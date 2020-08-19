 Данія викликала посла Росії через порушення повітряного простору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Данія викликала посла Росії через порушення повітряного простору

Посла РФ викликали у МЗС Данії після порушення повітряного простору країни російським винищувачем безпосередньо під час навчань НАТО.

Російський винищувач Су-27

Російський винищувач Су-27

Міністерство закордонних справ Данії викликало посла Росії через порушення російським винищувачем данського повітряного простору під час навчань НАТО. Про це у вівторок, 1 вересня, заявив глава МЗС країни Єппе Кофод.

"Я дуже серйозно сприймаю неприпустиме порушення Росією данського повітряного простору. Це абсолютно важливо, аби кожен, включно із Росією, поважав базові правила та міжнародні принципи", - йдеться у заяві Кофода, яку цитує інфорагенція AFP.

За словами міністра, ця позиція була чітко висловлена російському послу під час розмови. "Було чітко сказано, що подібне не має трапитися знову", - додав міністр.

Читайте також: Німеччина планує придбати у США 45 винищувачів F-18

НАТО засудило "провокацію" РФ

У Північноатлантичному альянсі також висловили своє обурення інцидентом, який стався минулої п'ятниці над Балтійським морем поблизу данського острова Борнхольм. У заяві НАТО зазначається, що цей випадок "був першим з подібних за останні декілька років, і він свідчить про новий рівень російської провокативної поведінки".

За даними Альянсу, американський стратегічний бомбардувальник B-52 був перехоплений російським винищувачем Су-27. Він супроводжував літак США навіть у данському повітряному просторі над Борнхольмом, що було "грубим порушенням повітряного простору держави-члена НАТО", - йдеться у заяві організації.

Читайте також: Російський винищувач Су-27 впав у Чорне море поблизу анексованого РФ Криму

Бомбардувальники США у небі Альянсу

Перехоплений американський літак брав участь у військових навчаннях, під час яких шість бомбардувальників B-52 за один день мали пролетіти над усіма 30-ма країнами-членами НАТО. Під час цього польоту вони мали б відпрацьовувати взаємодію із близько 80 винищувачами різних держав Північноатлантичного альянсу.

Дивитись відео 05:41

Німеччина без військ США: чому місцеві жителі проти (13.08.2020)

Також за темою

Polen Krakau | Solidarität mit Opposition in Belarus

Саміт ЄС щодо Білорусі: тиск на Лукашенка посилюється 19.08.2020

Голови держав та урядів Євросоюзу зберуться у середу, аби шукати вихід із кризи в Білорусі з огляду на масові антиурядові протести. Можливий крок - суттєве посилення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка.

Russland - Alexander Lukaschenko und Vladimir Putin

На кого орієнтується опозиція в Білорусі - на Захід чи Росію? 20.08.2020

Протестувальники в Мінську не розмахують прапорами Євросоюзу, як це було під час Євромайдану в Києві 2014 року. І без президента Олександра Лукашенка Білорусь лишається проросійською країною.

Deutschland München Sicherheitskonferenz MSC Wolfgang Ischinger

Ішинґер: Відносини ФРН і Росії досягли "нового дна" 31.08.2020

"Нового дна" відносини ФРН і Росії досягли після ситуації з Олексієм Навальним, заявив Der Spiegel глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер. Він не вірить в успіх санкцій щодо РФ.

Реклама

Докладно

Багато українців нехтують захисними масками (DW/O. Zhuravlova)

Коронавірус у провінції: захисти себе сам? (відео)

Чим далі від Києва, тим гірша ситуація з коронавірусом - чи так це? Репортаж DW з Кагарлика.  

Knorr

"Циганський соус" перейменують, але що це змінить?

Назва "циганський соус" стане історією, але чи допоможе це подолати справжні проблеми сінті та ромів?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  