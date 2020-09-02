У МЗС України закликали до санкцій проти РФ через отруєння Навального

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву уряду Німеччини, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний хімічною нервово-паралітичною речовиною так званої групи "Новачок".

"Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ та закордоном. Переконані, що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати на цю нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком", - йдеться у повідомленні пресслужби МЗС у середу, 2 вересня.

У міністерстві наголосили, що на Росію мають накласти санкції через отруєння Навального. "Тільки одностайна рішуча позиція й твердий осуд цивілізованого світу, включаючи санкції, можуть змусити владу Росії припинити чинити злочини, брутально порушуючи прави людини та руйнуючи правові засади світоустрою як щодо провідних опозиційних політиків, так і цілих держав", - наголосили в МЗС України.

Напередодні уряд Німеччини повідомив, що спеціальна лабораторія Бундесверу підтвердила отруєння Олексія Навального речовиною так званої групи "Новачок".

Німецький уряд "категорично засуджує" напад на опозиційного політика. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель назвала злочином замах на російського опозиційного політика Олексія Навального і вимагає від уряду Росії пояснень цього інциденту.

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"Новачок" та загадкові отруєння опонентів Кремля

Це вже друге отруєння політика за останній рік: улітку 2019 року Навальний опинився в лікарні з діагнозом "гостра алергічна реакція". Лікарі політика припустили, що вона була викликана отруйними речовинами.

Речовина "Новачок" використовувалася, за даними британських слідчих, при отруєннні подвійного агента ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у Великобританії в березні 2018 року. В отруєнні обвинувачують спецслужби Росії.

Отруєння підозрювали і у випадку видавця онлайн-видання "Медіазона" Петра Верзілова. Лікарі клініки Charité, в якій також лікувався Верзілов, висловили впевненість у тому, що він був отруєний, але не змогли встановити, якою саме речовиною.

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