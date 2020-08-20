ЄС і НАТО вимагають покарати причетних до отруєння Навального

Після заяви уряду ФРН про те, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли бойовою хімічною речовиною з групи "Новачок", Євросоюз і НАТО різко засудили напад на політика та засновника "Фонду боротьби з корупцією" в РФ.

"Євросоюз найжорсткішим чином засуджує отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального", - йдеться у заяві верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, оприлюдненій у середу, 2 вересня. Він нагадав, що бойові отруйні речовини групи "Новачок" було розроблені у СРСР і згодом у Росії. "Застосування хімічної зброї за будь-яких обставин є цілковито неприйнятним та порушенням міжнародного права", - додав глава дипломатії ЄС.

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"Необхідно, щоб уряд Росії ретельно та прозоро розслідував замах на вбивство пана Навального. Випадок Олексія Навального не повинен залишитися нерозкритим. Відповідальні мають бути притягнуті до відповідальності", - наголосив Боррель.

НАТО обговорить можливі наслідки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що заява німецького уряду про те, що Навальний "став жертвою атаки з використанням хімічної речовини нервово-паралітичної дії з групи "Новачок", його "шокувала". "Я цілковито засуджую це", - зазначив генсек у заяві, наданій кореспонденту DW пресслужбою Альянсу.

"Застосування бойової речовини нервово-паралітичної дії означає, що проведення російською владою цілковитого та прозорого розслідування є ще більш нагальним. Відповідальні мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності", - зауважив Столтенберг.

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За його словами, НАТО проведе консультації з Німеччиною та іншими державами-членами Альянсу щодо можливих наслідків після підтвердження факту отруєння Навального. "НАТО розглядає будь-яке використання хімічної зброї як загрозу міжнародному миру та безпеці", - наголосив генсек.

Нагадаємо, уряд Німеччини заявив 2 серпня, що російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває на лікуванні в берлінській клініці Charité, був отруєний нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". Сліди отрути у взятих у Навального зразках виявили у спеціальній лабораторії Бундесверу. Канцлерка ФРН Анґела Меркель назвала отруєння "злочином" та вимагає пояснень від уряду Росії.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Обличчя російської опозиції Колишній юрист Олексій Навальний, пішовши у політику, став одним із найбільш відомих облич російської опозиції. Його популярність почалася 2008 року завдяки блогу, присвяченому випадкам зловживання службовим становищем представниками російської влади та найбільших державних компаній країни. Опубліковані ним викриття навіть призвели до відставок, що рідкість у російській політиці.

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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Повторні арешти 2018 року Навальний опинився за ґратами на 30 діб. Після його звільнення у вересні на нього чекав новий 20-денний арешт. У квітні 2019 року ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав Навального під час процесу щодо "Кировлеса", коли політик протягом майже всього 2014 року перебував під домашнім арештом.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Замах на отруєння У липні 2019 року, через кілька тижнів після звільнення з-під чергового 10-денного арешту, Навального кинули за ґрати на 30 діб за порушення сурових російських законів про масові зібрання. Натомість політик звинуватив російську владу в отруєнні його алергенною речовиною під час відбування покарання.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Обшуки та заморожені активи Станом на грудень 2019 року Навальному вдалося заручитися підтримкою мільйонів прихильників завдяки соцмережам та Youtube. У штабквартирі очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією провели обшуки, а його знову заарештували. Співробітники фонду розповіли, що влада хотіла конфіскувати їхнє технічне обладнання. У березні 2020 року Навальний повідомив, що рахунки його та його родини були заморожені.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний У комі після чаю в аеропорту 20 серпня речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку після того, як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебуває в комі та підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та натякнула на зв'язок із попередніми нападами на політика. Автор: Давід Мартін, Данило Білик

