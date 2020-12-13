До отруєння Навального причетний спецвідділ ФСБ - розслідування Bellingcat

Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ можуть бути причетними до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального в серпні 2020 року. Про це йдеться в опублікованому в понеділок, 14 грудня, розслідуванні, проведеному групами Bellingcat і The Insider у співпраці з німецьким журналом Der Spiegel і телекомпанією CNN.

Свої висновки розслідувачі роблять на даних про перельоти і мобільного зв'язку, джерело яких не розголошується. У розслідуванні повідомляється, що ключову роль у замаху на життя Навального відігравав спецпідрозділ Інституту криміналістики ФСБ.

Перш ніж отруїти Навального в Томську, оперативники ФСБ з таємного підрозділу, що спеціалізується на роботі з отруйними речовинами, негласно спостерігали за ним, слідуючи в ті ж самі пункти призначення, куди направлявся Навальний, йдеться у розслідуванні. Починаючи з 2017 року, коли Навальний оголосив про свою президентську кампанію, вони здійснили 30 перельотів, що збігаються з маршрутами опозиціонера.

У розслідуванні також називаються імена і прізвища осіб з цього підпільного підрозділу, які можуть бути причетними до отруєння Навального. Вони разом з Навальним у серпні прибули до Новосибірська, а потім слідували за ним до Томська, де він і був отруєний. Ці оперативники, двоє з яких подорожували під прикриттям, - Олексій Александров, Іван Осіпов (обидва лікарі) і Володимир Паняєв.

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Олексій Александров (оперативний псевдонім – "Олексій Фролов") закінчив медінститут в Москві і якийсь час працював лікарем швидкої допомоги і військовим лікарем. Як стверджують розслідувачі, він прийшов працювати в ФСБ в 2013 році та перебував у Томську в день отруєння Навального. Його називають ключовим членом групи оперативників.

Іван Осипов ("Іван Спиридонов") також лікар за освітою. Розслідувачі знайшли його профілі в соцмережах, але Осипов перестав писати в "ВКонтакте" в 2012 році, імовірно, тоді він міг піти працювати у ФСБ.

Володимир Паняєв до роботи в Інституті криміналістики ФСБ служив у прикордонній службі ФСБ, а після - був співзасновником компанії з продажу антибактеріальних ламп. Розслідувачі з'ясували, що він живе в одному будинку з Олексієм Навальним. Правда, після отруєння політика адресу реєстрації Паняєва змінили на "Луб'янка, 1", де розташована будівля ФСБ.

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Також повідомляється, що цим трьом особам надавали підтримку (і контролювали їх) ще як мінімум п'ять співробітників ФСБ, деякі з них також прибули до Омська, де був госпіталізований Навальний. Усі вони можуть мати стосунок до Інституту криміналістики ФСБ, звідки, за твердженням розслідувачів, координувалося отруєння опозиціонера.

У розслідуванні також повідомляється, що отруєння в Томську може бути не першою спробою отруєння Навального. За два місяці до цього ті ж люди могли вчинити замах на опозиціонера під час його поїздки у Калінінград і ледь не вбили при цьому його дружину Юлію Навальну.