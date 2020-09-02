Коментар: Отруєння Навального - Берлін взяв курс на конфронтацію з Москвою

Відколи російський опозиційний лідер Олексій Навальний прибув до берлінської клініки "Шаріте" для лікування від імовірного отруєння, з'явилося чимало спекуляцій про те, як реагуватиме уряд Німеччини. Політики багато говорили про обурення, але ані канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), ані її міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas), схоже, не бажали по-справжньому давати прочуханки Росії. Це змінилося.

По-перше, уряд Німеччини оприлюднив чітку й недвозначну заяву, в якій сказано, що лабораторні тести показали: Навальний "без сумніву" був отруєний нервово-паралітичною речовиною з так званої групи "Новачок". Потім Маас та міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) виступили перед ЗМІ, сказавши, що російського посла запросили на "термінову розмову".

Єнс Турау

Зрештою, сама Меркель виступила перед пресою, щоб висловити своє обурення, сказавши, що отруєння було "замахом на вбивство". Навряд чи уряд міг ще чіткіше дати зрозуміти, що ситуація з Навальним фактично став останньою краплею: після анексії Росією Криму, переслідування російських опозиційних політиків у Німеччині, а також дезінформаційних кампаній, спрямованих на виборців у ФРН та загалом у ЄС.

Лікарі "Шаріте" оприлюднили заяву, в якій сказано, що Навальний залишається у важкому стані в реанімаційному відділенні. Його підключили до апарату штучної вентиляції легень, лікування людини, що перебуває в такому стані, за словами лікарів, буде дуже довгим. Важко уявити щось страшніше за отруєння нервово-паралітичною речовиною.

Час діяти

Якщо це більше ніж просто сильне обурення, уряд Німеччини повинен тепер добиватися чітких кроків проти Росії в межах Європейського Союзу. Москві повинна назвати речі своїми іменами та, нарешті, розслідувати цей замах на життя Навального. Якщо цього не станеться, запровадження нових санкцій напрошується саме по собі.

Уряд ризикує. Ніколи не знаєш, що може зробити президент Росії Володимир Путін, коли на нього чинять тиск: чи в Білорусі, чи в Сирії, чи ще десь, де Москва намагається грати м'язами. Але ця жорстка реакція необхідна, якщо посадовці Німеччини та ЄС вірні цінностям свободи, які вони відстоюють. Найближчі дні та тижні покажуть, якими будуть наслідки.