. "З урахуванням того, що на моєму тілі "Новачок" був виявлений, і контактний спосіб зараження досить імовірний, мій одяг - дуже важливий речовий доказ", - наголосив опозиціонер.

Він додав, що відведені за законом 30 діб дослідчої перевірки минули, тому він вимагає, щоб його одяг акуратно спакували в целофановий пакет і повернули йому.

Російські правоохоронці проводять нову перевірку

Тим часом російська транспортна поліція повідомила, що проводить додаткову перевірку щодо ситуації з Навальним, передає агенція "Інтерфакс". Слідчі повторно опитують співробітників Фонду боротьби з корупцією, очільником кого є Навальний, які супроводжували його під час поїздки, коли він був отруєний.

Крім того, поліція опитала близько 200 осіб, які контактували з Навальним або були очевидцями його перебування в Томську і Томській області, а також частину пасажирів, що летіли в одному літаку з ним.

Окрім того, керівництво томського лінійного відділу МВС РФ направило запити про надання правової допомоги в компетентні органи Німеччини, Швеції та Франції, але "на сьогодні відповіді від зарубіжних колег ніхто не почув". Наразі слідчі проводять аналіз отриманих пояснень, висновків експертів та інших відомостей і документів.

Отруєння Олексія Навального

Засновнику Фонду боротьби з корупцією Олексію Навальному стало зле 20 серпня на борту літака, що летів з Томська до Москви. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували. 22 серпня Навального доправили на лікування до Німеччини в берлінську клініку Charité. Політик перебував у комі 19 днів.

2 вересня уряд ФРН заявив, що Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок". "Спеціальна лабораторія Бундесверу представила чіткий результат: Олексій Навальний став жертвою замаху із застосуванням хімічної нервово-паралітичної речовини сімейства "Новачок", - вказала канцлерка ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel). Пізніше до такого ж висновку прийшли лабораторії у Франції та Швеції. Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на Олексія Навального.

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