 Стан Навального залишається важким, він досі підключений до ШВЛ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2020

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Стан Навального залишається важким, він досі підключений до ШВЛ

У берлінській клініці Charité заявляють, що Олексій Навальний перебуває у важкому стані, і очікують тривалого одужання.

Олексій Навальний перебуває в університетській клінці Charite у Берліні

Олексій Навальний перебуває в університетській клінці Charite у Берліні

У берлінській університетській клініці Charité заявляють, що російський опозиціонер Олексій Навальний, попри пом'якшення симптомів отруєння, й досі - у важкому стані, лікарі очікують тривалого процесу одужання.

Як повідомили у клініці в середу, 2 вересня, Навальний перебуває у палаті інтенсивної терапії та залишається підключеним до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Тому в лікарні, куди Навального доправили 22 серпня, розраховують, що його одужання буде тривалим. Лікарі також не виключають довгострокових наслідків отруєння для здоров'я політика, повідомляє агенція новин Reuters.

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Навальний був отруєний "Новачком"

Уряд Німеччини заявив 2 вересня, що російського опозиціонера отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок". Це було підтверджено спеціальною лабораторією Бундесверу, яка провела відповідне дослідження на замовлення Charité.

"Новачок" вже використовувався, за даними британських слідчих, при отруєннні подвійного агента ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у Великобританії в березні 2018 року. В отруєнні обвинувачують спецслужби Росії.

МЗС Німеччини вимагає від РФ пояснень

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що Німеччина гостро засуджує замах на Навального. За його словами, до німецького МЗС було викликано посла Росії, якому повідомили про вимогу уряду ФРН у повному обсязі та максимально прозоро прояснити обставини замаху на російського політика.

Зовнішньополітичний речник фракції ХДС/ХСС Юрґен Гардт (Jürgen Hardt) також відреагував на повідомлення про те, що в організмі російського опозиціонера було виявлено отруту "Новачок". Він назвав ці докази "приголомшливими", адже вони, на його думку, вказують на участь російської держави у замаху на Навального.

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Політик і блогер-розслідувач Олексій Навальний, за даними берлінської клініки Charite, таки був отруєний. Незручні для Кремля люди часто стають жертвами подібних нападів. Досьє DW.

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