Данія викликала посла Росії через порушення повітряного простору

Міністерство закордонних справ Данії викликало посла Росії через порушення російським винищувачем данського повітряного простору під час навчань НАТО. Про це у вівторок, 1 вересня, заявив глава МЗС країни Єппе Кофод.

"Я дуже серйозно сприймаю неприпустиме порушення Росією данського повітряного простору. Це абсолютно важливо, аби кожен, включно із Росією, поважав базові правила та міжнародні принципи", - йдеться у заяві Кофода, яку цитує інфорагенція AFP.

За словами міністра, ця позиція була чітко висловлена російському послу під час розмови. "Було чітко сказано, що подібне не має трапитися знову", - додав міністр.

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НАТО засудило "провокацію" РФ

У Північноатлантичному альянсі також висловили своє обурення інцидентом, який стався минулої п'ятниці над Балтійським морем поблизу данського острова Борнхольм. У заяві НАТО зазначається, що цей випадок "був першим з подібних за останні декілька років, і він свідчить про новий рівень російської провокативної поведінки".

За даними Альянсу, американський стратегічний бомбардувальник B-52 був перехоплений російським винищувачем Су-27. Він супроводжував літак США навіть у данському повітряному просторі над Борнхольмом, що було "грубим порушенням повітряного простору держави-члена НАТО", - йдеться у заяві організації.

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Бомбардувальники США у небі Альянсу

Перехоплений американський літак брав участь у військових навчаннях, під час яких шість бомбардувальників B-52 за один день мали пролетіти над усіма 30-ма країнами-членами НАТО. Під час цього польоту вони мали б відпрацьовувати взаємодію із близько 80 винищувачами різних держав Північноатлантичного альянсу.