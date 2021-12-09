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Ґергард Шредер
Ґергард Шредер - німецький політик, колишній канцлер Німеччини (з 1998 до 2005 року).
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Докладно
Берлін обговорює службовий роман відомих політиків
Берлін обговорює службовий роман відомих політиків
Про роман бургомістра Берліна і сенаторки з питань освіти говорять усі.
Суспільство
09.01.2024
9 січня 2024 р.
У ФРН освятили вітраж, який церкві хотів подарувати Шредер
У ФРН освятили вітраж, який церкві хотів подарувати Шредер
Вітраж із зображенням Мартіна Лютера в оточенні гігантських мух після довгих суперечок встановили у церкві Ганновера.
Релігія
02.11.2023
2 листопада 2023 р.
Чому Шредер програв суд і позбувся довічного офісу в Берліні
Чому Шредер програв суд і позбувся довічного офісу в Берліні
Щоб користуватися привілеями за державний кошт, колишні лідери Німеччини мають і далі служити своїй країні.
Політика
04.05.2023
4 травня 2023 р.
Німецький друг Путіна: Кажеш про Донецьк, а атакуєш Київ?
Німецький друг Путіна: Кажеш про Донецьк, а атакуєш Київ?
Директор Nord Stream 2 Маттіас Варніґ, якого вважають близьким другом Путіна, розкрив деталі розмов із президентом РФ.
Політика
30.01.2023
30 січня 2023 р.
Атомна енергетика в Німеччині - від любові до ненависті
Атомна енергетика в Німеччині - від любові до ненависті
Спершу німці були в захваті від атомної енергетики, а після - оголосили їй війну. Деталі - в галереї DW.
Економіка
18.10.2022
18 жовтня 2022 р.
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Хто, крім Шредера: у ФРН склали "реєстр" лобістів "Газпрому"
Хто, крім Шредера: у ФРН склали "реєстр" лобістів "Газпрому"
Які німецькі політики та ГО допомагали посилювати газову залежність ФРН від РФ? Журналісти Correktiv склали досьє.
Економіка
26.09.2022
26 вересня 2022 р.
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У ФРН набирає обертів скандал навколо фонду, який Мануела Швезіґ створювала за методичкою "Газпрому".
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20.04.2022
20 квітня 2022 р.
Ґергард Шредер і Володимир Путін - небезпечна дружба
Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер, по суті, опинився в політичній ізоляції після вторгнення РФ в Україну.
Політика
03.03.2022
3 березня 2022 р.
02:31 хв.
Німецька преса: "Час дистанціюватися від Шредера"
Німецькі ЗМІ критикують недостатньо чітку позицію канцлера Олафа Шольца щодо загрози російського вторгнення в Україну.
Політика
01.02.2022
1 лютого 2022 р.
Початок кінця кремлівської "шредеризації" німецької політики
Очільниця МЗС Німеччини хоче припинити підгодовування політичної еліти ФРН, вважає Андрій Гурков.
Андрій Гурков
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Політика
01.02.2022
1 лютого 2022 р.
Віталій Кличко про розчарування Німеччиною
Мер Києва пояснив DW, чому розчарований позицією ФРН на тлі загострення ситуації на українсько-російському кордоні.
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28.01.2022
28 січня 2022 р.
13:05 хв.
Що Анґела Меркель робитиме на пенсії
Що чекає на Анґелу Меркель після 16 років канцлерства і яку пенсію вона отримуватиме?
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09.12.2021
9 грудня 2021 р.