Отруєння Навального: ЄС запровадив санкції щодо шістьох росіян

Євросоюз запровадив санкції проти шістьох російських посадовців та наукового інституту через отруєння Олексія Навального. Окремим рішенням запроваджено санкції щодо російського бізнесмена Євгена Пригожина.
ЄС запровадив санкції проти шести російських посадовців та наукового інституту через отруєння Олексія Навального
Європейський Союз запровадив санкції щодо шістьох російських високопосадовців та наукового інституту через отруєння опонента Кремля Олексія Навального. Рішення щодо санкцій та список підсанкційних осіб опубліковано у четвер, 15 жовтня, в офіційному віснику ЄС.
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ЄС запровадив санкції щодо начальника управління президента РФ з питань внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка, повноважного представника президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла, директора Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ) Олександра Бортнікова, а також заступників міністра оборони РФ Олексія Криворучка і Павла Попова.
Також ЄС запровадив санкції проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій, в одному з підрозділів якого, як вважають, за радянських часів була створена отрута "Новачок".
Санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожування фінансових активів на території об'єднання.
Ініціаторами цих санкцій є Німеччина та Франція. Вони пояснили такий крок тим, що Росія так і не виконала вимогу про розслідування отруєння Навального. Москва не надала "переконливого пояснення" щодо отруєння опозиціонера, зазначили глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) та його французький колега Жан-Ів Ле Дріан у спільній заяві. "А тому ми вважаємо, що немає жодного іншого правдоподібного пояснення отруєння пана Навального, окрім російської участі та відповідальності", - наголосили міністри.
Вони уточнили, що санкції стосуватимуться осіб, які в силу своїх посад "вважаються відповідальними за цей злочин і порушення міжнародного права", а також однієї установи, залученої до програми розробки отрути "Новачок".
Раніше експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили сліди отруйної речовини групи "Новачок" у крові Навального. Сам він у інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel заявив, що за його отруєнням стоїть Путін. Опозиціонер уточнив, що не має інших пояснень того, що сталося. Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на Олексія Навального.
Окремим рішенням ЄС запровадив санкції щодо відомого російського бізнесмена Євгена Пригожина через фінансову підтримку діяльності приватної військової компанії Вагнера в Лівіїы, таким чином, порушення ембарго на постачання зброї до цієї країни.
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