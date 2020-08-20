Міністерка оборони Німеччини: Система Путіна - це агресивний режим

Голова міністерства оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) гостро розкритикувала владу Росії після підтвердження інформації про те, що опозиційного російського політика Олексія Навального було отруєно речовиною з групи "Новачок".

"Ми хочемо добрих відносин з російським народом, але ми мусимо сприймати систему (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна такою, як вона є, - агресивним режимом, що без вагань намагатиметься просувати свої інтереси, застосовуючи зокрема й насильство, та постійно порушувати міжнародні правила поведінки", - заявила Крамп-Карренбауер у інтерв'ю для німецького видання Rheinische Post, фрагменти якого оприлюднено у четвер, 3 серпня.

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Міністерка оборони ФРН згадала про Україну

За словами Крамп-Карренбауер, випадок з отруєнням Навального пасує до загальної картини агресивних дій РФ у Європі, наприклад, систематичного та свідомого порушення Росією повітряного простору країн Балтії. "Швеція повідомляє про російські підводні човни поблизу шведських островів. Ми знаємо про агресивну поведінку Росії в Україні", - нагадала Крамп-Карренбауер.

Те, що російське керівництво знищує критиків як всередині крїни, так і за кордоном, за словами міністерки оборони ФРН, є добре відомим фактом. Випадок Навального, додала вона, лише підтвердив та унаочнив для всіх цей факт.

Крамп-Карренбауер також фактично порівняла російське керівництво із сирійським президентом Башаром Асадом. За її словами, отруєнням Навального Кремль поставив себе "на одну сходинку із тими, хто у минулому застосовував у Сирії хімічну зброю проти власного цивільного населення".

Навального отруїли "Новачком"

Напередодні у німецькому уряді повідомили, що Навального було отруєно речовиною з групи "Новачок". Це вже не перший випадок, коли Росії закидають спробу отруєння "Новачком" своїх опонентів. Так, влада Великобританії звинувачує Кремль у замаху на подвійного агента ГРУ Сергія Скрипаля за допомогою цієї речовини.

У берлінській клініці Charite, де зараз перебуває Навальний, повідомили, що попри пом'якшення симптомів отруєння Навальний досі перебуває у важкому стані та залишається підключеним до апарату штучної вентиляції легенів. Лікарі очікують на тривалий процес одужання та не виключають довгострокових наслідків для здоров'я політика.

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