У ФРН освятили вітраж, який церкві хотів подарувати Шредер

Вітраж із зображенням Мартіна Лютера в оточенні гігантських мух після довгих суперечок встановили й освятили у церкві Ганновера. Спочатку його хотів оплатити Ґерхард Шредер, але громада відмовилася від його подарунка.

У євангелічно-лютеранській церкві Маркткірхе Святих Георга і Якова в Ганновері освятили новий вітраж, суперечки з приводу якого велися в Німеччині багато років. У богослужінні, яке відбулося 31 жовтня, у День Реформації, взяли участь близько 800 осіб. Після цього відбулася урочиста церемонія відкриття вітража. Серед присутніх, крім представників політичних кіл і земельної та міської адміністрації, був і творець цього витвору - німецький скульптор і художник Маркус Люперц (Markus Lüpertz), а також ексканцлер Німеччини Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) зі своєю дружиною.

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Палкі суперечки про встановлення нового вітража і навіть пов'язаний із цим судовий розгляд тривали близько семи років. Однією з причин стала участь ексканцлера Німеччини Ґергарда Шредера в цій історії. У 2016 році він вирішив зробити цінний подарунок столиці федеральної землі Нижня Саксонія, яка стала важливою віхою в його політичній кар'єрі і де він досі живе. Як прихожанин євангелічної церкви Шредер хотів замовити для старовинної Маркткірхе в Ганновері вітраж замість уже наявного звичайного вікна і зібрав необхідну для цього суму - близько 135 тисяч євро.

Однак подарунок Ґергарда Шредера урешті-решт не прийняли. Одна з причин - в особі політика: ексканцлер і раніше викликав критику через свою близькість до президента РФ Володимира Путіна, а після початку повномасштабної війни Росії проти України німецька церква вирішила зовсім відмовитися від грошей ексканцлера. Більшу частину наданої ним суми спрямували на проєкти допомоги Україні. На новий вітраж громада зібрала пожертвування самостійно.

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Німецький скульптор і художник Маркус Люперц (ліворуч), а також ексканцлер Німеччини Ґергард Шредер (праворуч) зі своєю дружиною під час церемонії відкриття вітража Фото: Jens Schulze/epd-bild/picture alliance

Суперечка про Лютера й мух

Але раніше ще більше дискусій, ніж фінансування від Шредера, викликало зображення на вітражі - багато хто вважав, що воно абсолютно не пасує до лютеранської церкви. Цю суперечку вирішили в суді. Творцем суперечливого вітража став відомий у ФРН скульптор і художник Маркус Люперц (до речі, хороший друг Ґергарда Шредера, якого було запрошено на п'яте весілля ексканцлера). Його композиція присвячена Реформації і виконана в дуже сучасному стилі. Це не всім припало до душі.

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У центрі вітража зображено німецького реформатора Мартіна Лютера. По худорлявій фігурі (якої він у реальності, втім, не мав), одягненій у білий балахон, зі спотвореним від жаху обличчям і піднятими до неба руками повзуть п'ять метрових мух. Мухи вважаються символом зла. Хтось побачив у цьому метафору боротьби Лютера з дияволом, хтось - ознаки неоднозначності особистості самого батька німецької Реформації.

У громаді такий художній погляд визнали цікавим і цілком допустимим. На думку єпископа протестантської церкви в Ганновері Ральфа Майстера (Ralf Meister), таке зображення Лютера дає змогу по-іншому поглянути на цю історичну постать: "цілеспрямована людина, яку роздирають сумніви". Мухи символізують зло, яке наполегливо переслідує людину й не бажає відступати. "Вони турбують нас, як завжди турбує зло, - сказав Майстер на урочистій церемонії інформаційному агентству KNA. - Тож нехай цей вітраж залишиться в Маркткірхе своєрідним подразником надовго; я сподіваюся на це".

Висота вітража - 13 метрів. Ціна проєкту - 208 тисяч євро, які зібрали парафіяни Фото: Jens Schulze/epd/picture alliance

Пастор Маркткірхе Марк Блессінґ (Marc Blessing) вважає, що на тлі війни в Україні значення проєкту тільки зросло і мистецький витвір має тепер ще більше зачепити почуття людей. "Ми переживаємо війну, ми переживаємо пандемію, їх символізують мухи, вони оточують нас. Біла фігура перебуває в центрі. Вітраж отримав нову виражальну силу", - цитує священника німецька газета Bild.

Ґеорґ Біссен (Georg Bissen), прийомний син і спадкоємець архітектора Дітера Естерлена (Dieter Oesterlen), який відреставрував Маркткірхе після Другої світової війни та є правовласником художнього оформлення її інтер'єру, натомість був категорично проти того, щоб замість одного з білих вікон з'явився вітраж з несхожим на себе Лютером і мухами. На його думку, новий витвір руйнує загальну концепцію. Самостійно домовитися з церковною громадою Біссену не вдалося, тому цю справу розглядав Верховний земельний суд у місті Целле. Суд дозволив встановлення оригінального вітража сучасного художника. Сторони досягли компромісу.