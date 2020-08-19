Данія викликала посла Росії через порушення повітряного простору

Посла РФ викликали у МЗС Данії після порушення повітряного простору країни російським винищувачем безпосередньо під час навчань НАТО.
Міністерство закордонних справ Данії викликало посла Росії через порушення російським винищувачем данського повітряного простору під час навчань НАТО. Про це у вівторок, 1 вересня, заявив глава МЗС країни Єппе Кофод.
"Я дуже серйозно сприймаю неприпустиме порушення Росією данського повітряного простору. Це абсолютно важливо, аби кожен, включно із Росією, поважав базові правила та міжнародні принципи", - йдеться у заяві Кофода, яку цитує інфорагенція AFP.
За словами міністра, ця позиція була чітко висловлена російському послу під час розмови. "Було чітко сказано, що подібне не має трапитися знову", - додав міністр.
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У Північноатлантичному альянсі також висловили своє обурення інцидентом, який стався минулої п'ятниці над Балтійським морем поблизу данського острова Борнхольм. У заяві НАТО зазначається, що цей випадок "був першим з подібних за останні декілька років, і він свідчить про новий рівень російської провокативної поведінки".
За даними Альянсу, американський стратегічний бомбардувальник B-52 був перехоплений російським винищувачем Су-27. Він супроводжував літак США навіть у данському повітряному просторі над Борнхольмом, що було "грубим порушенням повітряного простору держави-члена НАТО", - йдеться у заяві організації.
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Перехоплений американський літак брав участь у військових навчаннях, під час яких шість бомбардувальників B-52 за один день мали пролетіти над усіма 30-ма країнами-членами НАТО. Під час цього польоту вони мали б відпрацьовувати взаємодію із близько 80 винищувачами різних держав Північноатлантичного альянсу.