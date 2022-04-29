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Військові навчання - форма бойової підготовки військ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "військові навчання".
Під час військових навчань підрозділи збройних сил, які беруть у них участь, виконують навчальні завдання в умовах, максимально наближених до бойових. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.