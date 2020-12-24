Які висновки зроблять спецслужби Росії після розслідування Навального?
Розслідування Bellingcat про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального серйозно підірвало імідж російських спецслужб. Що загрожує їхнім співробітникам, імовірно причетним до провальної операції?
Будівля ФСБ на Луб'янці в Москві
У тому світі, де живе російський президент Володимир Путін, жодного отруєння Олексія Навального, схоже, зовсім і не було. Президент РФ навіть не називає імені провідного опозиційного політика країни: для Путіна він всього лише "пацієнт берлінської клініки".
Але багатьох росіян, безсумнівно, цікавить, що ж насправді сталося 20 серпня, коли Навальний знепритомнів у літаку, що летів з Томська до Москви, а потім 18 днів перебував у комі. Відео, присвячені розслідуванню обставин його отруєння, що за участю Навального провели журналісти Bellingcat і The Insider, стали хітами в YouTube: перше відео за тиждень зібрало понад 20 мільйонів переглядів, а друге - 17 мільйонів переглядів менш ніж за два дні.
Розслідування Навального підірвало імідж ФСБ
Російська внутрішня розвідка - Федеральна служба безпеки (ФСБ) - постала в цій історії далеко не в найкращому світлі. Результати розслідування Bellingcat свідчать про те, що співробітники цього відомства не тільки вчинили злочин, але й діяли непрофесійно.
"Це стало для них приниженням - значно більшим, ніж у випадку з отруєнням Скрипалів", - зазначає в інтерв'ю DW почесний професор Університетського коледжу в Лондоні (UCL), фахівець з російських спецслужб Марк Галеотті.
Олексій Навальний на каналі в YouTube демонструє фотографії своїх ймовірних отруйників
На відміну від справи Навального, перед офіцерами зовнішньої розвідки ГРУ, підозрюваними в нападі на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його доньку Юлію, стояло значно складніше завдання: вчинити замах за кордоном. А щодо Навального, співробітники ФСБ діяли на своїй території, зазначає Галеотті.
Однак це їм не допомогло. "Мало того, що співробітники ФСБ не змогли вбити Навального - а перед ними явно стояло таке завдання, - так вони ще й залишили після себе помітні сліди. А оскільки Навальний був евакуйований до Німеччини, справа також стала міжнародною", - пояснює Галеотті. Тим часом Путін під час своєї щорічної пресконференції підтвердив, що ФСБ "приглядала" за Навальним, оскільки він нібито має підтримку американських спецслужб.
Галеотті, втім, не очікує масштабних чисток в ФСБ, навіть попри провально проведену операцію.
Марк Галеотті
"Путін перебуває в залежності від ФСБ, - підкреслює експерт. - Якщо він проведе чистки, зросте ризик того, що люди почнуть запитувати себе: "Чому ми маємо ризикувати заради цієї людини?".
Схожої думки дотримується також журналіст і головний оглядач сайту Agentura.ru Андрій Солдатов, який пише про російські спецслужби протягом ось уже 20 років. Якщо звільнення в ФСБ і будуть, то вони торкнуться лише оперативного складу, вважає він. Цих людей можна легко замінити іншими, і "ніхто навіть не помітить різниці", зазначає Солдатов.
Зовсім інша ситуація з експертами ФСБ з хімічної зброї й медиками, згаданими в розслідуванні Bellingcat. У їхнє число входить і військовий хімік з Інституту криміналістики ФСБ Костянтин Кудрявцев.
У телефонній розмові з Олексієм Навальним він припустився величезної помилки - не впізнав свою жертву і розповів подробиці замаху на опозиціонера. Однак Солдатов вважає, що навіть Кудрявцеву нема чого боятися. "Це залучений до операції технічний фахівець, і до нього не так прискіпуються, як до оперативного складу", - пояснює експерт.
За кібератакою Sunburst можуть стояти російські спецслужби
Загалом у Кремлі вважають, що спецслужби працюють досить ефективно, зазначають обидва співрозмовники DW. Як зазначає Марк Галеотті, російська Служба зовнішньої розвідки зовсім нещодавно продемонструвала, на що здатна, під час масштабної хакерської атаки Sunburst, яку називають найнебезпечнішою в історії США.
