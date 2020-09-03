 Що відомо про ″Новачок″, яким отруїли Навального і Скрипалів | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 03.09.2020

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Світ

Що відомо про "Новачок", яким отруїли Навального і Скрипалів

Уряд ФРН офіційно заявив про отруєння Навального речовиною групи "Новачок". Раніше ця ж отрута використовувалася для замаху на колишнього агента Скрипаля та його доньку. Основні факти про цю речовину - у матеріалі DW.

Отрута Новачок

Слідчі роботи в Солсбері

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) 2 вересня офіційно оголосила результати токсикологічного аналізу проб, узятих у російського політика Олексія Навального, який після отруєння перебуває в берлінській клініці Charite ("Шаріте"). Росіянин "став жертвою замаху з використанням бойової хімічної нервово-паралітичної речовини сімейства "Новачок", - заявила канцлерка, додавши, що "наявність цієї отрути в аналізах не підлягає сумніву".

У березні 2018 року в Великобританії за допомогою "Новачка" було скоєно замах на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Це викликало дипломатичний скандал, оскільки Лондон звинуватив в організації замаху російську владу. Трохи пізніше від тієї ж отрути внаслідок трагічної випадковості загинула британка Дон Стерджес.

DW - про найважливіше, що потрібно знати про отруйну речовину "Новачок".

Хто винайшов "Новачок"?

"Новачок" - це група фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Радянський Союз проводив його розробки в 1970-і та 1980-і роки в рамках програми зі створення хімічної зброї, яка отримала назву "Фоліант". Вся інформація про цю отруту, наявна у відкритому доступі, була оприлюднена російським хіміком Вілом Мірзаяновим. Він 26 років пропрацював в Державному союзному НДІ органічної хімії і технології (ДСНДІОХТ), де велися розробки отруйних речовин групи "Новачок".

Розробник Новачка Віл Мірзаянов у себе вдома в Прінстоні

Розробник "Новачка" Віл Мірзаянов у себе вдома в Прінстоні

У 1992 році вчений разом з провідним науковим співробітником Інституту геохімії та аналітичної хімії (ГЕОХІ) РАН Львом Федоровим опублікував статтю в газеті "Московские новости", в якій розповів, що Росія на базі "Новачка" розробила нове покоління бінарної зброї і має намір приховувати її від світової громадськості. За словами Віла Мірзаянова, він не міг змиритися з таким "обманом", особливо з огляду на те, що Москва тоді готувалася підписати міжнародну Конвенцію про заборону хімічної зброї.

Після публікації статті Мірзаянова заарештували і звинуватили в розголошенні державної таємниці. До того часу його вже звільнили з ДСНДІОХТ. Згодом справу вченого закрили, оскільки в його діях не встановили склад злочину, а сам Мірзаянов емігрував до США. В інтерв'ю агентству Reuters він розповів, що в Росії була вироблена не одна тонна речовин групи "Новачок". "Ніхто в світі не знав про це", - додав учений.

Чим небезпечна отруйна речовина "Новачок"?

До групи "Новачок" належить більше сотні різних за структурою отруйних речовин. Найнебезпечнішими з них вважаються "Новачок-5" і "Новачок-7". Вони у вісім разів перевершують за токсичністю газ VX - найбільш отруйну з усіх штучно синтезованих людиною речовин.

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Про хімічний склад "Новачка" відомо не так багато. Синтезувати його можна шляхом змішування двох нетоксичних компонентів. За словами Мірзаянова, це дозволяло радянським вченим виготовляти складові частини отруйної речовини під прикриттям виробництва сільськогосподарських хімікатів. Вчений припустив, що отрута для замаху на Скрипаля була вироблена в Росії у вигляді двох нешкідливих компонентів, які вже у Великобританії були з'єднані в крихітному розпилювачі з аерозолем.

Мірзаянов, який, за його власним зізнанням, багато років тестував і поліпшував "Новачок", як ніхто інший знає, який вплив ця отрута здійснює на організм людини. За його словами, він "щонайменше вдесятеро потужніший за будь-яку нервово-паралітичну речовину". Десять грамів цієї отрути - ця вже велика концентрація, пояснив учений: "У літній час лише двох грамів було б достатньо, щоб вбити 500 осіб".

