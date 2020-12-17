Літак з Олексієм Навальним прибув у московський аеропорт "Шереметьєво"
Олексій Навальний повернувся в Москву з Берліна. Літак з ним був перенаправлений з аеропорту "Внуково", де його очікували соратники та журналісти, в "Шереметьєво".
Олексій Навальний з дружиною на борту літака
Опозиційний російський політик Олексій Навальний, який понад чотири місяці перебував у Німеччині після отруєння речовиною групи "Новачок", ввечері у неділю, 17 січня, повернувся в Росію. Літак із Навальним прибув в міжнародний аеропорт "Шереметьєво", хоча за розкладом мав сісти в іншому московському аеропорту - "Внуково". Про приземлення літака в "Шереметьєво" повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш, яка летіла разом з політиком.
Саме у "Внуково" зібралися журналісти та прибічники російського опозиціонера. Перед прибуттям рейсу, яким летів Навальний, в аеропорту "Внуково" була посилена охорона, відбулися затримання та сутички. На території аеропорту були розташовані автозаки та перебували спецпризначенці. Зонаприльотуміжнароднихрейсів була огороджена, на "ремонт" був закритий єдиний взоніескалатор і огороджено кафе.
В аеропорту затримали юристку заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь та співробітника фонду Руслана Шаведдинова, його брата Олега Навального та активіста Костянтина Котова. Також були затриманікореспондент "Новойгазеты"ВладДокшін,помічникНавальногоІлляПахомов,юристОлексійМолокоєдовіменеджеркаштабуНавальногоАнастасіяКадетова, інші присутні в аеропорту, які мали намір зустріти політика.
Раніше прокуратура Москви заявила про неприпустимість несанкціонованих акцій та зібрань і пригрозила наслідками для тих, хто піде на це. Російські ЗМІ повідомляють, що ще з ранку 16 січня оперативні співробітники всіх силових підрозділів у Москві, Санкт-Петербурзі й інших містах-мільйонниках, так чи інакше пов'язаних за родом служби з придушенням несанкціонованих акцій і мітингів, перебувають у стані підвищеної готовності.
"Превентивні" затримання перед прибуттям Навального
У неділю деякі з прихильників Навального повідомили, що їх "превентивно" затримали до прибуття політика. У Санкт-Петербурзі керівниця місцевого штабу Навального Ірина Фатьянова заявила, що її і ще двох осіб зняли з потяга, який мав їхати в Москву, і затримали на три години. Вона наголосила, що при цьому правоохоронці не надали жодних пояснень таких дій. Також повідомляється про затримання інших активістів в аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі, ще деяких зупинили просто на дорозі, коли вони перебували в автомобілях.
Справа проти Навального
За три дні до повернення Навального в Росію Федеральна служба виконання покарань підтвердила, що його було оголошено в розшук через порушення умов випробувального терміну. ФСВП повідомила, що вживе заходів для його затримання. Причиною служба назвала той факт, що фактичне місцеперебування Навального з 24 вересня 2020 року невідоме, 27 листопада щодо нього були розпочаті первинні розшукові дії, а 29 грудня Навальний був оголошений в розшук з приписом про вжиття заходів щодо його затримання.
Спецпризначенці в аеропорту "Внуково"
Крім того, 29 грудня Слідчий комітет Росії порушив проти Навального кримінальну справу про шахрайство. Відомство заявило, що політик розтратив частину пожертвувань для Фонду боротьби з корупцією (ФБК) та інших некомерційних організацій.
Отруєння Навального
Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня в літаку на шляху з Томська до Москви. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доправили в берлінську клініку Charite. Експерти спецлабораторії Бундесверу виявили у пробах, взятих у Навального, сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок".
До аналогічних висновків незалежно одна від одної дійшли лабораторії у Швеції і Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Москва відкидає звинувачення в отруєнні опозиціонера.
14 грудня групи Bellingcat і The Insider у співпраці з німецьким журналом Der Spiegel і телекомпанією CNN оприлюднили розслідування, в якому йдеться, що до отруєння Навального можуть бути причетні співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. Свої висновки розслідувачі роблять на даних про перельоти і мобільного зв'язку. У розслідуванні повідомляється, що ключову роль у замаху на життя Навального відігравав спецпідрозділ Інституту криміналістики ФСБ.
Дивитись відео03:01
Поділитись
Німецький токсиколог про "Новачок" і отруєння Навального (08.09.2020)
Німецький токсиколог про "Новачок" і отруєння Навального (08.09.2020)
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Найвідоміший критик Кремля
Представляти Олексія Навального особливо не потрібно ні на його батьківщині в Росії, ні на Заході. Протягом останніх років засновник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) опублікував десятки розслідувань про російських політиків, журналістів та інших громадських діячів - від експрезидента РФ Дмитра Медведєва до телеведучої Олени Малишевої.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Серія розслідувань у регіонах Росії
У серпні 2020 року Олексій Навальний почав публікувати серію розслідувань про регіональних політиків - членів партії "Єдина Росія", які, за його даними, збагачувалися за рахунок бюджету. Метою Навального було при цьому не допустити їхнього переобрання до регіональних парламентів під час голосування 13 вересня. Перед отруєнням він встиг зняти дві частини цієї серії - у Новосибірську та Томську.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Переліт із Томська до Москви
Олексію Навальному стало погано 20 серпня 2020 року під час перельоту до Москви з Томська, де він працював над черговою серією нового розслідування про регіональних чиновників. Пілоти здійснили екстрену посадку в Омську. Як пишуть місцеві ЗМІ, буквально за декілька хвилин після того, як літак запросив посадку, до аеропорту надійшли два дзвінки про мінування.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Госпіталізація в Омську
В Омську Олексій Навальний був доставлений непритомним до міської клінічної лікарні номер один. Там лікарі ввели його в штучну кому і підключили до апарата штучної вентиляції легень (ШВЛ).
