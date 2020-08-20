Отруєння незгодних: Навальний - не перший

Олексій Навальний - провідний російський опозиційний політик і блогер-розслідувач - перебуває у штучній комі у відділенні інтенсивної терапії берлінської клініки Charite. Йому стало зле 20 серпня - у літаку дорогою з Сибіру до Москви. У той день він нічого не їв і нічого, окрім чаю в кав'ярні аеропорту, не пив, стверджують люди, що супроводжували його. Повідомляється, що речовина, виявлена в організмі Навального, не визначена, але лікарі виявили наявність інгібіторів холінестерази. Наявність токсину в організмі російського політика була доведена кількома незалежними лабораторіями. Відповідно до діагнозу, Навального лікують атропіном. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш впевнена, що це було саме "умисне отруєння".

Це вже друге отруєння політика за останній рік: улітку 2019 року Навальний опинився в лікарні з діагнозом "гостра алергічна реакція". Лікарі політика припустили, що вона була викликана отруйними речовинами.

Примітно, що отруєння - це те, із чим нерідко стикалися опоненти Кремля: політики, журналісти, колишні силовики, бізнесмени - як усередині Росії, так і за кордоном. DW зібрала далеко не повний список найгучніших отруєнь.

Петро Верзілов із Pussy Riot: "Помста за розслідування вбивства" росіян у ЦАР

Видавцеві онлайн-видання "Медіазона" і учасникові гурту Pussy Riot Петру Верзілову стало зле 11 вересня 2018 року. Після кількох днів у токсикологічній реанімації московських лікарень Верзілов був переправлений до берлінської Charité. Німецькі лікарі висловили впевненість у тому, що Петро був отруєний, але не змогли встановити, якою речовиною. Неофіційно родичам лікарі в Москві говорили про отруєння атропіном, як говорила інша учасниця Pussy Riot Надія Толоконнікова, або іншими антихолінергічними препаратами. Петро назвав отруєння помстою за своє розслідування вбивства трьох російських журналістів в Центральноафриканській Республіці влітку 2018 року.

У Twitter Верзілов порівняв свої симптоми із симптомами Навального і написав, що його отруєння "ДУЖЕ схоже". Він також нагадав, що чим пізніше буде проведено аналіз, тим менше шансів ідентифікувати отруйну речовину.

Отруєння Скрипалів, "Новачок", "Боширов" і "Петров"

4 березня 2018 року у Великобританії були знайдені непритомними подвійний агент російських і британських спецслужб Сергій Скрипаль і його донька Юлія. За підозрою у скоєнні цього отруєння Скотленд-Ярд оголосив у розшук двох громадян Росії - Олександра Петрова і Руслана Боширова, заявивши, що це, імовірно, несправжні імена. Кілька журналістів незалежно один від одного дійшли висновку, що "Боширов" - це полковник ГРУ Анатолій Чепіга, а "Петров" - Олександр Мішкін, теж кадровий офіцер ГРУ.

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Отруйна речовина була ідентифікована британськими військовими хіміками як отрута групи нервово-паралітичних речовин "Новачок". Влада Великобританії безпосередньо звинуватила владу Росії в замаху. Це призвело до безпрецедентної хвилі висилання співробітників російських посольств із декількох десятків країн. Кремль звинувачення на свою адресу відкинув, президент Росії Володимир Путін назвав їх "маячнею". Полковника ГРУ Скрипаля він назвав "просто шпигуном", "зрадником батьківщини" і "покидьком": "Нікому не потрібно (його. - Ред.) труїти. Цей Скрипаль - зрадник, як я сказав. Його зловили, він був покараний. Ми його випустили", - заявив Путін.

Юлія і Сергій пережили замах із використанням "Новачка", але отрута забрала інше життя: через кілька тижнів кинутий до сміттєвого баку флакон, замаскований під дорогі парфуми, опинився в руках 44-річної безробітної Дон Стерджесс, яка після контакту з токсином померла.

Попри відмову взяти на себе відповідальність за отруєння, Путін розпорядився на початку 2019 року закрити центр розробки хімічної зброї в Шиханах Саратовської області, де, імовірно, розроблялися отрути групи "Новачок".