За даними американської корпорації Microsoft, жертвами нападу стали не менше 40 державних структур, зокрема міністерства торгівлі та енергетики, Держдепартамент США і дослідницькі центри, а також невідоме число приватних фірм. Імовірно, що за нападом стоїть хакерське угруповання під назвою APT29, або Cozy Bear, яке пов'язують зі Службою зовнішньої розвідки і ФСБ.
Хакерське угруповання APT29 імовірно працює на СЗР РФ
У ГРУ, своєю чергою, застосовують набагато грубшіок, методи. Однак Кремль цікавить не позитивний імідж влади, а той факт, що спецслужби виконують поставлені завдання, зазначає британський експерт. "Звісно, кожному хочеться, щоб його вважали розумним, а не дурнем. Але до певної межі (Кремль. - Ред.) готовий миритися з розкриттям особистості агентів і невдалими операціями, вважає Галеотті.
Російські спецслужби не можна недооцінювати
При цьому обидва експерти застерігають, що російські спецслужби не можна недооцінювати лише з тієї причини, що натепер їхній імідж залишає бажати кращого. "Мені не здається, що ФСБ - зовсім вже така (неефективна. - Ред.) організація, як її іноді намагаються представити", - каже Андрій Солдатов. Вибіркові репресії проти інакодумців і залякування активної частини російської громадськості ФСБ здійснює дуже ефективно, підкреслює він.
Андрій Солдатов
Крім того, це відомство вельми успішно працює у сфері своєї законної та головної компетенції, а саме, боротьби з тероризмом. "Не будемо забувати, що (в цьому плані. - Ред.) у Вашингтоні, Лондоні чи Парижі ФСБ навіть зараз вважають украй надійним партнером", - вказує журналіст.
Кремль може отримати вигоду з провалу спецслужб
До того ж, як не дивно, Кремль може використовувати ймовірні промахи своїх спецслужб навіть на свою користь. "Спецслужби провалюються, а потім Кремль знаходить витончений вихід з ситуації, який часто виявляється навіть кращим для Кремля, ніж успішно проведена операція", - пояснює Солдатов.
За його словами, так відбувалося вже кілька разів. Найвідомішим випадком став скандал навколо російського втручання в президентські вибори в США 2016 року. "Після цього Путін виявився людиною, від якої залежали вибори в наймогутнішій державі світу", - констатує експерт.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Найвідоміший критик Кремля
Представляти Олексія Навального особливо не потрібно ні на його батьківщині в Росії, ні на Заході. Протягом останніх років засновник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) опублікував десятки розслідувань про російських політиків, журналістів та інших громадських діячів - від експрезидента РФ Дмитра Медведєва до телеведучої Олени Малишевої.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Серія розслідувань у регіонах Росії
У серпні 2020 року Олексій Навальний почав публікувати серію розслідувань про регіональних політиків - членів партії "Єдина Росія", які, за його даними, збагачувалися за рахунок бюджету. Метою Навального було при цьому не допустити їхнього переобрання до регіональних парламентів під час голосування 13 вересня. Перед отруєнням він встиг зняти дві частини цієї серії - у Новосибірську та Томську.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Переліт із Томська до Москви
Олексію Навальному стало погано 20 серпня 2020 року під час перельоту до Москви з Томська, де він працював над черговою серією нового розслідування про регіональних чиновників. Пілоти здійснили екстрену посадку в Омську. Як пишуть місцеві ЗМІ, буквально за декілька хвилин після того, як літак запросив посадку, до аеропорту надійшли два дзвінки про мінування.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Госпіталізація в Омську
В Омську Олексій Навальний був доставлений непритомним до міської клінічної лікарні номер один. Там лікарі ввели його в штучну кому і підключили до апарата штучної вентиляції легень (ШВЛ).
