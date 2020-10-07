Отруєння Навального: ЄС запровадив санкції щодо шістьох росіян

Європейський Союз запровадив санкції щодо шістьох російських високопосадовців та наукового інституту через отруєння опонента Кремля Олексія Навального. Рішення щодо санкцій та список підсанкційних осіб опубліковано у четвер, 15 жовтня, в офіційному віснику ЄС.

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ЄС запровадив санкції щодо начальника управління президента РФ з питань внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка, повноважного представника президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла, директора Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ) Олександра Бортнікова, а також заступників міністра оборони РФ Олексія Криворучка і Павла Попова.

Також ЄС запровадив санкції проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій, в одному з підрозділів якого, як вважають, за радянських часів була створена отрута "Новачок".

Санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожування фінансових активів на території об'єднання.

Санкції ініціювали спільно Німеччина та Франція

Ініціаторами цих санкцій є Німеччина та Франція. Вони пояснили такий крок тим, що Росія так і не виконала вимогу про розслідування отруєння Навального. Москва не надала "переконливого пояснення" щодо отруєння опозиціонера, зазначили глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) та його французький колега Жан-Ів Ле Дріан у спільній заяві. "А тому ми вважаємо, що немає жодного іншого правдоподібного пояснення отруєння пана Навального, окрім російської участі та відповідальності", - наголосили міністри.

Вони уточнили, що санкції стосуватимуться осіб, які в силу своїх посад "вважаються відповідальними за цей злочин і порушення міжнародного права", а також однієї установи, залученої до програми розробки отрути "Новачок".

Раніше експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили сліди отруйної речовини групи "Новачок" у крові Навального. Сам він у інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel заявив, що за його отруєнням стоїть Путін. Опозиціонер уточнив, що не має інших пояснень того, що сталося. Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на Олексія Навального.

Санкції щодо Євгена Пригожина

Окремим рішенням ЄС запровадив санкції щодо відомого російського бізнесмена Євгена Пригожина через фінансову підтримку діяльності приватної військової компанії Вагнера в Лівіїы, таким чином, порушення ембарго на постачання зброї до цієї країни.

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