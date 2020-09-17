Соратники Навального стверджують, що політика отруїли ще у готелі в Томську

На сторінці російського опозиціонера Олексія Навального у соціальній мережі Instagram у четвер, 17 вересня, опубліковане відео огляду номера в готелі Xander в місті Томську, в якому зупинявся Навальний. Як стверджують соратники опозиціонера, відео записане 20 серпня за годину після того, як стало відомо проотруєння Навального.

"Саме на пляшці з томського номера німецька лабораторія виявила сліди "Новачка". А потім ще три лабораторії, які брали аналізи у Олексія, підтвердили, що Навальний був отруєний саме ним. Тепер ми розуміємо: це було зроблено до того, як він покинув свій номер, щоб поїхати в аеропорт", - йдеться в тексті, що супроводжує відеопост.

Розслідування видання "Проект"

Майже одночасно редакція порталу "Проект" опублікувала своє розслідування, в якому також згадується пляшка зі слідами отрути. Як з'ясували журналісти, пляшка лежала в номері томського готелю Xander, де зупинявся опозиціонер. В Омську, де літак здійснив екстрену посадку, літак дозаправили, проте додаткове харчування і напої не завантажували. Опитані "Проектом" пасажири літака не пам'ятають, щоб Навальному давали воду в салоні.

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"Проект" стверджує, що, коли з готелю Олексій Навальний поїхав в аеропорт, він вже був отруєний. Сам політик, як повідомив раніше один зі співробітників заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією (ФБК), не пам'ятає, коли саме він пив з пляшки.

Як повідомляє видання, соратники Навального були в томському готелі після того, як дізналися про отруєння політика. Вони вирішили зібрати все, що може мати стосунок до отруєння. Номер, в якому зупинявся Навальний, ще не віддали іншим гостям, і співробітникам ФБК вдалося винести з нього кілька предметів, у тому числі і надпиту пляшку мінеральної води.

Видання також припускає, що цю пляшку з готелю в Берлін могла вивезти Марія Пєвчих. "На відміну від своїх колег по фонду, її знало тільки вузьке коло співробітників і близьких до нього журналістів. Вона не любить публічність, хоча саме вона - автор багатьох історій, що виходять під брендом "розслідування Навального"", - зазначає "Проект".

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Як повідомляло Сибірське управління транспортної поліції, Пєвчих виїхала до Німеччини 22 серпня, "ухилившись від дачі свідчень". З початку вересня Пєвчих стала головним об'єктом нападок у пов'язаних з російською владою ЗМІ і Telegram-каналах: її звинувачували в інтимному зв'язку з Навальним і в тому, що саме вона могла його отруїти.

"Тепер, після прояснення ситуації з пляшкою, цю атаку легко пояснити: по суті, саме марш-кидок Пєвчих через кордон дозволив довести, що Навального отруїли "Новачком"", - пояснюється у розслідуванні "Проекта".

Нагадаємо, Олексію Навальному стало зле під час польоту з Томська в Москву 20 серпня. Літак екстрено сів у Омську. За два дні опозиціонера доправили на лікування в Берлін. Раніше припускали, що Навального могли отруїти, підсипавши речовину в чай, який політик пив у кафе в аеропорту Томська перед посадкою.

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Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального Отрута в чаї? Перед вильотом із Томська Олексій Навальний випив в аеропорту чорний чай. Прессекретарка Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш та помічник Навального Ілля Пахомов, що супроводжували російського опозиціонера, пили інші напої (каву і воду). Про це йдеться у запиті генпрокуратури РФ до мін'юсту Німеччини. Пізніше соратники Навального припустили, що отруту могли підмішати у чай.

Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального Акції на підтримку Навального Після отруєння Олексія Навального частина росіян у різних регіонах виступила на його підтримку. У Хабаровську, де вже два місяці як тривають акції на підтримку звільнення заарештованого ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, дехто почав виходити і з плакатами на підтримку отруєного опозиціонера. Цей протестувальник бажає йому здоров'я і відсилає до радянського фільму "Кін-дза-дза!".

Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального Інші напади на Олексія Навального Інцидент у Томську - не перший напад на опозиціонера Олексія Навального. У березні 2017 року невідомий у Барнаулі бризнув йому в обличчя "зеленкою". А влітку 2019 року Навальний, який перебував у СІЗО у зв'язку з участю в акції на підтримку вільних виборів у Москві, був шпиталізований через запалення очей. Його прибічники припускають, що алерген був нанесений на його рушник.

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