Володимир Кара-Мурза: два отруєння за півтора року

Володимир Кара-Мурза-молодший був помічником і соратником політика Бориса Нємцова. Його отруїли двічі протягом півтора року: уперше через три місяці після вбивства Нємцова - у травні 2015 року, вдруге - у лютому 2017 року. Обидва рази Кара-Мурза опинявся в комі.

Володимир Кара-Мурза

Сам потерпілий говорив, що у нього в діагнозі було зазначено саме отруєння. Але в тому ж 2017 році головний токсиколог Москви Юрій Остапенко, відповідаючи на питання DW, заявив, що підтверджень отруєння у 2015 році лікарі не мають. Французький лікар Паскаль Кінц, який проводив незалежні аналізи, стверджував, що виявив у організмі хворого сліди важких металів.

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Олександр Перепелічний: рідкісна отрута?

Перепелічний був російським бізнесменом, який втік до Великобританії у 2009 році. Вважається, що він допомагав міжнародним слідчим групам вивчати корупційні схеми російських чиновників, зокрема, тих, хто фігурував у справі юриста Сергія Магнітського. Перепелічний, якому було 44 роки, раптово помер під час пробіжки у 2012 році: незадовго до смерті він успішно пройшов медичне обстеження.

Спочатку причиною смерті вважався інфаркт, але пізніше у шлунку бізнесмена було виявлено отруйну речовину, яка міститься у рідкісній рослині гельземіум (Gelsemium Elegans). Після замаху на Скрипалів розслідування загибелі Перепелічного у Великобританії відновили, але довести вбивство слідство не змогло.

Чай із полонієм: Олександр Литвиненко

Колишній офіцер ФСБ Росії Олександр Литвиненко отримав політичний притулок у Великобританії в 2000 році. Литвиненко був тим, хто висував, можливо, найтяжчі звинувачення на адресу російських спецслужб і російського президента особисто. Так, він стверджував, що ФСБ влаштувала вибухи житлових будинків, а також деякі інші теракти в Росії.

Олександр Литвиненко

Колишній офіцер був отруєний чаєм у лондонському ресторані в листопаді 2006 року: розтин показав сліди полонію-210 - рідкісного і високорадіоактивного елемента. Лондон досі вимагає видачі підозрюваних у вбивстві - перш за все колишнього співробітника спецслужб і депутата Держдуми Андрія Лугового.

Анна Політковська: чай у літаку

Ні, журналістка Анна Політковська не померла від отруєння - її вбили у ліфті її власного будинку 7 жовтня 2007 року. Отруєння сталося за три роки до смерті: 2 вересня 2004 року журналістка "Новой газеты" летіла з Москви до Беслана, щоб висвітлювати захоплення терористами місцевої школи. У літаку їй стало зле, вона втратила свідомість. Її шпиталізували з діагнозом "отруєння невідомими токсинами" у Ростові-на-Дону. Пізніше аналізи, які могли би пролити світло на природу отруєння, виявилися знищеними.

Юрій Щекочихін: підозра на талій

Загибель Юрія Щекочихіна була загадковою: 53-річний журналіст-розслідувач улітку 2003 року став стрімко старішати і помирати: випадало волосся, відмовляли внутрішні органи, шкіра злазила шматками з тіла.

Щекочихін, як і Політковська, працював у "Новой газете", де займався розслідуваннями. Можливо, найвідоміша справа, про яку він писав - справа про контрабанду меблів через російську митницю через магазини "Три кита" і "Гранд". Щекочихін стверджував, що крім контрабанди меблів під "дахом" офіцерів ФСБ відбувається контрабанда наркотиків.

