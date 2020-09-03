Що відомо про "Новачок", яким отруїли Навального і Скрипалів

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) 2 вересня офіційно оголосила результати токсикологічного аналізу проб, узятих у російського політика Олексія Навального, який після отруєння перебуває в берлінській клініці Charite ("Шаріте"). Росіянин "став жертвою замаху з використанням бойової хімічної нервово-паралітичної речовини сімейства "Новачок", - заявила канцлерка, додавши, що "наявність цієї отрути в аналізах не підлягає сумніву".

У березні 2018 року в Великобританії за допомогою "Новачка" було скоєно замах на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Це викликало дипломатичний скандал, оскільки Лондон звинуватив в організації замаху російську владу. Трохи пізніше від тієї ж отрути внаслідок трагічної випадковості загинула британка Дон Стерджес.

DW - про найважливіше, що потрібно знати про отруйну речовину "Новачок".

Хто винайшов "Новачок"?

"Новачок" - це група фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Радянський Союз проводив його розробки в 1970-і та 1980-і роки в рамках програми зі створення хімічної зброї, яка отримала назву "Фоліант". Вся інформація про цю отруту, наявна у відкритому доступі, була оприлюднена російським хіміком Вілом Мірзаяновим. Він 26 років пропрацював в Державному союзному НДІ органічної хімії і технології (ДСНДІОХТ), де велися розробки отруйних речовин групи "Новачок".

Розробник "Новачка" Віл Мірзаянов у себе вдома в Прінстоні

У 1992 році вчений разом з провідним науковим співробітником Інституту геохімії та аналітичної хімії (ГЕОХІ) РАН Львом Федоровим опублікував статтю в газеті "Московские новости", в якій розповів, що Росія на базі "Новачка" розробила нове покоління бінарної зброї і має намір приховувати її від світової громадськості. За словами Віла Мірзаянова, він не міг змиритися з таким "обманом", особливо з огляду на те, що Москва тоді готувалася підписати міжнародну Конвенцію про заборону хімічної зброї.

Після публікації статті Мірзаянова заарештували і звинуватили в розголошенні державної таємниці. До того часу його вже звільнили з ДСНДІОХТ. Згодом справу вченого закрили, оскільки в його діях не встановили склад злочину, а сам Мірзаянов емігрував до США. В інтерв'ю агентству Reuters він розповів, що в Росії була вироблена не одна тонна речовин групи "Новачок". "Ніхто в світі не знав про це", - додав учений.

Чим небезпечна отруйна речовина "Новачок"?

До групи "Новачок" належить більше сотні різних за структурою отруйних речовин. Найнебезпечнішими з них вважаються "Новачок-5" і "Новачок-7". Вони у вісім разів перевершують за токсичністю газ VX - найбільш отруйну з усіх штучно синтезованих людиною речовин.

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Про хімічний склад "Новачка" відомо не так багато. Синтезувати його можна шляхом змішування двох нетоксичних компонентів. За словами Мірзаянова, це дозволяло радянським вченим виготовляти складові частини отруйної речовини під прикриттям виробництва сільськогосподарських хімікатів. Вчений припустив, що отрута для замаху на Скрипаля була вироблена в Росії у вигляді двох нешкідливих компонентів, які вже у Великобританії були з'єднані в крихітному розпилювачі з аерозолем.

Мірзаянов, який, за його власним зізнанням, багато років тестував і поліпшував "Новачок", як ніхто інший знає, який вплив ця отрута здійснює на організм людини. За його словами, він "щонайменше вдесятеро потужніший за будь-яку нервово-паралітичну речовину". Десять грамів цієї отрути - ця вже велика концентрація, пояснив учений: "У літній час лише двох грамів було б достатньо, щоб вбити 500 осіб".

"Новачок" вражає нервову систему, в результаті чого жертва отруєння не може дихати і відчуває дуже сильний біль. "Це катування. Це абсолютно невиліковно", - розповів Мірзаянов Reuters. У отруєних цією речовиною немає жодних шансів на одужання. Навіть якщо Сергій і Юлія Скрипаль виживуть, вони залишаться інвалідами, зазначив хімік в інтерв'ю The Telegraph. Чи так це насправді - невідомо. Сергій Скрипаль і його дочка Юлія - ​​в травні і квітні відповідно - були виписані з лікарні, проте продовжують проходити лікування. Їхнє місцеперебування тримається у таємниці.

