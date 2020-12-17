Літак з Олексієм Навальним прибув у московський аеропорт "Шереметьєво"

Опозиційний російський політик Олексій Навальний, який понад чотири місяці перебував у Німеччині після отруєння речовиною групи "Новачок", ввечері у неділю, 17 січня, повернувся в Росію. Літак із Навальним прибув в міжнародний аеропорт "Шереметьєво", хоча за розкладом мав сісти в іншому московському аеропорту - "Внуково". Про приземлення літака в "Шереметьєво" повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш, яка летіла разом з політиком.

Саме у "Внуково" зібралися журналісти та прибічники російського опозиціонера. Перед прибуттям рейсу, яким летів Навальний, в аеропорту "Внуково" була посилена охорона, відбулися затримання та сутички. На території аеропорту були розташовані автозаки та перебували спецпризначенці. Зона прильоту міжнародних рейсів була огороджена, на "ремонт" був закритий єдиний в зоні ескалатор і огороджено кафе.

В аеропорту затримали юристку заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь та співробітника фонду Руслана Шаведдинова, його брата Олега Навального та активіста Костянтина Котова. Також були затримані кореспондент "Новой газеты" Влад Докшін, помічник Навального Ілля Пахомов, юрист Олексій Молокоєдов і менеджерка штабу Навального Анастасія Кадетова, інші присутні в аеропорту, які мали намір зустріти політика.

Раніше прокуратура Москви заявила про неприпустимість несанкціонованих акцій та зібрань і пригрозила наслідками для тих, хто піде на це. Російські ЗМІ повідомляють, що ще з ранку 16 січня оперативні співробітники всіх силових підрозділів у Москві, Санкт-Петербурзі й інших містах-мільйонниках, так чи інакше пов'язаних за родом служби з придушенням несанкціонованих акцій і мітингів, перебувають у стані підвищеної готовності.

"Превентивні" затримання перед прибуттям Навального

У неділю деякі з прихильників Навального повідомили, що їх "превентивно" затримали до прибуття політика. У Санкт-Петербурзі керівниця місцевого штабу Навального Ірина Фатьянова заявила, що її і ще двох осіб зняли з потяга, який мав їхати в Москву, і затримали на три години. Вона наголосила, що при цьому правоохоронці не надали жодних пояснень таких дій. Також повідомляється про затримання інших активістів в аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі, ще деяких зупинили просто на дорозі, коли вони перебували в автомобілях.

Справа проти Навального

За три дні до повернення Навального в Росію Федеральна служба виконання покарань підтвердила, що його було оголошено в розшук через порушення умов випробувального терміну. ФСВП повідомила, що вживе заходів для його затримання. Причиною служба назвала той факт, що фактичне місцеперебування Навального з 24 вересня 2020 року невідоме, 27 листопада щодо нього були розпочаті первинні розшукові дії, а 29 грудня Навальний був оголошений в розшук з приписом про вжиття заходів щодо його затримання.

Спецпризначенці в аеропорту "Внуково"

Крім того, 29 грудня Слідчий комітет Росії порушив проти Навального кримінальну справу про шахрайство. Відомство заявило, що політик розтратив частину пожертвувань для Фонду боротьби з корупцією (ФБК) та інших некомерційних організацій.

Отруєння Навального

Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня в літаку на шляху з Томська до Москви. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доправили в берлінську клініку Charite. Експерти спецлабораторії Бундесверу виявили у пробах, взятих у Навального, сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок".

До аналогічних висновків незалежно одна від одної дійшли лабораторії у Швеції і Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Москва відкидає звинувачення в отруєнні опозиціонера.

14 грудня групи Bellingcat і The Insider у співпраці з німецьким журналом Der Spiegel і телекомпанією CNN оприлюднили розслідування, в якому йдеться, що до отруєння Навального можуть бути причетні співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. Свої висновки розслідувачі роблять на даних про перельоти і мобільного зв'язку. У розслідуванні повідомляється, що ключову роль у замаху на життя Навального відігравав спецпідрозділ Інституту криміналістики ФСБ.