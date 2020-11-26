56 країн ОЗХЗ закликали Росію розслідувати отруєння Навального

56 із 193 країн-учасниць Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у спільній заяві засудили отруєння Олексія Навального в Росії хімічною нервово-паралітичною отрутою групи "Новачок". Документ, представлений на 25-й сесії Конференції держав-учасниць ОЗХЗ, опублікувала британська делегація в Twitter у понеділок, 30 листопада.

Окрім Великобританії, до заяви приєдналися всі країни ЄС, Україна, Норвегія, Албанія, Чорногорія, Австралія, США, Канада, Нова Зеландія тощо. 56 країн висловили "повну довіру звіту незалежних експертів ОЗХО, згідно з яким Навальний був отруєний нервово-паралітичною речовиною "Новачок", а також "занепокоєння" тим, що речовина того ж типу була застосована проти колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері в 2018 році.

Використання хімічної зброї неприпустиме за жодних обставин і викликає "побоювання", відзначається в заяві. Країни закликають Росію, на території якою був отруєний Навальний, до "оперативного та прозорого розслідування" цього інцидену. Тим самим Москва посприяє Конференції ОЗХЗ, котра повинна контролювати дотримання Конвенції про заборону хімічної зброї, відзначається в заяві.

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Москва закидає Берліну "фейкову історію"

Тим часом російська делегація в ОЗХЗ обвинуватила Німеччину у фабрикації історії про те, що Навальний був отруєний речовиною "Новачок". Згідно із заявою делегації, це все - "фейкова історія, яку початково запустила Німеччина" як частину "кампанії масової дезінформації". Раніше органи охорони здоров'я РФ уже заявляли, що не знайшли жодних доказів отруєння Навального "Новачком".

Нагадаємо, що Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня в літаку, який летів із Томська до Москви. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доставили в берлінську клініку "Шаріте". Експерти спецлабораторії Бундесверу виявили у пробах, взятих у Навального, сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок". Москва відкидає звинувачення в отруєнні опозиціонера.