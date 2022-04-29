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Військові навчання

Військові навчання - форма бойової підготовки військ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "військові навчання".

Під час військових навчань підрозділи збройних сил, які беруть у них участь, виконують навчальні завдання в умовах, максимально наближених до бойових. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

США проводять військові навчання із ЗСУ у Німеччині - Пентагон

США проводять військові навчання із ЗСУ у Німеччині - Пентагон 29.04.2022

65-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини п'ятниці, 29 квітня.
Латвія розпочинає військові навчання за участю підрозділів НАТО

Латвія розпочинає військові навчання за участю підрозділів НАТО 18.04.2022

Загальна ціль навчань - покращити інтеграцію національних та союзних сил для вирішення оборонних завдань.
НАТО проводить масштабні навчання на тлі війни Росії в Україні

НАТО проводить масштабні навчання на тлі війни Росії в Україні 14.03.2022

Маневри запланували ще задовго до російського вторгнення в Україну. В них беруть участь близько 30 тисяч солдатів із 27 країн.
Війська РФ залишаться у Білорусі для продовження навчань

Війська РФ залишаться у Білорусі для продовження навчань 20.02.2022

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін повідомив, що білоруський та російський лідери ухвалили рішення продовжити військові маневри з огляду на "нарощування військової активності біля зовнішніх рубежів" Союзної держави.
Росія провела стратегічні ядерні військові навчання

Росія провела стратегічні ядерні військові навчання 19.02.2022

Військові навчання РФ проходили під керівництвом Володимир Путіна і за участі Олександра Лукашенка. Військові запустили балістичні та крилаті ракети.

Боєздатність української армії: що ЗСУ може протиставити військовій агресії Росії? (18.02.2022) 18.02.2022

За вісім років війни армія України зазнала кардинальних змін. DW з'ясувала слабкі й сильні сторони українського війська і що ЗСУ можуть протиставити Росії у разі повномасштабного вторгнення.
Підготовка до війни з Україною - не блеф. CIT про рух військ біля кордону

Підготовка до війни з Україною - не блеф. CIT про рух військ біля кордону 18.02.2022

Росія заявляє про відведення військ після навчань поблизу українського кордону. Але розслідувачі з CIT упевнені, що сил, які залишилися в районі маневрів, вистачить для початку масштабної війни.
У Росії 19 лютого проведуть ядерні навчання під керівництвом Путіна

У Росії 19 лютого проведуть ядерні навчання під керівництвом Путіна 18.02.2022

У рамках маневрів, які відбудуться у суботу під керівництвом президента Росії, відбудуться пуски балістичних та крилатих ракет, повідомило російське міністерство оборони.
Союзна рішучість на полігонах Білорусі та на кордоні з Україною

"Союзна рішучість" на полігонах Білорусі та на кордоні з Україною 15.02.2022

Що кажуть про білорусько-російські навчання "Союзна рішучість - 2022" жителі регіонів, які межують з армійськими полігонами, і чи вірять у те, що військові з РФ залишаться в Білорусі. З'ясовувала DW.
Наскільки небезпечні для України російські навчання у Чорному морі?

Наскільки небезпечні для України російські навчання у Чорному морі? 15.02.2022

Масштабні військово-морські навчання Росії, що розпочалися у Чорному морі, підсилюють напруженість через загрозу російського вторгнення в Україну. Чому це небезпечно і що з цим робити - у статті DW.
Білорусь запевняє Україну у відсутності загроз

Білорусь запевняє Україну у відсутності загроз 14.02.2022

Під час телефонної розмови міністри оборони Білорусі та України запевнили у відсутності загроз з обох боків. Також вони домовилися про двосторонній візит аташе з питань оборони на військові навчання.

Україна скликає зустріч ОБСЄ через загрози на кордонах

Україна скликає зустріч ОБСЄ через загрози на кордонах 13.02.2022

Москва не відповіла на вимоги Києва надати за 48 годин дані про військові навчання, тому Україна скликає зустріч з РФ та усіма державами-учасницями Віденського документа, повідомив Дмитро Кулеба.
РФ має 48 годин: Україна вимагає надати дані щодо військових навчань

"РФ має 48 годин": Україна вимагає надати дані щодо військових навчань 11.02.2022

Росія має надати протягом 48 годин точні дані про військові навчання поблизу кордонів Україні, повідомив глава українського МЗС Дмитро Кулеба. У разі відмови Кремля Київ ініціює зустріч країн-учасниць ОБСЄ.
Коментар: Захід намагається зрозуміти стратегію Путіна

Коментар: Захід намагається зрозуміти стратегію Путіна 11.02.2022

Президент РФ Володимир Путін брязкає зброєю тільки задля того, аби покращити свої переговорні позиції, чи все ж таки він готується до вторгнення, задається питанням оглядач FAZ Ніколас Буссе.
Що думають білоруси про військове зближення Мінська з Москвою?

Що думають білоруси про військове зближення Мінська з Москвою? 11.02.2022

Зі "східноєвропейської Швейцарії" Білорусь перетворюється на російський плацдарм для можливого вторгнення в Україну. Як військове зближення Мінська та Москви може вплинути на настрої білорусів?
Коментар: Союзна хитрість-22, або Лукашенко - новий піхотинець Путіна?

Коментар: "Союзна хитрість-22", або Лукашенко - новий піхотинець Путіна? 10.02.2022

Армія Білорусі перетворюється на приватну військову компанію Лукашенка на службі та утриманні РФ. Такою є плата за карт-бланш Кремля на дії білоруського правителя всередині країни, вважає Іван Преображенський.
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