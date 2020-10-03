 Маас пригрозив Росії ″неминучими″ санкціями через отруєння Навального | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2020

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Новини

Маас пригрозив Росії "неминучими" санкціями через отруєння Навального

Глава МЗС ФРН Гайко Маас після оприлюднення звіту ОЗХЗ щодо отруєння Олексія Навального заявив, що німецький уряд найближчими днями радитиметься в ЄС щодо санкцій.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у Бундестазі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у Бундестазі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив про "неминучі санкції" проти Росії, якщо вона не сприятиме розслідуванню отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Читайте також: Експерти ОЗХЗ підтвердили отруєння Навального речовиною групи "Новачок"

Про це Маас сказав під час виступу в Бундестазі у середу, 7 жовтня, - наступного дня після оприлюднення висновку експертів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), які підтвердили сліди отруйної речовини групи "Новачок" у крові Навального. Таке серйозне порушення міжнародного права не може залишитися без наслідків, наголосив міністр, повідомляє інформагентство dpa.

За словами Мааса, якщо Москва не сприятиме розслідуванню отруєння, то "цілеспрямовані та співмірні санкції" проти відповідальних з російського боку стануть неминучими. Він додав, що Росії краще зробити все, щоб ці санкції не запровадили. Міністр переконаний, що Москва сама повинна проявити інтерес щодо повного розслідування звинувачень проти неї. Однак замість прояснення обставин справи з РФ дотепер лунали лише "абсурдні закиди", зауважив він.

Міністр повідомив, що найближчими днями обговорить з представниками інших країн ЄС кроки у відповідь на отруєння Навального.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Гайко Маас в інтерв'ю заявив, що прогнозує ухвалення Євросоюзом санкцій через отруєння Навального, якщо експерти ОЗХЗ підтвердять, що опозиціонера отруїли бойовою отрутою "Новачок"

Нещодавно Навальний у інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel заявив, що за його отруєнням стоїть Путін. Він уточнив, що не має інших пояснень того, що сталося.

Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на Олексія Навального.

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