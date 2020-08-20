Коментар: "Новачок" для Навального - виклик для Заходу і Путіна

Отруєння російського опозиціонера номер один Олексія Навального отрутою, схожою на ту, якою були отруєні Сергій Скрипаль і його донька, стане межею для багатьох. Перш за все, для російського суспільства.

Чи спить Росія?

Воно, швидше за все, відкрито ніяк не відреагує на те, що трапилося. Не варто очікувати десятків тисяч людей біля ​​Кремля, які скандуватимуть "Не забудемо, не пробачимо!". Громадськість залишиться на вигляд такою ж індиферентною до долі Навального, як і до боротьби нібито "братнього" білоруського народу за елементарні громадянські права. Але для багатьох отруєння Навального стане віхою, можливо, вирішальною, в політичному самовизначенні. Колись, коли потенціал невдоволення в Росії дійде до рівня Мінська, Гродно і Могильова, це зіграє свою роль.

Костянтин Еггерт

Це є також критичним моментом для прихильників Навального. Вони, швидше за все, продовжать антикорупційні розслідування. Але Олексій Анатолійович - не просто "блогер", як його люблять називати кремлівські пропагандисти. Він - політичний лідер, який останнім часом дедалі частіше і чіткіше пропонував альтернативний порядок денний для Росії. Його, нехай і тимчасовий, відхід з політичної сцени - удар по всіх критиках Кремля. Його важко замінити. Питання у тому, наскільки згуртованими і здатними до самоорганізації виявляться його прихильники.

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Звинувачення у "вождизмі" і нездатності знайти широку базу народної підтримки переслідують всіх російських борців з авторитаризмом протягом століть, починаючи чи не з декабристів. Драма в Омську і Берліні ставить питання - чи буде інакше цього разу? Чи змінилася Росія за тридцять найбільш вільних (попри всі застереження) років за її більш ніж тисячолітню історію? З огляду на те, що відбувається в Білорусі та Україні, подолання пострадянської свідомості йде дедалі активніше, і рано чи пізно це торкнеться і росіян.

Путін сподівається на краще

Отруєння Навального - виклик для Німеччини, Європейського Союзу, і взагалі Заходу. Оголосивши про те, що опозиціонера намагалися "змусити замовкнути" за допомогою речовини з групи "Новачок", канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) зробила крок, після якого - якщо теоретично не надійде чітких пояснень з Москви - стандартного для офіційного Берліна і багатьох країн ЄС висловлення "заклопотаності" буде явно недостатньо.

Саме на таке "повторення пройденого" розраховують зараз в Кремлі. Там вже звикли до того, що Євросоюз розколотий. Є ті, хто вважає, що після Грузії, Криму, Донбасу, малайзійського авіалайнера, вбивства Бориса Нємцова й інтервенції в Сирії щодо Москви можлива лише максимально жорстка лінія. Це переважно країни Центральної Європи і Балтії. Їм протистоять ті, хто вважає, що за будь-яких обставин потрібно "тримати двері відчиненими", "продовжувати вести діалог" і "взаємодіяти" з офіційною Росією.

Адже без неї не розв'язати вузол конфлікту в Сирії, не примирити Лівію, не врятувати ядерну угоду з Іраном... І тут голос Берліна був завжди одним з найгучніших і найавторитетніших. Всього кілька днів тому Меркель заявляла: доля газопроводу "Північний потік-2", головного проєкту "Газпрому" в Європі, не повинна залежати від поточних подій.

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Для Володимира Путіна ця позиція завжди була свідченням слабкості німців і європейців взагалі перед обличчям військово-політичної непередбачуваності Кремля і енергетичної залежності від поставок того ж "Газпрому". Те, що - за винятком Латвії, Литви та Естонії - ЄС так досі і не запровадив обіцяних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка, лише переконує російського лідера в тому, що непоступливість і жорсткість у відносинах з ЄС - єдино правильна лінія поведінки.

Ескалація конфлікту - старий метод Кремля

Оскільки жодного "об'єктивного і прозорого розслідування" отруєння Навального від Москви очікувати не доводиться, питання про те, наскільки жорстко Німеччина та її союзники по ЄС і НАТО дадуть відповідь Москві, стає ключовим. Заклики покарати Росію лунають навіть в рідному для федеральної канцлерки Християнсько-демократичному союзі (ХДС). Просте повторення вислання російських розвідників під дипломатичним прикриттям, як це було після отруєння Скрипалів, переконає Кремль, що через кілька місяців можна буде повернутися до business as usual. Одних вислали - інші приїдуть, які проблеми? Однак більш жорсткі санкції, наприклад, призупинення або повне блокування "Північного потоку-2", швидше за все, викличуть у Кремлі бажання помститися.

