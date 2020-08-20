Charite: Результати обстеження Навального вказують на отруєння

Російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний, повідомила у понеділок, 24 серпня, берлінська клініка Charite. Про це свідчать результати його обстеження. Повідомляється, що речовина, виявлена в організмі Навального, не визначена, але лікарі виявили наявність інгібіторів холінестерази. Наявність токсину в організмі російського політика була доведено кількома незалежними лабораторіями. Відповідно до діагнозу, Навального лікують атропіном.

Стан здоров'я політика "серйозний", але загрози його життю немає, повідомили в клініці. Зараз Навальний перебуває у відділенні інтенсивної терапії та знаходиться у штучній комі, повідомили в лікарні. Довготривалі наслідки отруєння для його здоров’я, особливо для нервової системи, не виключаються.

Інгібітори холінестерази - це широкий спектр речовин, які містяться в деяких препаратах, а також в пестицидах та нервових агентах.

Омські лікарі виявили в організмі Навального "алкоголь та кофеїн"

Між тим минулого тижня в міністерстві охорони здоров'я Омської області в Росії повідомили, що лікарі Омської лікарні не виявили в організмі Навального отруту. "Оксибурати, барбітурати, стрихнін, судорожні або синтетичні отрути не виявлені. У сечі виявлений алкоголь та кофеїн", - повідомили у відомстві, передає агенція "Інтерфакс".

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Госпіталізація та транспортування до Німеччини

20 серпня російському опозиціонеру Навальному стало зле в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального на швидкій відвезли в лікарню. Він був госпіталізований в непритомному стані і доправлений в реанімацію з підключеним апаратом штучної вентиляції легень.

Оточення опозиціонера припускає, що політика могли отруїти чимось, підмішаним в чай. "Це було єдине, що він пив зранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину", - повідомила тоді прессекретарка політика Кіра Ярмиш.

Головний лікар Омської лікарні, в яку госпіталізували Навального, стверджував, що на "консиліумі з німецькими лікарями" було ухвалене рішення не переправляти Навального до Берліна до стабілізації стану. Однак у німецькому фонді Cinema for Peace заявили, що це не так, і бригада лікарів з Німеччини вважає пацієнта транспортабельним.

Після цього соратники Навального передали до Європейського суду з прав людини запит з проханням зобов'язати владу Росії дати дозвіл на його перевезення. ЄСПЛ в терміновому порядку задовольнив це клопотання. Крім того, дружина опозиціонера Юлія направила президенту РФ Володимиру Путіну офіційного листа "з вимогою про дозвіл транспортування Олексія Анатолійовича Навального до Федеративної Республіки Німеччина". 22 серпня літак Bombardier Challenger 604 німецької чартерної авіакомпанії, зафрахтований неурядовою організацією Cinema for Peace, доправив Навального до Берліна.

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