"Справа Навального": Росія запровадила проти ЄС санкції у відповідь

Росія ухвалила санкції у відповідь на обмежувальні заходи Європейського Союзу, запроваджені через отруєння Олексія Навального. Про це в четвер, 12 листопада, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Оскільки локомотивом санкцій Євросоюзу у зв'язку з Навальним була Німеччина, оскільки ці санкції прямо зачіпають керівних співробітників адміністрації президента Російської Федерації, наші санкції у відповідь будуть дзеркальними", - розповів Лавров.

Він зазначив, що російські обмежувальні заходи вже ухвалені і у Кремлі незабаром повідомлять про них німецьким і французьким колегам. "Ці санкції будуть проти керівних співробітників апаратів керівників ФРН і Франції", - додав міністр.

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Санкції ЄС через отруєння Навального

Нагадаємо, що 15 жовтня в офіційному віснику ЄС було опубліковано список осіб і організацій, які потрапили під дію санкцій, запроваджених Європейським Союзом через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Обмеження передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожування фінансових активів на території об'єднання.

ЄС запровадив санкції щодо начальника управління президента РФ з питань внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка, повноважного представника президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла, директора Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ) Олександра Бортнікова, а також заступників міністра оборони РФ Олексія Криворучка і Павла Попова. Обмеження Євросоюзу були запроваджені і проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій, в одному з підрозділів якого, як вважають, за радянських часів була створена отрута "Новачок".

Майже одразу про приєднання до цього пакету санкцій заявили і в МЗС Великобританії. Запровадження обмежувальних заходів також привітали у Сполучених Штатах Америки.