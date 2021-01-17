Олексія Навального затримали після повернення в Росію

Російського опозиціонера Олексія Навального ввечері у неділю, 17 січня, затримали в московському аеропорту "Шереметьєво", куди він прибув з Берліна. Під час паспортного контролю співробітники російської Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) попросили Навального пройти з ними та не дозволили адвокатці опозиціонера Ользі Михайловій супроводжувати його.

У ФСВП згодом повідомили про затримання Навального. "17 січня 2020 року в аеропорту "Шереметьєво" (...) був затриманий засуджений до кримінального покарання Олексій Навальний, який з 29 грудня 2020 року перебував у розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну. Подальший запобіжний захід для Олексія Навального визначить суд. До рішення суду він перебуватиме під вартою", - йдеться у повідомленні російської ФСВП, цитує агентство "Інтерфакс".

Дружина Навального Юлія згодом залишила аеропорт, подякувавши за підтримку прибічникам політика, які зібралися в "Шереметьєво".

Після прибуття в аеропорт Навальний заявив, що не боїться затримання. "Я не вибирав, повертатися чи не повертатися, таке питання не стояло жодної хвилини. (…) Я прилетів і цілком щасливий. (…) Я не боюся, я з абсолютно нормальним почуттям йду на прикордонний контроль, тому що я знаю, що я правий, тому що всі кримінальні справи проти мене сфабриковані", - сказав він перед тим, як пройти на паспортний контроль.

Літак з Навальним прибув в аеропорт "Шереметьєво", хоча мав сісти у "Внуково", де зібралися прибічники політика та журналісти. В аеропорту поліція провела затримання соратників Навального, виникли сутички.

Справи проти Навального

За три дні до повернення Навального в Росію Федеральна служба виконання покарань підтвердила, що його було оголошено в розшук через порушення умов випробувального терміну. ФСВП повідомила, що вживе заходів для його затримання. Причиною служба назвала той факт, що фактичне місцеперебування Навального з 24 вересня 2020 року невідоме, 27 листопада щодо нього були розпочаті первинні розшукові дії, а 29 грудня Навальний був оголошений в розшук з приписом про вжиття заходів щодо його затримання.

Ще в 2014 році Замоскворецький суд Москви визнав Навального і його брата Олега винними в особливо великому і великому шахрайстві у сфері підприємницької діяльності, а також легалізації грошових коштів, отриманих злочинних шляхом. Як стверджує слідство, вони вкрали значні суми коштів зокрема в компанії "Ів Роше". Під час "Ів Роше" відмовилася від претензій і заявила, що жодних збитків компанія Навальних їй не завдавала.

Утім, Олексія Навального засудили до 3,5 позбавлення волі умовно і п'яти років випробувального терміну, а його брата Олега - до 3,5 років колонії загального режиму. У серпні 2017 року призначений Навальному випробувальний термін був продовжений до кінця грудня 2020 року.

Крім того, 29 грудня Слідчий комітет Росії порушив проти Навального кримінальну справу про шахрайство. Відомство заявило, що політик розтратив частину пожертвувань для Фонду боротьби з корупцією (ФБК) та інших некомерційних організацій.