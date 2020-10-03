 Навальний назвав Шредера ″хлопчиком на побігеньках у Путіна″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2020

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Новини

Навальний назвав Шредера "хлопчиком на побігеньках у Путіна"

Російський опозиціонер Олексій Навальний дав розлоге інтерв'ю німецькому таблоїду Bild, у якому закликав владу ФРН заборонити в'їзд тим, хто отримує преференції від режиму Володимира Путіна, і заморозити їхні активи.

Олексій Навальний

Олексій Навальний

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який проходить курс реабілітації в Берліні після отруєння "Новачком", дав розлоге інтерв'ю німецькому таблоїду Bild. В опублікованій у ніч на середу, 7 жовтня, розмові він, зокрема, висловив думку щодо колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder), який нині очолює раду директорів компанії "Роснефть".

"Шредер був канцлером наймогутнішої країни Європи. А тепер він - хлопчик на побігеньках у Путіна, захищає вбивцю", - сказав Навальний німецькому виданню. Таким чином він прокоментував заяву колишнього німецького політика, який назвав повідомлення про замах на російського опозиціонера "спекуляціями" і вказав на відсутність "доведених фактів" отруєння.

"Це принизливо для німецького народу. І особливо для лабораторії Бундесверу (що підтвердила отруєння Навального "Новачком". - Ред.). Вони що, сфальсифікували результат свого дослідження?", - запитав Навальний.

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Російський опозиціонер наголосив, що на його особисту думку, як адвоката, який багато років вивчав діяльність енергокомпаній "Роснефть" і "Газпром", колишній канцлер отримує в Росії не лише офіційну зарплату. "У мене немає документа, де чорним по білому написано: ось, пане Шредер, ваш портфель, набитий грошима. Але у мене немає жодних сумнівів, що Шредер отримує таємні платежі", - запевнив політик.

Він також поставив колишнього німецького канцлера в один ряд з російськими олігархами, які, на його думку, оббирають населення Росії. "Я хочу, щоб людям у Росії була доступна така ж медична допомога, яку я отримав в (берлінській клініці. - Ред.) Charité. Але навіть у найбагатших людей Росії немає такого доступу до медицини, тому що таких лікарень в Росії просто немає. А чому? Через Путіна і його друзів - таких людей, як Ґергард Шредер. Вони розкрадають російські гроші і роблять росіян бідними", - упевнений політик.

Санкції проти оточення Путіна

На питання про те, як тепер треба діяти щодо Росії канцлерці Німеччини Анґелі Меркель (Angela Merkel), Навальний заявив про необхідність запровадити персональні санкції, спрямовані проти найближчого оточення Путіна.

"Вони вбивають людей, тому що хочуть залишатися при владі. Вони розкрадають кошти, крадуть мільярди, а на вихідні летять у Берлін або Лондон, купують дорогі квартири і сидять у кав'ярнях. Санкції проти цілої країни не діють. Найважливіше - заборонити в'їзд тим, хто отримує преференції від режиму, і заморозити їхні активи. Олігархів і високопоставлених чиновників, найближчого оточення Путіна ", - вважає він.

"Якби я боявся, мені було би соромно"

Опозиціонер також додав, що не відчуває страху перед російською владою. За його словами, активістам і журналістам у російських регіонах ведеться набагато складніше.

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"Активісти, які проводять політичну роботу в регіонах, або незалежні журналісти, які пишуть про Кавказ, - ось вони справді сміливі, - зауважив Навальний. - Як журналістка Ірина Славіна, яка недавно підпалила себе, після того як її цькували довгі роки". За словами Навального, його захищає популярність. Під час спроби вбити його знайшлися добрі люди, які організували літак, щоб доставити його на лікування в Німеччині. Але коли вбивають незалежних активістів і журналістів у регіонах, про це не знає ніхто, крім членів їхніх сімей. "Якби я боявся, мені було би соромно. Тому що я знаю, що людям у регіонах доводиться переносити набагато більше, ніж мені", - сказав він.

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Нагадаємо, російському опозиціонеру стало зле 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували. 22 серпня Навального доставили для лікування в Берлін. Росіянин 19 діб перебував у штучній комі. 23 вересня Навального виписали з клініки Charité в Берліні.

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Експерти спецлабораторії збройних сил Німеччини на прохання клініки Charité провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди отрути "Новачок". Згодом аналогічні висновки оприлюднили лабораторії в Швеції та Франції, а днями отруєння Навального "Новачком" підтвердили й експерти ОЗХЗ.

У Берліні очікують, що Москва пояснить ситуацію з Навальним і не виключають санкцій. Натомість Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на Навального і надсилала Берліну кілька запитів про правову допомогу.

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