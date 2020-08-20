Отруєння Навального: МЗС Німеччини викликало посла Росії

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Росії у Берліні через отруєння опозиційного російського політика Олексія Навального. Про це у середу, 2 вересня заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas).

Міністр наголосив, що уряд Німеччини гостро засуджує замах на Навального. "Йому (послу РФ. - Ред.) знову було однозначно повідомлено про вимогу федерального уряду у повному обсязі та максимально прозоро прояснити обставини цього вже безсумнівного отруєння Олексія Навального ", - додав Маас, цитує інформагенція dpa.

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У ХДС також засуджують отруєння Навального

Зовнішньополітичний речник фракції ХДС/ХСС Юрґен Гардт (Jürgen Hardt) також відреагував на повідомлення про те, що в організмі російського опозиціонера було виявлено отруту "Новачок". Він назвав ці докази "приголомшливими", адже вони, на його думку, вказують на участь російської держави у замаху на Навального.

"Йдеться про нервово-паралітичну речовину, яку, як і у випадку (подвійного агента ГРУ. - Ред.) Сергія Скрипаля, можна виробити лише у професійних лабораторіях, що перебувають виключно у державному підпорядкуванні", - пояснив Гардт.

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Уряд Німеччини каже про використання "Новачка"

Уряд ФРН 2 вересня заявив, що російського опозиціонера було отруєно нервово-паралітичною речовиною з так званої групи "Новачок". За словами речника уряду Штеффена Зайберт (Steffen Seibert), цей факт було підтверджено спеціальною лабораторією Бундесверу, яка провела дослідження на замовлення університетської клініки Charité у Берліні.

За словами Зайберта, уряд ФРН радитиметься з партнерами по ЄС та НАТО щодо "адекватної спільної реакції".

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