"Новачок" вражає нервову систему, в результаті чого жертва отруєння не може дихати і відчуває дуже сильний біль. "Це катування. Це абсолютно невиліковно", - розповів Мірзаянов Reuters. У отруєних цією речовиною немає жодних шансів на одужання. Навіть якщо Сергій і Юлія Скрипаль виживуть, вони залишаться інвалідами, зазначив хімік в інтерв'ю The Telegraph. Чи так це насправді - невідомо. Сергій Скрипаль і його дочка Юлія - ​​в травні і квітні відповідно - були виписані з лікарні, проте продовжують проходити лікування. Їхнє місцеперебування тримається у таємниці.

Як діє отруйна речовина?

Британська сторона не уточнює, якою саме хімічною речовиною з групи "Новачок" отруїли Скрипаля та його доньку. Однак, за словами Мішель Карлін, токсикологині з Нортумбрійського університету в Ньюкаслі, ефект від цієї отрути схожий на дію інших нервово-паралітичних речовин. Потрапляючи в організм, отруйний агент хімічно зв'язує білок, який регулює передачу нервового імпульсу. Це призводить до того, що до тканин організму, органів і м'язів починають безконтрольно надходити нервові сигнали. В результаті відбувається перезбудження серцевих, дихальних та інших м'язів.

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До ознак отруєння нервово-паралітичною речовиною відносяться надмірне слиновиділення і проблеми з диханням, оскільки людина не може контролювати свої м'язи, пояснила Карлін в інтерв'ю DW. "Це може призвести до паралічу, конвульсій і в кінцевому підсумку смерті, якщо йдеться про дуже велику дозу або тривалий вплив отруйної речовини", - додала вона.

Оскільки отруйні речовини групи "Новачок" набагато більш токсичні за інші подібні речовини, вони діють набагато швидше, зазначила Карлін. При цьому потрапляння в організм навіть дуже малої дози отрути може завдати дуже серйозної шкоди.

Чи є протиотрута?

Отруєння речовиною типу "Новачок" лікують введенням пацієнту двох препаратів. Антидот фосфорорганічних сполук пралідоксім запускає в організмі синтез ферменту, який блокується отруйною речовиною. Це дозволяє запобігти безконтрольному надходженню нервових імпульсів до органів і м'язів.

Крім того, лікарі вводять пацієнтові атропін. "Ця речовина також використовується у випадках отруєння іншими фосфорорганічними сполуками, такими, як засоби проти комах або пестициди", - розповіла Карлін. Вона також зазначила, що, потрапляючи в навколишнє середовище, отруйні речовини групи "Новачок" становлять небезпеку тільки певний час. У контакті з вологою нервово-паралітичний агент розпадається, тому його можна змити водою.

Однак будь-який потенційний контакт з отрутою групи "Новачок" небезпечний, тому ті, хто використовував його для замаху на Скрипаля, теж піддавалися великому ризику, зазначила токсикологиня. "Якщо нервово-паралітичний агент складається з двох нетоксичних компонентів, з ним, очевидно, легше взаємодіяти, - пояснила експертка. - Але щойно компоненти змішуються, можуть виникнути проблеми".

"Новачок" виробляють лише в Росії?

9 червня 2018 року, після смерті Дон Стерджес, глава британського міноборони заявив: "Проста істина в тому, що Росія здійснила напад на британській території, що призвело до загибелі британської підданої".

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У випадку з отруєнням Скрипалів тодішня прем'єрка Сполученого Королівства Тереза ​​Мей також неодноразово стверджувала, що за замахом на колишнього полковника ГРУ і ексагента британської МІ-6 Сергія Скрипаля "з високою вірогідністю" стоїть Росія. За оцінкою британської влади, лише в Росії виробляють нервово-паралітичну речовину "Новачок", якою були отруєні колишній розвідник і його донька.