Довести, що це було отруєння, не вдалося: лікарі назвали причиною смерті рідкісний синдром Лаєлла. Натомість родичі і друзі припускали, що Юрій був отруєний талієм. Справа була відкрита тільки через чотири роки після його смерті, але слідство закінчилося безрезультатно.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Обличчя російської опозиції Колишній юрист Олексій Навальний, пішовши у політику, став одним із найбільш відомих облич російської опозиції. Його популярність почалася 2008 року завдяки блогу, присвяченому випадкам зловживання службовим становищем представниками російської влади та найбільших державних компаній країни. Опубліковані ним викриття навіть призвели до відставок, що рідкість у російській політиці.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Суперечливі парламентські вибори 2011 року Олексія Навального вперше заарештували на 15 діб за його роль в акції протесту перед Державною Думою у Москві. Причиною протестів стали повідомлення у соціальних мережах про фальсифікацію голосування на парламентських виборах, на яких перемогла партія влади "Єдина Росія". Після звільнення Навальний пообіцяв продовжити вести простестний рух.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Друге ув'язнення Через рік після повернення Володимира Путіна у президентське крісло, у 2013 році, опозиціонера знову затримали та засудили, цього разу до п'яти років ув'язнення, за обвинуваченням у розкраданні майна компанії "Кировлес". Утім, уже наступного дня він був звільнений за рішенням Верховного суду. Пізніше його все ж засудили до умовного строку.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Розширення антикремлівської платформи Попри проблеми з правосуддям Навальному дозволили взяти участь у виборах мера Москви 2013 року. Голосування завершилося для нього другим місцем після провладного кандидата Сергія Собяніна. Цей результат був сприйнятий як величезний успіх та став каталізатором опозиційного руху в Росії.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Курс на соцмережі Через антикремлівську риторику шлях на провладне телебачення Росії для Навального був закритий. Це змусило його активізувати свою діяльність у соціальних мережах та на своєму блозі. Його красномовство, ефектний підбір потрібних слів та вдала іронія на адресу Путіна та його оточення забезпечили йому велику підтримку серед російської молоді.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Президентські амбіції У грудні 2016 Навальний оголосив про формальний початок своєї кампанії на виборах президента Росії у березні 2018 року. Утім, нові звинувачення в корупції, які його прихильники називають політично мотивованими, поставили хрест на його шансах взяти участь у перегонах.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Рішення ЄСПЛ 2016 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення, визнавши порушення права Навального на чесний суд у процесі щодо "Кировлеса". Попри те, що Верховний суд Росії скасував вирок, за яким опозиціонер мав відсидіти п'ять років у в'язниці, у 2017 році суд у тому ж Кірові знову засудив Навального, тепер уже до умовного строку.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Найбільші протести в Москві за шість років У лютому 2017 року протести в десятках російських міст завершилися арештами понад тисячі демонстрантів, зокрема й Навального. Протести, які називають найбільшими у Москві з 2012 року, почалися після публікації Навальним даних, які начебто доводять зв'язок тодішнього прем'єра Росії Дмитра Медведєва із імперією нерухомості загальною вартістю в мільярди євро. 15 днями потому Навального звільнили.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Напади й насильство У квітні 2017 року Навального облили зеленкою і пошкодили око, внаслідок чого політик опинився у лікарні. Роговиця ока була пошкоджена назавжди. Навальний звинуватив російську владу в створенні перепон для лікування за кордоном через умовне ув'язнення за звинуваченням у корупції. Лише завдяки втручанню голови Ради з прав людини при президенті Росії йому вдалося виїхати до Іспанії на операцію.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Повторні арешти 2018 року Навальний опинився за ґратами на 30 діб. Після його звільнення у вересні на нього чекав новий 20-денний арешт. У квітні 2019 року ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав Навального під час процесу щодо "Кировлеса", коли політик протягом майже всього 2014 року перебував під домашнім арештом.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Замах на отруєння У липні 2019 року, через кілька тижнів після звільнення з-під чергового 10-денного арешту, Навального кинули за ґрати на 30 діб за порушення сурових російських законів про масові зібрання. Натомість політик звинуватив російську владу в отруєнні його алергенною речовиною під час відбування покарання.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Обшуки та заморожені активи Станом на грудень 2019 року Навальному вдалося заручитися підтримкою мільйонів прихильників завдяки соцмережам та Youtube. У штабквартирі очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією провели обшуки, а його знову заарештували. Співробітники фонду розповіли, що влада хотіла конфіскувати їхнє технічне обладнання. У березні 2020 року Навальний повідомив, що рахунки його та його родини були заморожені.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний У комі після чаю в аеропорту 20 серпня речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку після того, як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебуває в комі та підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та натякнула на зв'язок із попередніми нападами на політика. Автор: Давід Мартін, Данило Білик