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
В Омську слідів отруєння не знайшли
Головний лікар омської лікарні номер один, куди госпіталізували Навального, Олександр Мураховський заявив, що спершу його колеги припускали, що політика отруїли, однак цей діагноз "не мав підтвердження і був знятий як на підставі відсутності характерної клінічної картини, так і у зв'язку з негативними результатами лабораторних тестів".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
На лікування в Німеччину
У ніч на 21 серпня з Німеччини до Омська вилетів літак із реанімаційним обладнанням і німецькими лікарями на борту, аби за бажанням родичів Олексія Навального забрати його на лікування у Берлін. Утім, керівництво омської лікарні, де перебував політик, заявило, що він "нетранспортабельний". Лише після тривалої затримки, 22 серпня, Навального вдалося доставити на лікування до ФРН.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Клініка Charité
Університетська лікарня Берліна Charité ("Шаріте"), до якої госпіталізували російського опозиціонера, всесвітньо відома. Раніше тут лікували експрем'єрку України Юлію Тимошенко та ще одного російського опозиціонера, видавця російського інтернет-видання "Медиазона", члена гурту Pussy Riot Петра Верзилова. Останній, так само як і Олексій Навальний, мав діагноз отруєння.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Отрута "Новачок" в аналізах
2 вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт зробив заяву про те, що токсикологічна спецлабораторія Бундесверу знайшла в організмі Навального сліди бойової отруйної речовини групи "Новачок". Кількома годинами пізніше ці ж висновки озвучила і канцлерка Німеччини Анґела Меркель, заявивши, що світ чекає від Росії "відповідей на дуже серйозні запитання".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Майбутнє "Північного потоку-2"
Після підтвердження факту отруєння опозиціонера Олексія Навального "Новачком" світові політики заговорили про запровадження нових санкцій проти Росії. Під питанням опинилося, зокрема, завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що пов'язувати проєкт із отруєнням Навального не треба. Утім, інші політики це роблять.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Реакція Росії
У Москві на заяву Берліна про отруєння Навального "Новачком" відреагували стримано, заявивши, що німецька сторона не надала "бодай якийсь фактаж". Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що не бачить підстав звинувачувати Кремль у причетності до отруєння Навального. Говорячи про опозиціонера, Пєсков не називав його прізвища, використавши евфемізм "берлінський пацієнт".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Москва закидає Берліну затягування розслідування
Своєю чергою, офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова 6 вересня звинуватила Німеччину в тому, що вона умисне затягує розслідування у справі про отруєння Навального, і припустила, що у Берліні "ведуть подвійну гру". Раніше Захарова стверджувала, що послу РФ у Берліні Сергію Нечаєву на зустрічі в МЗС не надали жодної інформації про стан здоров'я Навального.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Російські версії події
Тим часом російські ЗМІ почали висувати свої версії того, що сталося з Навальним: дієти, перегрів на сонці, нестача глюкози. Останню версію підтримала головна редакторка державного телеканалу RT Маргарита Симоньян, написавши, що завжди носить із собою "рафаелку" (цукерку популярної італійської марки. - Ред.). Своєю чергою, в омській лікарні основним діагнозом назвали порушення обміну речовин.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
"Підпис Путіна"
Соратники Олексія Навального з Фонду боротьби з корупцією не сумніваються, що за замахом на політика стоять люди, тісно пов'язані з Кремлем. Після заяви Анґели Меркель про результати аналізів Навального директор Фонду Леонід Волков порівняв отруєння Навального в 2020 році "Новачком" із "підписом" президента Росії Володимира Путіна, який той залишив на місці злочину.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Отрута в чаї?
Перед вильотом із Томська Олексій Навальний випив в аеропорту чорний чай. Прессекретарка Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш та помічник Навального Ілля Пахомов, що супроводжували російського опозиціонера, пили інші напої (каву і воду). Про це йдеться у запиті генпрокуратури РФ до мін'юсту Німеччини. Пізніше соратники Навального припустили, що отруту могли підмішати у чай.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Акції на підтримку Навального
Після отруєння Олексія Навального частина росіян у різних регіонах виступила на його підтримку. У Хабаровську, де вже два місяці як тривають акції на підтримку звільнення заарештованого ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, дехто почав виходити і з плакатами на підтримку отруєного опозиціонера. Цей протестувальник бажає йому здоров'я і відсилає до радянського фільму "Кін-дза-дза!".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Інші напади на Олексія Навального
Інцидент у Томську - не перший напад на опозиціонера Олексія Навального. У березні 2017 року невідомий у Барнаулі бризнув йому в обличчя "зеленкою". А влітку 2019 року Навальний, який перебував у СІЗО у зв'язку з участю в акції на підтримку вільних виборів у Москві, був шпиталізований через запалення очей. Його прибічники припускають, що алерген був нанесений на його рушник.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Можливі наслідки для здоров'я
7 вересня берлінські лікарі вивели Олексія Навального зі штучної коми. У клініці Charité повідомили, що стан здоров'я Навального покращився. Його поступово від'єднують від апарата штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і він реагує на мову. Утім, не можна виключати довгострокових наслідків серйозного отруєння, кажуть лікарі.