Як діє отруйна речовина?

Британська сторона не уточнює, якою саме хімічною речовиною з групи "Новачок" отруїли Скрипаля та його доньку. Однак, за словами Мішель Карлін, токсикологині з Нортумбрійського університету в Ньюкаслі, ефект від цієї отрути схожий на дію інших нервово-паралітичних речовин. Потрапляючи в організм, отруйний агент хімічно зв'язує білок, який регулює передачу нервового імпульсу. Це призводить до того, що до тканин організму, органів і м'язів починають безконтрольно надходити нервові сигнали. В результаті відбувається перезбудження серцевих, дихальних та інших м'язів.

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До ознак отруєння нервово-паралітичною речовиною відносяться надмірне слиновиділення і проблеми з диханням, оскільки людина не може контролювати свої м'язи, пояснила Карлін в інтерв'ю DW. "Це може призвести до паралічу, конвульсій і в кінцевому підсумку смерті, якщо йдеться про дуже велику дозу або тривалий вплив отруйної речовини", - додала вона.

Оскільки отруйні речовини групи "Новачок" набагато більш токсичні за інші подібні речовини, вони діють набагато швидше, зазначила Карлін. При цьому потрапляння в організм навіть дуже малої дози отрути може завдати дуже серйозної шкоди.

Чи є протиотрута?

Отруєння речовиною типу "Новачок" лікують введенням пацієнту двох препаратів. Антидот фосфорорганічних сполук пралідоксім запускає в організмі синтез ферменту, який блокується отруйною речовиною. Це дозволяє запобігти безконтрольному надходженню нервових імпульсів до органів і м'язів.

Крім того, лікарі вводять пацієнтові атропін. "Ця речовина також використовується у випадках отруєння іншими фосфорорганічними сполуками, такими, як засоби проти комах або пестициди", - розповіла Карлін. Вона також зазначила, що, потрапляючи в навколишнє середовище, отруйні речовини групи "Новачок" становлять небезпеку тільки певний час. У контакті з вологою нервово-паралітичний агент розпадається, тому його можна змити водою.

Однак будь-який потенційний контакт з отрутою групи "Новачок" небезпечний, тому ті, хто використовував його для замаху на Скрипаля, теж піддавалися великому ризику, зазначила токсикологиня. "Якщо нервово-паралітичний агент складається з двох нетоксичних компонентів, з ним, очевидно, легше взаємодіяти, - пояснила експертка. - Але щойно компоненти змішуються, можуть виникнути проблеми".

"Новачок" виробляють лише в Росії?

9 червня 2018 року, після смерті Дон Стерджес, глава британського міноборони заявив: "Проста істина в тому, що Росія здійснила напад на британській території, що призвело до загибелі британської підданої".

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У випадку з отруєнням Скрипалів тодішня прем'єрка Сполученого Королівства Тереза ​​Мей також неодноразово стверджувала, що за замахом на колишнього полковника ГРУ і ексагента британської МІ-6 Сергія Скрипаля "з високою вірогідністю" стоїть Росія. За оцінкою британської влади, лише в Росії виробляють нервово-паралітичну речовину "Новачок", якою були отруєні колишній розвідник і його донька.

Про те ж заявляв і його розробник Віл Мірзаянов. В інтерв'ю британській газеті The Telegraph він розповів, що створити "Новачок" могла лише Росія, яка ніколи б не видала його формулу. За радянських часів навіть сам факт розробки цієї отруйної речовини тримався в секреті, зазначив Мірзаянов. Тому, припустив вчений, якщо Скрипаля отруїли "Новачком", то або за цим нападом дійсно стоїть російська влада, або Росія втратила контроль над отрутою, яка могла потрапити в чужі руки. У РФ відкидають причетність до отруєння Скрипалів.