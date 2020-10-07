 Отруєння Навального: ЄС запровадив санкції щодо шістьох росіян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Отруєння Навального: ЄС запровадив санкції щодо шістьох росіян

Євросоюз запровадив санкції проти шістьох російських посадовців та наукового інституту через отруєння Олексія Навального. Окремим рішенням запроваджено санкції щодо російського бізнесмена Євгена Пригожина.

ЄС запровадив санкції проти шести російських посадовців та наукового інституту через отруєння Олексія Навального

ЄС запровадив санкції проти шести російських посадовців та наукового інституту через отруєння Олексія Навального

Європейський Союз запровадив санкції щодо шістьох російських високопосадовців та наукового інституту через отруєння опонента Кремля Олексія Навального. Рішення щодо санкцій та список підсанкційних осіб опубліковано у четвер, 15 жовтня, в офіційному віснику ЄС.

Читайте також: Під прицілом опоненти Кремля: довга рука московської агентури на Заході

ЄС запровадив санкції щодо начальника управління президента РФ з питань внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка, повноважного представника президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла, директора Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ) Олександра Бортнікова, а також заступників міністра оборони РФ Олексія Криворучка і Павла Попова.

Також ЄС запровадив санкції проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій, в одному з підрозділів якого, як вважають, за радянських часів була створена отрута "Новачок".

Санкції передбачають  заборону на в'їзд до ЄС і заморожування фінансових активів на території об'єднання. 

Санкції ініціювали спільно Німеччина та Франція

Ініціаторами цих санкцій є Німеччина та Франція. Вони пояснили такий крок тим, що Росія так і не виконала вимогу про розслідування отруєння Навального. Москва не надала "переконливого пояснення" щодо отруєння опозиціонера, зазначили глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) та його французький колега Жан-Ів Ле Дріан у спільній заяві. "А тому ми вважаємо, що немає жодного іншого правдоподібного пояснення отруєння пана Навального, окрім російської участі та відповідальності", - наголосили міністри.

Вони уточнили, що санкції стосуватимуться осіб, які в силу своїх посад "вважаються відповідальними за цей злочин і порушення міжнародного права", а також однієї установи, залученої до програми розробки отрути "Новачок".

Раніше експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили сліди отруйної речовини групи "Новачок" у крові Навального. Сам він у інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel заявив, що за його отруєнням стоїть Путін. Опозиціонер уточнив, що не має інших пояснень того, що сталося. Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на Олексія Навального.

Санкції щодо Євгена Пригожина

Окремим рішенням ЄС запровадив санкції щодо відомого російського бізнесмена Євгена Пригожина через фінансову підтримку діяльності приватної військової компанії Вагнера в Лівіїы, таким чином, порушення ембарго на постачання зброї до цієї країни.

Читайте також: Лавров пригрозив ЄС припиненням діалогу 

Дивитись відео 03:01

Німецький токсиколог про "Новачок" і отруєння Навального (08.09.2020)

Також за темою

Frankreich | Treffen der Außenminister Jean-Yves Le Drian und Heiko Maas in Paris

Отруєння Навального: Німеччина і Франція пропонують нові санкції проти РФ 07.10.2020

Німеччина і Франція запропонують європейським парнерам запровадити нові санкції проти Росії через отруєння Олексія Навального, заявили глави МЗС обох країн.

Charité entlässt Kremlkritiker Nawalny

У ЄС визначилися, кого покарають за отруєння Навального 14.10.2020

ЄС запровадить санкції проти шістьох осіб та однієї організації з Росії через отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Heiko Maas Bundesaußenminister

Маас пригрозив Росії "неминучими" санкціями через отруєння Навального 07.10.2020

Глава МЗС ФРН Гайко Маас після оприлюднення звіту ОЗХЗ щодо отруєння Олексія Навального заявив, що німецький уряд найближчими днями радитиметься в ЄС щодо санкцій.

Реклама

Докладно

Символічне фото до теми плагіат: ножиці, скотч та стос паперу разом з табличками copy, and paste

Чому в Україні досі не карають за плагіат у наукових роботах

Плагіатори в Україні не лише не мають проблем з політичною кар'єрою - їх не можуть позбавити навіть наукового ступеню.  

Соєві плантації у Бразилії

Як перетворити убивцю клімату на його захисника?

Iснують і щадні методи ґрунтообробки. Докладніше - у матеріалі DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  