У московському аеропорту "Внуково" посилюють охорону через Навального

У Москві в міжнародному аеропорту "Внуково", де ввечері в неділю, 17 січня, має приземлитися літак з російським опозиціонером Олексієм Навальним, була посилена охорона. У соціальних мережах з'явилися фотографії, на яких видно, що на території аеропорту з'явилися автозаки та спецпризначенці силових структур.

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Раніше прокуратура Москви заявила про неприпустимість несанкціонованих акцій та зібрань і пригрозила наслідками для тих, хто піде на це. Російські ЗМІ повідомляють, що ще з ранку 16 січня оперативники всіх силових підрозділів у Москві, Санкт-Петербурзі й інших містах-мільйонниках, так чи інакше пов'язаних за родом служби з придушенням несанкціонованих акцій і мітингів, перебувають у стані підвищеної готовності. Як відомо, команда Навального запросила прихильників політика зустріти його в аеропорту. Очікується, що туди можуть приїхати кілька тисяч осіб.

Превентивні дії силовиків

У неділю деякі з прихильників Навального повідомили, що вони були взяті під "превентивний" арешт до прибуття політика, передає агентство dpa. У Санкт-Петербурзі керівниця місцевого штабу Навального Ірина Фатьянова заявила, що її і ще двох осіб зняли з потяга, який мав їхати в Москву, і затримали на три години. Вона наголосила, що при цьому правоохоронці не надали жодних пояснень таких дій.

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Також повідомляється про затримання інших активістів в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі, ще деяких зупинили просто на дорозі, коли вони перебували в автомобілях. Журналісти, які збираються освітлювати прибуття Навального, скаржаться, що адміністрація аеропорту "Внуково" заборонила доступ до будівлі аеропорту, посилаючись на пандемію коронавірусу.

Повернення Навального

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний про своє рішення повернутися до Росії 17 січня заявив декілька днів тому. "Питання "повертатися чи ні" переді мною ніколи не стояло. Просто тому, що я не виїжджав. Я опинився в Німеччині, приїхавши до неї в реанімаційній коробці. 17 січня, в неділю, я повернуся додому рейсом "Победы". Зустрічайте", - написав він у соцмережі Twitter.

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Він нагадав про відкриття нової кримінальної справи щодо нього в Росії і про прохання федеральної служби виконання покарань РФ замінити йому умовний термін на реальний у справі косметологічної компанії "Ів Роше". За словами Навального, йому "не дуже цікаво, що вони там роблять". "Росія - моя країна, Москва - моє місто, я сумую за ними", - написав опозиціонер у іншій соцмережі Instagram.

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Навальний перебуває в Німеччині після курсу лікування. Як відомо, він знепритомнів 20 серпня в літаку, що вилетів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доправили для лікування до берлінської клініки Charité. Росіянин перебував 19 діб у штучній комі.

Експерти спецлабораторії Бундесверу на прохання клініки провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди речовини групи "Новачок". Аналогічних висновків незалежно одна від одної дійшли лабораторії в Швеції і Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).