Про те ж заявляв і його розробник Віл Мірзаянов. В інтерв'ю британській газеті The Telegraph він розповів, що створити "Новачок" могла лише Росія, яка ніколи б не видала його формулу. За радянських часів навіть сам факт розробки цієї отруйної речовини тримався в секреті, зазначив Мірзаянов. Тому, припустив вчений, якщо Скрипаля отруїли "Новачком", то або за цим нападом дійсно стоїть російська влада, або Росія втратила контроль над отрутою, яка могла потрапити в чужі руки. У РФ відкидають причетність до отруєння Скрипалів.

  • Олексій Навальний

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    Обличчя російської опозиції

    Колишній юрист Олексій Навальний, пішовши у політику, став одним із найбільш відомих облич російської опозиції. Його популярність почалася 2008 року завдяки блогу, присвяченому випадкам зловживання службовим становищем представниками російської влади та найбільших державних компаній країни. Опубліковані ним викриття навіть призвели до відставок, що рідкість у російській політиці.

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  • Друге ув'язнення Навального

    Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний

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    Через рік після повернення Володимира Путіна у президентське крісло, у 2013 році, опозиціонера знову затримали та засудили, цього разу до п'яти років ув'язнення, за обвинуваченням у розкраданні майна компанії "Кировлес". Утім, уже наступного дня він був звільнений за рішенням Верховного суду. Пізніше його все ж засудили до умовного строку.

  • Олексій Навальний

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  • Олексій Навальний

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    Через антикремлівську риторику шлях на провладне телебачення Росії для Навального був закритий. Це змусило його активізувати свою діяльність у соціальних мережах та на своєму блозі. Його красномовство, ефектний підбір потрібних слів та вдала іронія на адресу Путіна та його оточення забезпечили йому велику підтримку серед російської молоді.

  • Президентські амбіції Навального

    Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний

    Президентські амбіції

    У грудні 2016 Навальний оголосив про формальний початок своєї кампанії на виборах президента Росії у березні 2018 року. Утім, нові звинувачення в корупції, які його прихильники називають політично мотивованими, поставили хрест на його шансах взяти участь у перегонах.

  • Рішення ЄСПЛ щодо Навального

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  • Найбільші протести в Москві за шість років

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  • Напади на Навального

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    Напади й насильство

    У квітні 2017 року Навального облили зеленкою і пошкодили око, внаслідок чого політик опинився у лікарні. Роговиця ока була пошкоджена назавжди. Навальний звинуватив російську владу в створенні перепон для лікування за кордоном через умовне ув'язнення за звинуваченням у корупції. Лише завдяки втручанню голови Ради з прав людини при президенті Росії йому вдалося виїхати до Іспанії на операцію.

  • Повторні арешти Навального

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    Повторні арешти

    2018 року Навальний опинився за ґратами на 30 діб. Після його звільнення у вересні на нього чекав новий 20-денний арешт. У квітні 2019 року ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав Навального під час процесу щодо "Кировлеса", коли політик протягом майже всього 2014 року перебував під домашнім арештом.

  • Замах на отруєння Навального у 2019 році

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    У липні 2019 року, через кілька тижнів після звільнення з-під чергового 10-денного арешту, Навального кинули за ґрати на 30 діб за порушення сурових російських законів про масові зібрання. Натомість політик звинуватив російську владу в отруєнні його алергенною речовиною під час відбування покарання.

  • Обшуки та заморожені активи Навального

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    Обшуки та заморожені активи

    Станом на грудень 2019 року Навальному вдалося заручитися підтримкою мільйонів прихильників завдяки соцмережам та Youtube. У штабквартирі очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією провели обшуки, а його знову заарештували. Співробітники фонду розповіли, що влада хотіла конфіскувати їхнє технічне обладнання. У березні 2020 року Навальний повідомив, що рахунки його та його родини були заморожені.

  • Навальний у комі після чаю в аеропорту

    Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний

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    20 серпня речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку після того, як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебуває в комі та підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та натякнула на зв'язок із попередніми нападами на політика.

    Автор: Давід Мартін, Данило Білик


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Отрута Новачок

Що відомо про "Новачок", яким отруїли Навального і Скрипалів

Уряд ФРН заявив про отруєння Навального отрутою групи "Новачок". Основні факти про цю речовину - у матеріалі DW.  

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