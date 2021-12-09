  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт

Ґергард Шредер

Ґергард Шредер - німецький політик, колишній канцлер Німеччини (з 1998 до 2005 року).

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Катаріна Ґюнтер-Вюнш та Кай Веґнер

Берлін обговорює службовий роман відомих політиків

Берлін обговорює службовий роман відомих політиків

Про роман бургомістра Берліна і сенаторки з питань освіти говорять усі.
Суспільство9 січня 2024 р.
Вітраж Маркуса Люперца для церкви Маркткірхе у Ганновері, на якому зображено Мартіна Лютера і гігантських мух

У ФРН освятили вітраж, який церкві хотів подарувати Шредер

У ФРН освятили вітраж, який церкві хотів подарувати Шредер

Вітраж із зображенням Мартіна Лютера в оточенні гігантських мух після довгих суперечок встановили у церкві Ганновера.
Релігія2 листопада 2023 р.
Ґергард Шредер і Володимир Путін

Чому Шредер програв суд і позбувся довічного офісу в Берліні

Чому Шредер програв суд і позбувся довічного офісу в Берліні

Щоб користуватися привілеями за державний кошт, колишні лідери Німеччини мають і далі служити своїй країні.
Політика4 травня 2023 р.
Директор Nord Stream 2 Маттіас Варніґ

Німецький друг Путіна: Кажеш про Донецьк, а атакуєш Київ?

Німецький друг Путіна: Кажеш про Донецьк, а атакуєш Київ?

Директор Nord Stream 2 Маттіас Варніґ, якого вважають близьким другом Путіна, розкрив деталі розмов із президентом РФ.
Політика30 січня 2023 р.
Святкування відключення АЕС Гронде в 2021 році

Атомна енергетика в Німеччині - від любові до ненависті

Атомна енергетика в Німеччині - від любові до ненависті

Спершу німці були в захваті від атомної енергетики, а після - оголосили їй війну. Деталі - в галереї DW.
Економіка18 жовтня 2022 р.16 фото
Глава "Газпрому" Олексій Міллер (л) та колишній співробітник компанії, екканцлер ФРН Ґергард Шредер

Хто, крім Шредера: у ФРН склали "реєстр" лобістів "Газпрому"

Хто, крім Шредера: у ФРН склали "реєстр" лобістів "Газпрому"

Які німецькі політики та ГО допомагали посилювати газову залежність ФРН від РФ? Журналісти Correktiv склали досьє.
Економіка26 вересня 2022 р.
Показати більше
Пропустити розділ DW рекомендує

DW рекомендує

Мануела Швезіґ під час відвідин приймального терміналу "Північний потік-2" в Любміні у жовтні 2020 року

Як "Північний потік-2" зруйнував кар'єру зірки СДПН у ФРН

У ФРН набирає обертів скандал навколо фонду, який Мануела Швезіґ створювала за методичкою "Газпрому".
Політика20 квітня 2022 р.
external

Ґергард Шредер і Володимир Путін - небезпечна дружба

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер, по суті, опинився в політичній ізоляції після вторгнення РФ в Україну.
Політика3 березня 2022 р.02:31 хв.
Deutschland Symbolbild deutsche Presseschau Presse

Німецька преса: "Час дистанціюватися від Шредера"

Німецькі ЗМІ критикують недостатньо чітку позицію канцлера Олафа Шольца щодо загрози російського вторгнення в Україну.
Політика1 лютого 2022 р.
Шредер вітає Путіна з черговим вступом на посаду президента РФ, 7 травня 2018 року

Початок кінця кремлівської "шредеризації" німецької політики

Очільниця МЗС Німеччини хоче припинити підгодовування політичної еліти ФРН, вважає Андрій Гурков.
Економічний оглядач DW Андрій Гурков
Андрій Гурков
Коментар
Політика1 лютого 2022 р.
external

Віталій Кличко про розчарування Німеччиною

Мер Києва пояснив DW, чому розчарований позицією ФРН на тлі загострення ситуації на українсько-російському кордоні.
Політика28 січня 2022 р.13:05 хв.
Анґела Меркель махає рукою з вікна автомобіля

Що Анґела Меркель робитиме на пенсії

Що чекає на Анґелу Меркель після 16 років канцлерства і яку пенсію вона отримуватиме?
Політика9 грудня 2021 р.