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Ескалація напруженості - найвірогідніша реакція Москви у тому випадку, якщо Захід вдасться жорстких заходів. Серед можливих акцій - вихід з мінських угод, демонстративна підтримка Туреччини (в конфлікті з Грецією) і Лукашенка - в боротьбі з власним народом, плюс масові затримання прихильників Навального в Росії, щоб створити комплекс провини у "м'якотілих європейців" і змусити їх до чергового "діалогу".

Взявши на себе відповідальність за долю Навального, уряд Німеччини зробив такий серйозний крок, що відмовитися від цієї моральної відповідальності без втрат тепер практично неможливо.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції й Deutsche Welle загалом.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Обличчя російської опозиції Колишній юрист Олексій Навальний, пішовши у політику, став одним із найбільш відомих облич російської опозиції. Його популярність почалася 2008 року завдяки блогу, присвяченому випадкам зловживання службовим становищем представниками російської влади та найбільших державних компаній країни. Опубліковані ним викриття навіть призвели до відставок, що рідкість у російській політиці.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Суперечливі парламентські вибори 2011 року Олексія Навального вперше заарештували на 15 діб за його роль в акції протесту перед Державною Думою у Москві. Причиною протестів стали повідомлення у соціальних мережах про фальсифікацію голосування на парламентських виборах, на яких перемогла партія влади "Єдина Росія". Після звільнення Навальний пообіцяв продовжити вести простестний рух.

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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Розширення антикремлівської платформи Попри проблеми з правосуддям Навальному дозволили взяти участь у виборах мера Москви 2013 року. Голосування завершилося для нього другим місцем після провладного кандидата Сергія Собяніна. Цей результат був сприйнятий як величезний успіх та став каталізатором опозиційного руху в Росії.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Курс на соцмережі Через антикремлівську риторику шлях на провладне телебачення Росії для Навального був закритий. Це змусило його активізувати свою діяльність у соціальних мережах та на своєму блозі. Його красномовство, ефектний підбір потрібних слів та вдала іронія на адресу Путіна та його оточення забезпечили йому велику підтримку серед російської молоді.

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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Найбільші протести в Москві за шість років У лютому 2017 року протести в десятках російських міст завершилися арештами понад тисячі демонстрантів, зокрема й Навального. Протести, які називають найбільшими у Москві з 2012 року, почалися після публікації Навальним даних, які начебто доводять зв'язок тодішнього прем'єра Росії Дмитра Медведєва із імперією нерухомості загальною вартістю в мільярди євро. 15 днями потому Навального звільнили.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Напади й насильство У квітні 2017 року Навального облили зеленкою і пошкодили око, внаслідок чого політик опинився у лікарні. Роговиця ока була пошкоджена назавжди. Навальний звинуватив російську владу в створенні перепон для лікування за кордоном через умовне ув'язнення за звинуваченням у корупції. Лише завдяки втручанню голови Ради з прав людини при президенті Росії йому вдалося виїхати до Іспанії на операцію.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Повторні арешти 2018 року Навальний опинився за ґратами на 30 діб. Після його звільнення у вересні на нього чекав новий 20-денний арешт. У квітні 2019 року ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав Навального під час процесу щодо "Кировлеса", коли політик протягом майже всього 2014 року перебував під домашнім арештом.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Замах на отруєння У липні 2019 року, через кілька тижнів після звільнення з-під чергового 10-денного арешту, Навального кинули за ґрати на 30 діб за порушення сурових російських законів про масові зібрання. Натомість політик звинуватив російську владу в отруєнні його алергенною речовиною під час відбування покарання.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Обшуки та заморожені активи Станом на грудень 2019 року Навальному вдалося заручитися підтримкою мільйонів прихильників завдяки соцмережам та Youtube. У штабквартирі очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією провели обшуки, а його знову заарештували. Співробітники фонду розповіли, що влада хотіла конфіскувати їхнє технічне обладнання. У березні 2020 року Навальний повідомив, що рахунки його та його родини були заморожені.

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