Які висновки зроблять спецслужби Росії після розслідування Навального?

У тому світі, де живе російський президент Володимир Путін, жодного отруєння Олексія Навального, схоже, зовсім і не було. Президент РФ навіть не називає імені провідного опозиційного політика країни: для Путіна він всього лише "пацієнт берлінської клініки".

Але багатьох росіян, безсумнівно, цікавить, що ж насправді сталося 20 серпня, коли Навальний знепритомнів у літаку, що летів з Томська до Москви, а потім 18 днів перебував у комі. Відео, присвячені розслідуванню обставин його отруєння, що за участю Навального провели журналісти Bellingcat і The Insider, стали хітами в YouTube: перше відео за тиждень зібрало понад 20 мільйонів переглядів, а друге - 17 мільйонів переглядів менш ніж за два дні.

Розслідування Навального підірвало імідж ФСБ

Російська внутрішня розвідка - Федеральна служба безпеки (ФСБ) - постала в цій історії далеко не в найкращому світлі. Результати розслідування Bellingcat свідчать про те, що співробітники цього відомства не тільки вчинили злочин, але й діяли непрофесійно.

"Це стало для них приниженням - значно більшим, ніж у випадку з отруєнням Скрипалів", - зазначає в інтерв'ю DW почесний професор Університетського коледжу в Лондоні (UCL), фахівець з російських спецслужб Марк Галеотті.

Олексій Навальний на каналі в YouTube демонструє фотографії своїх ймовірних отруйників

На відміну від справи Навального, перед офіцерами зовнішньої розвідки ГРУ, підозрюваними в нападі на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його доньку Юлію, стояло значно складніше завдання: вчинити замах за кордоном. А щодо Навального, співробітники ФСБ діяли на своїй території, зазначає Галеотті.

Однак це їм не допомогло. "Мало того, що співробітники ФСБ не змогли вбити Навального - а перед ними явно стояло таке завдання, - так вони ще й залишили після себе помітні сліди. А оскільки Навальний був евакуйований до Німеччини, справа також стала міжнародною", - пояснює Галеотті. Тим часом Путін під час своєї щорічної пресконференції підтвердив, що ФСБ "приглядала" за Навальним, оскільки він нібито має підтримку американських спецслужб.

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Чи варто очікувати звільнень у ФСБ?

Галеотті, втім, не очікує масштабних чисток в ФСБ, навіть попри провально проведену операцію.

Марк Галеотті

"Путін перебуває в залежності від ФСБ, - підкреслює експерт. - Якщо він проведе чистки, зросте ризик того, що люди почнуть запитувати себе: "Чому ми маємо ризикувати заради цієї людини?".

Схожої думки дотримується також журналіст і головний оглядач сайту Agentura.ru Андрій Солдатов, який пише про російські спецслужби протягом ось уже 20 років. Якщо звільнення в ФСБ і будуть, то вони торкнуться лише оперативного складу, вважає він. Цих людей можна легко замінити іншими, і "ніхто навіть не помітить різниці", зазначає Солдатов.

Зовсім інша ситуація з експертами ФСБ з хімічної зброї й медиками, згаданими в розслідуванні Bellingcat. У їхнє число входить і військовий хімік з Інституту криміналістики ФСБ Костянтин Кудрявцев.

У телефонній розмові з Олексієм Навальним він припустився величезної помилки - не впізнав свою жертву і розповів подробиці замаху на опозиціонера. Однак Солдатов вважає, що навіть Кудрявцеву нема чого боятися. "Це залучений до операції технічний фахівець, і до нього не так прискіпуються, як до оперативного складу", - пояснює експерт.

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За кібератакою Sunburst можуть стояти російські спецслужби

Загалом у Кремлі вважають, що спецслужби працюють досить ефективно, зазначають обидва співрозмовники DW. Як зазначає Марк Галеотті, російська Служба зовнішньої розвідки зовсім нещодавно продемонструвала, на що здатна, під час масштабної хакерської атаки Sunburst, яку називають найнебезпечнішою в історії США.

За даними американської корпорації Microsoft, жертвами нападу стали не менше 40 державних структур, зокрема міністерства торгівлі та енергетики, Держдепартамент США і дослідницькі центри, а також невідоме число приватних фірм. Імовірно, що за нападом стоїть хакерське угруповання під назвою APT29, або Cozy Bear, яке пов'язують зі Службою зовнішньої розвідки і ФСБ.

Хакерське угруповання APT29 імовірно працює на СЗР РФ

У ГРУ, своєю чергою, застосовують набагато грубшіок, методи. Однак Кремль цікавить не позитивний імідж влади, а той факт, що спецслужби виконують поставлені завдання, зазначає британський експерт. "Звісно, кожному хочеться, щоб його вважали розумним, а не дурнем. Але до певної межі (Кремль. - Ред.) готовий миритися з розкриттям особистості агентів і невдалими операціями, вважає Галеотті.

Російські спецслужби не можна недооцінювати

При цьому обидва експерти застерігають, що російські спецслужби не можна недооцінювати лише з тієї причини, що натепер їхній імідж залишає бажати кращого. "Мені не здається, що ФСБ - зовсім вже така (неефективна. - Ред.) організація, як її іноді намагаються представити", - каже Андрій Солдатов. Вибіркові репресії проти інакодумців і залякування активної частини російської громадськості ФСБ здійснює дуже ефективно, підкреслює він.

Андрій Солдатов

Крім того, це відомство вельми успішно працює у сфері своєї законної та головної компетенції, а саме, боротьби з тероризмом. "Не будемо забувати, що (в цьому плані. - Ред.) у Вашингтоні, Лондоні чи Парижі ФСБ навіть зараз вважають украй надійним партнером", - вказує журналіст.

Кремль може отримати вигоду з провалу спецслужб

До того ж, як не дивно, Кремль може використовувати ймовірні промахи своїх спецслужб навіть на свою користь. "Спецслужби провалюються, а потім Кремль знаходить витончений вихід з ситуації, який часто виявляється навіть кращим для Кремля, ніж успішно проведена операція", - пояснює Солдатов.

За його словами, так відбувалося вже кілька разів. Найвідомішим випадком став скандал навколо російського втручання в президентські вибори в США 2016 року. "Після цього Путін виявився людиною, від якої залежали вибори в наймогутнішій державі світу", - констатує експерт.