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
В Омську слідів отруєння не знайшли
Головний лікар омської лікарні номер один, куди госпіталізували Навального, Олександр Мураховський заявив, що спершу його колеги припускали, що політика отруїли, однак цей діагноз "не мав підтвердження і був знятий як на підставі відсутності характерної клінічної картини, так і у зв'язку з негативними результатами лабораторних тестів".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
На лікування в Німеччину
У ніч на 21 серпня з Німеччини до Омська вилетів літак із реанімаційним обладнанням і німецькими лікарями на борту, аби за бажанням родичів Олексія Навального забрати його на лікування у Берлін. Утім, керівництво омської лікарні, де перебував політик, заявило, що він "нетранспортабельний". Лише після тривалої затримки, 22 серпня, Навального вдалося доставити на лікування до ФРН.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Клініка Charité
Університетська лікарня Берліна Charité ("Шаріте"), до якої госпіталізували російського опозиціонера, всесвітньо відома. Раніше тут лікували експрем'єрку України Юлію Тимошенко та ще одного російського опозиціонера, видавця російського інтернет-видання "Медиазона", члена гурту Pussy Riot Петра Верзилова. Останній, так само як і Олексій Навальний, мав діагноз отруєння.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Отрута "Новачок" в аналізах
2 вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт зробив заяву про те, що токсикологічна спецлабораторія Бундесверу знайшла в організмі Навального сліди бойової отруйної речовини групи "Новачок". Кількома годинами пізніше ці ж висновки озвучила і канцлерка Німеччини Анґела Меркель, заявивши, що світ чекає від Росії "відповідей на дуже серйозні запитання".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Майбутнє "Північного потоку-2"
Після підтвердження факту отруєння опозиціонера Олексія Навального "Новачком" світові політики заговорили про запровадження нових санкцій проти Росії. Під питанням опинилося, зокрема, завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що пов'язувати проєкт із отруєнням Навального не треба. Утім, інші політики це роблять.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Реакція Росії
У Москві на заяву Берліна про отруєння Навального "Новачком" відреагували стримано, заявивши, що німецька сторона не надала "бодай якийсь фактаж". Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що не бачить підстав звинувачувати Кремль у причетності до отруєння Навального. Говорячи про опозиціонера, Пєсков не називав його прізвища, використавши евфемізм "берлінський пацієнт".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Москва закидає Берліну затягування розслідування
Своєю чергою, офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова 6 вересня звинуватила Німеччину в тому, що вона умисне затягує розслідування у справі про отруєння Навального, і припустила, що у Берліні "ведуть подвійну гру". Раніше Захарова стверджувала, що послу РФ у Берліні Сергію Нечаєву на зустрічі в МЗС не надали жодної інформації про стан здоров'я Навального.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Російські версії події
Тим часом російські ЗМІ почали висувати свої версії того, що сталося з Навальним: дієти, перегрів на сонці, нестача глюкози. Останню версію підтримала головна редакторка державного телеканалу RT Маргарита Симоньян, написавши, що завжди носить із собою "рафаелку" (цукерку популярної італійської марки. - Ред.). Своєю чергою, в омській лікарні основним діагнозом назвали порушення обміну речовин.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
"Підпис Путіна"
Соратники Олексія Навального з Фонду боротьби з корупцією не сумніваються, що за замахом на політика стоять люди, тісно пов'язані з Кремлем. Після заяви Анґели Меркель про результати аналізів Навального директор Фонду Леонід Волков порівняв отруєння Навального в 2020 році "Новачком" із "підписом" президента Росії Володимира Путіна, який той залишив на місці злочину.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Отрута в чаї?
Перед вильотом із Томська Олексій Навальний випив в аеропорту чорний чай. Прессекретарка Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш та помічник Навального Ілля Пахомов, що супроводжували російського опозиціонера, пили інші напої (каву і воду). Про це йдеться у запиті генпрокуратури РФ до мін'юсту Німеччини. Пізніше соратники Навального припустили, що отруту могли підмішати у чай.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Акції на підтримку Навального
Після отруєння Олексія Навального частина росіян у різних регіонах виступила на його підтримку. У Хабаровську, де вже два місяці як тривають акції на підтримку звільнення заарештованого ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, дехто почав виходити і з плакатами на підтримку отруєного опозиціонера. Цей протестувальник бажає йому здоров'я і відсилає до радянського фільму "Кін-дза-дза!".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Інші напади на Олексія Навального
Інцидент у Томську - не перший напад на опозиціонера Олексія Навального. У березні 2017 року невідомий у Барнаулі бризнув йому в обличчя "зеленкою". А влітку 2019 року Навальний, який перебував у СІЗО у зв'язку з участю в акції на підтримку вільних виборів у Москві, був шпиталізований через запалення очей. Його прибічники припускають, що алерген був нанесений на його рушник.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Можливі наслідки для здоров'я
7 вересня берлінські лікарі вивели Олексія Навального зі штучної коми. У клініці Charité повідомили, що стан здоров'я Навального покращився. Його поступово від'єднують від апарата штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і він реагує на мову. Утім, не можна виключати довгострокових наслідків серйозного отруєння, кажуть лікарі.